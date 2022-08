Martín Liberman defendió a Perú ante colega por opción de jugar en la altura: “Si puedo, te saco una ventaja”

El reconocido periodista tuvo un tenso debate con Daniel Avellaneda sobre esta posibilidad. (ESPN Argentina)

Las Eliminatorias Sudamericanas empezarán a jugarse a partir del 2023. Sin embargo, desde que Juan Reynoso asumió como técnico de la selección peruana dejó abierta la posibilidad de que juegue algunos partidos en la altura. Justamente, este tema lo tocó Martín Liberman en un espacio televisivo y se mostró de acuerdo con esta opción, muy contrario a la opinión de un colega, con quien tuvo una tensa discusión.

Fue en el programa ‘Debate F’ de ESPN Argentina, que el reconocido periodista se enteró a través de Gustavo Peralta, de ESPN Perú, de que la ‘bicolor’ cambie de sede, es decir, mude sus encuentros del Estadio Nacional de Lima al Monumental de la UNSA (Arequipa) o al Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).

“A mí no me gustó la designación de Reynoso, pero me parece excelente la idea”, dijo el ‘Colorado’. En eso, apareció Daniel Avellaneda para mostrar su oposición. “No corre (el plan)”. A lo que Liberman respondió: “Toda la resistencia que te pueda poner, te la pondré. Si te puedo llevar a Arequipa, lo hago”. Su compañero no desistió: “Con tantas cámaras hiperbáricas que hay y con todos los tratamientos…”, expresó. “No interesa. Si puedo, te saco una ventaja”, comentó el conductor.

Avellaneda no se quedó conforme y explicó su postura: “Si es ante Argentina y Brasil, ¡Sean un poco más dignos! Jueguen en el llano, ¿para qué ir a la altura?”. Martín se pudo en el lado de Perú y lo cuestionó: “ ¿Por qué? Si es mi geografía. ¿Qué te metes con la geografía de Perú? Es insólito ”.

“Pero si jugaron toda la vida en Lima, ¿piensas que le vas a ganar a Argentina y Brasil porque los llevas a Arequipa? Me hacen reír”, exclamó el otro integrante. Liberman no cesó: “No tengas dudas que si dentro de mi suelo tengo un territorio que te puede complicar, lo voy a usar”. “Hagan una selección seria y jueguen donde tengan que jugar”, persistió Daniel.

El otro tema en cuestión era si los escenarios deportivos de dichas ciudades contaban con toda la reglamentación para albergar compromisos de esta magnitud. “Los estadios de Arequipa y Cusco cumplen con todas las condiciones especificadas”, agregó Peralta.

El estadio Inca Garcilaso de la Vega podría recibir a la selección peruana en Eliminatorias. (Internet)

Martín cambió su postura con respecto al exestratega de Cruz Azul con un “estoy a muerte con Reynoso”. Pero eso no fue todo, ya que soltó una fuerte declaración: “El que no vaya al próximo Mundial es un burro. Sigue sin gustarme, pero estoy a muerte con esta decisión. Creo que es (Juan Máximo) una involución para el fútbol de Perú, pero creo que es muy inteligente buscar lo mejor que se pueda para su propia selección”.

“Teniendo en cuenta que van a ir seis y medio al Mundial, el que no va es malísimo”, culminó de forma tajante.

Postura de Cienciano por jugar en la altura

Cabe mencionar, que el administrador del cuadro cusqueño, Sergio Ludeña, aseguró para Radio Ovación que el estadio Inca Garcilaso de la Vega cuenta con todos los permisos y está en perfectas condiciones de recibir a la ‘blanquirroja’. “El estadio Garcilaso, hoy por hoy, cumple con todos los requisitos necesarios de la CONMEBOL para cualquier partido oficial. Las luces cumplen con las nuevas especificaciones técnicas que piden la CONMEBOL y FIFA. Se renovaron hace poco”, contó.

Sergio Ludeña habló de las condiciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega para un partido continental. | Video: Radio Ovación

Si bien esta decisión no es oficial ni la han confirmado, quedaría pendiente conocer si fuese un beneficio o una desventaja para los propios jugadores peruanos. Esto debido a que la mayoría milita en el extranjero y en ciudades sin elevaciones, a excepción de los de la Liga MX (Anderson Santamaría, Edison Flores, Santiago Ormeño y Luis Abram).

Otro punto para evaluar es que tanto Brasil como Argentina han salido airosos de La Paz, por poner un ejemplo, en el último proceso eliminatorio. El ‘Scratch’ goleó 4-0 a Bolivia, mientras que la ‘Albiceleste’ ganó 2-1, por lo que es una medida que la FPF y el comando técnico de Juan Reynoso deberá estudiar.

