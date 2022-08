Benji Espinoza señala que Yenifer Paredes tiene derecho a resistir la orden de detención

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo. (Agencia Andina)

Alrededor de las dos de la madrugada de este miércoles culminó el allanamiento a Palacio de Gobierno a cargo de miembros de la Fiscalía de la Nación y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, que tenía como objetivo detener preliminarmente, por 15 días, a la ahora prófuga de la justicia, Yenifer Paredes, cuñada e hija política del presidente de la República, Pedro Castillo.

Al término de las diligencias, que duraron cerca de nueve horas, el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, anunció que apelarán la decisión del juez sobre la intervención en la casa de gobierno, ya que considera que esta es injustificada.

“Un juez dispuso el allanamiento inédito, insólito, a la residencia del presidente. Una decisión desproporcionada, irrazonable e ilegal. Por eso, en un plazo de tres días, vamos a interponer y fundamentar el recurso de apelación para que sea una sala penal de apelaciones la que pueda revocar o anular la decisión del juez que concedió el allanamiento”, manifestó la defensa del mandatario a la prensa tras salir de Palacio.

Aunque no es abogado de Yenifer Paredes, Benji Espinoza estuvo en la diligencia que inició a las 17:00 horas del martes, pero con un retraso ya que, desde Palacio, esperaban la participación de la defensa para permitir el ingreso de los fiscales.

“Cuando ya la Fiscalía está acá y está con la Policía, ellos han estado en todos los espacios. (...) Lo que estaban esperando es la participación de la defensa”, precisó el abogado.

“Resistir la detención”

Por otro lado, al ser consultado si Yenifer Paredes debe entregarse o no a la justicia, Benji Espinoza consideró que la cuñada del presidente tiene derecho a “resistir la orden de detención”.

“ Como abogado puedo decir que las personas tienen derecho a resistir órdenes de detención que no están bien motivadas. Si una persona se resiste a entregarse, mientras se resuelva si su detención está bien o no, no está escapándose ni está fugando. Lo que está haciendo es conservar su libertad y cuestionar y censurar la decisión que emana en primera instancia, no en instancia definitiva”, argumentó.

No vive en Palacio

Además, Espinoza reiteró que la cuñada del presidente no vive en Palacio y que esto es de conocimiento de la Fiscalía , por ello, consideró “sorprendente” que el allanamiento se haya dado.

“El no encontrar a Yenifer Paredes acá, demuestra que ella no vive en Palacio. Es realmente sorprendente que, pese a que lo ha dicho en el Congreso y la Fiscalía que tiene su domicilio en Cajamarca, que la busquen en Palacio (...) No solo no estaba Yenifer, sino que no se encontró ninguna prenda de ella, ningún enser”, manifestó.

Cabe indicar que el martes por la noche, el abogado del presidente Pedro Castillo calificó de “abusivo el allanamiento” que realizaron en Palacio de Gobierno tras una orden de detención preliminar contra Yenifer Paredes.

“Yenifer Paredes no vive en Palacio de Gobierno, sino en Cajamarca. Pese a que la fiscalía lo sabe, pidió ingresar a la residencia familiar en Palacio. ¡Desproporcionado, irrazonable, abusivo el allanamiento! ”, publicó el letrado a través de su cuenta de Twitter.

