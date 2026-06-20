Capitán del Ejército es arrestado tras extorsionar a empresario en Pataz

Capitán EP extorsionaba a empresario de Pataz. (Ejército del Perú)

El caso que involucra al capitán EP Gary Chiroque Barreno puso sobre la palestra, una vez más, la inseguridad que se vive en Pataz, región de La Libertad, y lo que ocurre dentro del Ejército del Perú (EP).

Según los registros de WhatsApp presentados ante la Policía Nacional del Perú (PNP), el oficial, quien ejercía funciones como jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), presionaba al empresario Eduardo Varas Briceño para que le entregara una suma mensual a cambio de protección para su restobar.

“Ya te dije, una semana, y mira… La verdad, ¿con cuánto vas apoyar mensualmente”, escribió el militar, quien no dudó en lanzar advertencias directas. “Lo vamos a estar interviniendo. Si quieres, hoy mismo te pongo un retén en tu puerta”, insistió en uno de los mensajes.

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La presión incluía amenazas de vigilancia constante y la promesa de utilizar recursos operativos del Ejército para intimidar al comerciante. “O sea, uno te habla y no quieres colaborar. Yo tengo ojos por todos lados, hasta un dron y así te cago”, fue otra de las frases enviadas por el capitán Chiroque.

La víctima, cansada de las exigencias, decidió denunciar al oficial ante la Policía Nacional. “Tengo todos los medios para joder a los que no quieren cumplir. Recuerda, somos 3”, fue uno de los últimos mensajes atribuidos al jefe de inteligencia local antes de ser detenido. En la investigación, se descubrió que el capitán usaba también otras identidades: Brayan Estrada Villalva y Smith Chiroque Altamirano, con diferentes documentos de identidad.

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Crédito: Andina

El operativo y la caída

La denuncia de Eduardo Varas permitió organizar un operativo en coordinación con la comisaría de Chagual. El acuerdo fue entregar el dinero solicitado el jueves 18 de junio en inmediaciones de la Municipalidad de Pataz. El empresario envió a su trabajador Luis Mora Alva con S/4.000 reunidos en dos sobres, una cantidad menor a la exigida por el militar.

Previo al encuentro, los billetes fueron fotografiados y registrados por los agentes, que se mantuvieron atentos en los alrededores. Cerca de las 18:30, el capitán Chiroque se presentó, recibió el dinero y se retiró sin notar que era monitoreado.

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Poco después, al percatarse de la presencia policial, intentó deshacerse del efectivo lanzándolo entre las rejas de una vivienda y trató de escapar. Finalmente, fue reducido por los efectivos y llevado a la dependencia local.

Durante su detención, el oficial intentó justificar sus acciones alegando que realizaba “acciones de inteligencia” para el CUPAZ. Sin embargo, fue reconocido plenamente por la víctima.

En su poder, la Policía encontró los dos documentos de identidad que utilizaba para intimidar. Además, el arresto provocó la intervención del coronel EP José Avellaneda Díaz, jefe del Estado Mayor del CUPAZ, quien intentó interceder para evitar la aprehensión.

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Coincidentemente, antes del operativo policial, el capitán Chiroque había cenado con el coronel Avellaneda Díaz en un restaurante cercano. Toda esta evidencia fue puesta a disposición de la fiscal Daysi Lázaro Acevedo, representante de la Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo.