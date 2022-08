Congresista María Agüero acusa a los periodistas de destruir la dignidad de Yenifer Paredes

María Agüero criticó la cobertura periodística de la detención de Yenifer Paredes.

La detención preliminar de Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, ha causado malestar en las figuras más cercanas al gobierno de turno. Así lo ha demostrado la congresista de Perú Libre María Agüero quien cuestionó el operativo que llegó a Palacio de Gobierno. Esta cuestionó la labor de la prensa y algunos miembros de la clase política de difundir información inexacta luego de que las autoridades no encontrasen a la investigada.

La parlamentaria utilizó sus redes sociales para señalar que se calificó de fugada a Yenifer Paredes luego de que las autoridades no dieron con su paradero. “Primero dijeron que se había fugado, luego intentaron ser más sensatos y lo cambiaron por “no habida”, ahora que se ha entregado dirán que es culpable”, señaló. Asimismo, cuestionó el impactó que podría tener lo sucedido en la imagen de la hija no biológica de Pedro Castillo.

Líneas después la congresista Agüero mencionó la existencia de pseudopolíticos y pseudoperiodistas que destruyeron la dignidad de Paredes incluyendo comentarios discriminativos. La prensa en el Perú da vergüenza a nivel internacional”. Estas fueron las palabras de la parlamentaria que a finales de mayo señaló que no ponía las manos al fuego por nadie ni por el propio presidente Castillo.

Yenifer Paredes se entregó a la justicia para cumplir 15 días de detención preliminar.

Las mencionadas declaraciones fueron luego de que se confirmara que el presidente sería investigado por la fiscalía. “No es sacar cara por un presidente, yo soy militante de un partido política nacional, Perú Libre; tenemos un ideario y es con base a esto que nosotros actuamos”, recalca la representante de Arequipa.

Una férrea defensa del hombre a quien ayudaron en su camino rumbo a la presidencia, no parece estar en los planes de la agrupación de izquierda. Sobre su actuación como partido, Agüero recalcó que no es “en base a personas, no ponemos las manos al fuego por nada ni por nadie, sino por los ideales”.

¿Quién es María Agüero?

La parlamentaria de Perú Libre por Arequipa fue protagonista de varios titulares luego de mostrarse disconforme con el sueldo de S/ 15,000 soles que reciben los congresistas. “Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿Cuánto recibimos? 10 mil, ¿Cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, expresó a finales de marzo de este año.





Como se recuerda, la primera vez que la congresista Agüero aseguró que su sueldo no le alcanzaba, fue durante una entrevista con la radio Yaraví de Arequipa, en setiembre del 2021. En aquel entonces, hizo referencia al proyecto de ley que buscaba la reducción de sueldos de funcionarios públicos.

“Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, manifestó.

Ante los cuestionamientos que recibió en aquella ocasión, la legisladora decidió retractarse y lamentó sus palabras. Sin embargo, expresó que no le entendieron el mensaje que quiso dar sobre la remuneración que percibe mensualmente por su cargo.

Cabe recordar que los congresistas perciben 16 sueldos de S/ 15, 600 al año aparte de los gastos de instalación, gastos de semana de representación y bonos de fiestas patrias y fin de año.

SEGUIR LEYENDO