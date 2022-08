Juan Reynoso dispuesto a jugar las Eliminatorias en Arequipa o Cusco, según “característica del rival”

Juan Reynoso dispuesto a jugar las Eliminatorias 2026 en Arequipa o Cusco, según “característica del rival”

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, se mostró a favor de disputar algunos partidos de las próximas Eliminatorias para el Mundial 2026 en la ciudad de Arequipa o el Cusco.

El DT de la blanquirroja realizó su primer viaje como encargado del comando técnico con destino a Arequipa para presenciar el duelo entre Melgar e Internacional de Porto Alegre que se disputó en el estadio de la UNSA por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

A su retorno, Reynoso analizó el empate 0-0 entre los rojinegros y el club ‘Colorado’. Además, consideró que los partidos de local de Perú en la próxima Eliminatoria podrían jugarse en altura, dependiendo de la selección rival. Incluso, adelantó que ya conversó al respecto con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas.

“Algo hablamos con Agustín (presidente de la FPF) y Juan Carlos (director de la FPF), pero más sobre las fechas oficiales. Ha cambiado el formato de las Eliminatorias, antes se jugaba en una o dos sedes, pero hoy vemos que Brasil o el mismo Chile, que juega en Calama o Santiago. Si hoy se abre esa posibilidad, podríamos jugar en Cusco, Arequipa y obviamente Lima”, dijo Reynoso en declaraciones a Rpp.

El estratega peruano fue consultado sobre si las selecciones de Uruguay, Brasil y Argentina podrían jugar en Cusco o Arequipa, o ciudades de altura. No obstante, fue cauto en la respuesta.

“Algunos equipos, de acuerdo a las características de los rivales. No es hacerlo por hacer. Habría que hacer una investigación bastante exhaustiva para definir de acuerdo a la característica los rivales que nos conviene y en qué ciudad”, acotó.

También en relación al futuro de la selección, Reynoso explicó por qué es importante buscar jugadores jóvenes y con ascendencia peruana para que formen parte del proceso mundialista.

“Creo que podríamos, entre comillas, adelantar situaciones. Luego de dos o tres años de pandemia que no se ha podido trabajar con los menores, podríamos equilibrar ese déficit y elevar el universo de jugadores y sobre todo la competitividad”, apuntó.

LA LIGA 1 Y EL VAR

Reynoso se pronunció respecto a la implementación del árbitro asistente de video (VAR) en el Perú y en la Liga 1, y aseguró que debería asegurarse el uso en todos los partidos. “En principio eso sería lo ideal, el VAR para todos o para nadie, porque de lo contrario se presta a suspicacias. Y lo que siempre hemos querido es descentralizar Lima. Pero como dije en conferencia, mi intención es ayudar y que me dejen ayudar. No quiero llegar a imponer, creo que eso se termina viendo mal y no suma”.

También el DT insistió en el desarrollo del fútbol peruano. “Si todos estamos convencidos de que hay que reestructurar el torneo y que esa reestructuración nos lleve a un nivel competitivo, es el camino que buscamos. Todo orientado a que exista una mejora en lo deportivo”.

Tras su designación, Juan Reynoso manifestó que se está adaptando al cambio. “Es otra cosa, justo mi señora me ha venido a acompañar porque mis hijos están fuera, y me dice ‘esto es una locura’. Así que, hay que reinventarse ya nos debemos a todos, no solo a los de la ‘U’, Alianza, Cristal o Melgar, nos debemos a todos y de casa están los a todo de Bueno como bien a colaborar y uno viene a colaborar, y que la gente siga con ese chip de que ‘todos somos Perú’”.

Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, se refirió a la posibilidad de jugar en las Eliminatorias en Cusco y Arequipa

MELGAR EN LA SUDAMERICANA

Reynoso dirigió a Melgar entre el 2014 y 2017, y precisamente, decidió asistir al duelo del su exequipo ante Inter de Porto Alegre por la Sudamericana y consideró que el ‘Dominó’ mereció mejor suerte.

“Sí, pero en este tipo de partidos los momentos en que eres mejor y tienes situaciones, pero no las aprovechas, pasa lo de ayer (jueves). Aun así, al equipo se lo vio sólido y equilibrado. Hubo dos o tres aproximaciones importantes del rival, en algunos contragolpes o transiciones rápidas, pero creo que en general fue un partido parejo ante un rival que sabíamos de antemano que va a pelear finales de este torneo. Y esa es la parte que me deja tranquilo. Vi al equipo sólido, con la misma idea de juego que tenía con Néstor Lorenzo. Y con la tranquilidad que la línea de cuatro tuvo un promedio de 20 a 21 años y solventaron la situación con categoría”, afirmó el DT.

Asimismo, Reynoso abundó sobre la línea defensiva que conformó Melgar con Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Paolo Reyna, y Matías Lazo. “Sí, como proyección. pero sabemos que esto es semana a semana, el fútbol es presente. Ojalá que los muchachos sigan teniendo ese proceso natural y lo resuelvan con la solvencia de ayer (jueves)”.

