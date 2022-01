Génesis Tapia revela que sus hermanos se alejaron de su papá con cáncer: “Se desaparecieron”

Génesis Tapia tuvo fuerte depresión por la salud de su padre. (Foto: Instagram)

Vivió duros momentos. Génesis Tapia estuvo desconectada por más de una semanas de Instagram, causando gran preocupación entre sus fans. La modelo volvió este miércoles 12 de enero y explicó los motivos de su ausencia, asegurando que tuvo una fuerte depresión.

“ He estado desaparecida pero paso por aquí para contarles que estuve pasando por días muy fuertes, con una depresión terrible , que manifestó en el malestar en el cuerpo, el estrés me sobrepasó los límites y me vine abajo, y no me avergüenza decirlo, soy un ser humano”, dijo en un primer momento.

Asimismo, la exchica reality señaló que compartía su dura experiencia para que sus seguidores sepan que muchas veces es bueno hacer un pausa en nuestras actividades para encontrarse con uno mismo.

“Se los comparto para que ustedes sepan que no está mal parar un momento, llorar lo que tengas que llorar, encontrarte con Dios y contigo misma y seguir para adelante con más fuerza”, añadió.

De otro lado, Génesis Tapia se animó a contar más detalles de su vida privada y dio a conocer que cuando se enteró que su papá enfermó del cáncer se lo llevó a su casa, esto debido a que ninguno de sus hermanos se quiso hacer cargo.

“Ustedes dirán, pero por qué te pones así si tienes una familia hermosa y bla, bla, bla, bueno, tengo mucha carga, tengo a mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mis estudios, mi entrenamiento, a mi papá que si bien es cierto, gracias a Dios superó el cáncer, soy la única hija de sus cuatro hijos (...) mi papá tiene cuatro hijos, pero todos se desaparecieron y la que quedé fui yo y yo estoy llevando, he llevado la enfermedad que fue muy dura emocional y económicamente”, precisó.

Sin embargo, luego que su progenitor superó esta enfermedad, vino la siguiente etapa, que es la de sanación, la cual también viene afrontando ella solo, pues ninguno de sus hermanos hasta el momento se quiere hacer cargo, por ello, siente una fuerte carga emocional.

“El cáncer es así, y ahora el proceso de curación, que también está siendo difícil, todo lo llevo yo sola, entonces ya colapsé y me vine abajo, pero lloré todo lo que tenía que llorar , me enfermé todo lo que tenía que enfermarme y ahora estoy aquí, tratando de levantarme nuevamente y bueno, siempre es momento de comenzar”, finalizó.

Génesis Tapia hizo una fuerte confesión en Instagram, donde dio a conocer que estuvo alejada de las redes sociales por una fuerte depresión.

GÉNSIS TAPIA ASEGURA QUE NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

Luego de los recientes escándalos de infidelidad, como el de Melissa Paredes que acabó con su matrimonio con Rodrigo Cuba, Génesis Tapia salió al frente para afirmar que ella tampoco perdonaría una falta de lealtad, por lo que aseguró que su esposo la tiene clara.

“ En mi caso, mi esposo la tiene súper clara, sabe que el día que me falle el matrimonio se acaba. No lo perdonaría, si hay otra persona que me lo diga por el bien de nuestros hijos ”, manifestó.

