Directivo de Cienciano avaló que Perú juegue en Cusco: “El estadio cumple con todos los requisitos”

La selección peruana podría jugar de local en Cusco en Eliminatorias.

Desde que Juan Reynoso asumió la dirección técnica de la selección peruana ha empezado a trabajar y asomarse en los diversos escenarios deportivos para observar jugadores de cara a la próxima convocatoria que dará previo a los amistosos de setiembre. Sin embargo, pensando en las Eliminatorias Sudamericanas dejó abierta la chance de que cambie la localía de Lima por Arequipa o Cusco. En esa línea, Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, habló de esta opción y si el estadio está apto.

“ El estadio Garcilaso tiene todos los requisitos para albergar un partido de la selección peruana. Se le tiene que dar posibilidad a los estadios de provincias. En el caso del Cusco, contamos con todo lo necesario para darle las facilidades a la selección, ojalá se pueda dar en su momento”, fueron las primeras palabras del directivo en entrevista para Radio Ovación.

A su vez, reveló que hace poco hicieron unos cambios en dicho escenario deportivo, por lo que cuenta con el aval completo de las principales entidades que rigen el balompié en el plano mundial y sudamericano.

“El estadio Garcilaso, hoy por hoy, cumple con todos los requisitos necesarios de la CONMEBOL para cualquier partido oficial. Las luces cumplen con las nuevas especificaciones técnicas que piden la CONMEBOL y FIFA. Se renovaron hace poco”, señaló.

Sergio Ludeña habló de las condiciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega para un partido continental. | Video: Radio Ovación

Y es que luego de que el elenco nacional haya disputado sus cotejos en casa en el Estadio Nacional de Lima desde hace décadas, entró la posibilidad de que esta pueda mudarse a otra provincia. De hecho, selecciones como Ecuador, Chile, Argentina y Brasil dejaron sus localías habituales para moverse a provincias y llevar el espectáculo al interior de sus respectivos países.

En algunos casos, la finalidad fue que los habitantes de otras zonas de las naciones pudieran disfrutar y alentar a su equipo nacional, mientras que ‘La Roja’ lo hizo para complicar a la ‘Albiceleste’ en la altura (2,260 metros sobre el nivel del mar). Al final, el plan no le salió del todo bien (1-2 en contra), pero el hecho de que los contrincantes tengan menos opciones de sacar los 3 puntos invita a pensar que el combinado patrio opte por esta vía.

Cambio de Ameli a Vigevani en Cienciano

Por otro lado, el dirigente de los cusqueños reconoció la labor del anterior técnico del elenco, Gerardo Ameli, pero manifestó que con César Vigevani van por buen camino. “Estamos muy agradecidos, fue una decisión básicamente personal, mucho se especuló sobre otro equipo, pero no fue así. Las puertas del club están abiertas para él, contentos con su trabajo y ahora está el profesor Vigevani y hemos buscado esta continuidad”, declaró.

En el Torneo Clausura, el cuadro ‘Imperial’ se ubica en la cuarta posición con 11 puntos, a 2 del líder Alianza Lima, que esta fecha no tuvo partido por la postergación de su duelo ante Melgar. Por tal motivo, es una de las escuadras que se mantiene en la expectativa por acceder a un torneo internacional la próxima temporada. Su quinto lugar en el Acumulado respalda esta teoría.

Danilo Carando es el goleador de Cienciano con 12 anotaciones. | Foto: Liga 1.

Realización de la Copa Bicentenario

Finalmente, Ludeña se refirió a la realización de la Copa Bicentenario. Justamente, en los últimos días se habló de la probabilidad de que sea cancelada por el apretado calendario de la Liga 1, que deberá acabar a finales de octubre, aunque por el momento aseguró que no existe pronunciación oficial.

“No existe buena comunicación ni planificación. A principios de año se estableció que habría Copa Bicentenario, a día de hoy no sabemos. Creo personalmente que no habrá por las fechas, pero que lo comuniquen de una vez. Nosotros tenemos que adaptarnos a decisiones que se dan día a día y no está bien”, concluyó.

