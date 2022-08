Yenifer Paredes: Hermanos Espino y alcalde de Anguía pasaron exámenes de ley tras su detención

Allanamiento de la casa de Anggi Espino. (Latina Noticias)

El martes, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar contra el empresario Hugo Espino; su hermana Anggi Espino; el alcalde del distrito de Anguía, José Medina; y la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes por, presuntamente, pertenecer a una organización criminal dedicada a concretar licitaciones públicas fraudulentas en la provincia de Chota, Cajamarca.

Sin embargo, la Fiscalía de la Nación y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional detuvieron a tres de ellos, pero no a la hermana de la primera dama, Lilia Paredes.

Durante la madrugada de este miércoles, los tres detenidos pasaron los exámenes de Ley y fueron trasladados a la sede de la Diviac, en el Centro de Lima, donde permanecerán mientras dure la detención preliminar por diez días en su contra.

Hermanos Espino y alcalde de Anguía pasaron exámenes de ley tras su detención. | Latina Noticias

Hugo Espino

Alrededor de las 6 de la mañana, Hugo Espino fue trasladado a la Diviac luego de haber pasado los exámenes de medicina legal.

Su abogado, Juan Carlos Ramos, comentó a la prensa que el allanamiento al domicilio de su defendido en Puente Piedra duró cerca de cinco horas.

Anggi Espino

El caso de Anggi Espino, quien también pasó por medicina legal, podría variar ya, que, según su abogado Juan Carlos Ramos, tiene cuatro meses de embarazo, por lo que su estado sería de riesgo.

Su defensa espera que, tras salir de medicina legal y haberse realizado los exámenes se de ley varíe la orden de detención preliminar.

Cabe indicar que el domicilio de ambos hermanos fue allanado en el marco de las investigaciones que se les sigue por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y lavado de activos.

El abogado de los hermanos Espino anunció que apelarán la orden de detención preliminar.

Presunta organización criminal

Según la tesis de la Fiscalía, en Palacio de Gobierno existiría una organización criminal desde el año 2021. El expediente indica que el jefe de este organismo sería el propio presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes sería coordinadora.

Los cabecillas serían dos funcionarios públicos: el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, además del alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina.

Además, algunos de los testaferros serían Hugo Espino, Anggi Espino, Yenifer Paredes, David Paredes y Walter Paredes.

En tanto, las empresas involucradas serían JJM Epino Ingeniería y Construcción S.A.C, representada por Hugo Espino, y Destcon Ingenieros y Arquitectos S.A.C., representada por Anggi Espino y su hermano.

Presunta organización criminal en el poder. (Latina Noticias)

De toda esta presunta organización Criminal, solo tienen una orden de detención preliminar: José Nenil Medina Guerrero, Hugo Jhony Espino Lucana, Anggi Estefani Espino Lucana y Yenifer Noelia Paredes Navarro.

Yenifer Paredes

Por otro lado, la única que no pudo ser detenida fue la cuñada del presidente Yenifer Paredes, ya que la Fiscalía no la halló en Palacio del Gobierno. Al respecto, Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, consideró que la hermana de la primera dama tiene derecho a “resistir la orden de detención”.

“Como abogado puedo decir que las personas tienen derecho a resistir órdenes de detención que no están bien motivadas. Si una persona se resiste a entregarse, mientras se resuelva si su detención está bien o no, no está escapándose ni está fugando. Lo que está haciendo es conservar su libertad y cuestionar y censurar la decisión que emana en primera instancia, no en instancia definitiva”, argumentó.

