Melissa Paredes reaparece en sus redes por su cumpleaños: “Me disculpan, pero hoy celebraré mi día”

Melissa Paredes reaparece en sus redes sociales.

Melissa Paredes reapareció en su red social por el día de su cumpleaños. La modelo celebra este 11 de agosto 32 años de vida. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la actriz señaló que está más fuerte que nunca y que está segura que todo tiene un propósito.

Como se recuerda, Melissa Paredes decidió no hacer más publicaciones en su cuenta Instagram desde hace varias semanas, luego que su batalla legar con Rodrigo González se agravara mucho más. Ambos se vienen denunciando mutuamente con el fin de lograr la patria potestad de su menor hija.

Sin embargo, esta vez decidió publicar una historia después de mucho tiempo con el objetivo de celebrar su cumpleaños. La actriz indicó que lo festejará como se debe, pues si bien es cierto ha sentido “mucho dolor” desde hace un tiempo, sabe que Dios tiene un propósito para ella.

“Hoy Dios me regaló un año más de vida. Él hizo que hoy ya abra mis ojos, me dio salud y fuerza para seguir. Todos ustedes saben que amo mis cumpleaños, soy consciente que este será diferente. Pero también soy consciente que Dios nos regala la vida para disfrutarla. Y por más tormentas que uno pase, si estamos sujetos de su mano, créanme que podemos soportar mucho dolor y solo porque él no nos pasa por una tormenta sin ningún propósito. Tal vez no solo veamos en el momento, pero tengo esperanza que muy pronto sabré el para qué...”, indicó.

Melissa Paredes adelantó también que compartirá ieste gran día con todos los que ama. Esta texto fue acomp0añado con un a foto donde se le ve sosteniendo unas rosas rosadas, las cuales, es muy probable, se las obsequió su pareja Anthony Aranda, quien hasta el momento no ha publicado nada en sus redes sociales.

“Y me van a disculpar, pero hoy celebraré mi día, compartiré con los que más amo y haré ciertas cosas que muchos me piden en mensajes. los amo y quiero que sepan que hoy soy más fuerte que ayer , gracias a Dios”, acotó Melissa.

Melissa Paredes celebra su cumpleaños publicando en sus redes.| Instagram.

