Paul Cominges valoró el crecimiento de Juan Reynoso hasta dirigir a la selección peruana y destacó sus “convicciones”

La elección de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana es un tema que aún sigue estando en boca de muchos. Y es que ha pasado por casi todas las etapas en el mundo del fútbol, como jugador, pasando por asistente de campo hasta ser entrenador. En ese sentido, Paul Cominges valoró este crecimiento que ha tenido el ‘Cabezón’ y se mostró asombrado por la visión que tuvo desde hace muchos años.

“Es muy valorable (su evolución) porque en el 2007 Juan sabía que todo esto iba a pasar. Eso es lo que me ha sorprendido. Yo lo he escuchado decir que iba a dirigir a un equipo grande, que después iba a dirigir afuera y después la selección. Fue asombrosa la capacidad de visualización. Me parece muy rescatable y pasó lo que él había pensado”, señaló en una entrevista para Radio Ovación.

Y es que en ese año, los dos estuvieron juntos en diferentes etapas. El exdelantero aún seguía su carrera como futbolista y se desempeñaba en el Coronel Bolognesi de Tacna, equipo al que arribó el estratega. De hecho, rápidamente implantó su sello, lo cual se vio reflejado en la consecución del Torneo Clausura, que a su vez le permitió al club el poder clasificar a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Un hecho insólito, pero que podría haber sido una señal del gran porvenir del DT.

Juan Reynoso cuando dirigía al Bolognesi de Tacna. | Foto: USI

Sin embargo, Cominges admitió que la versión de Reynoso como jugador es más agradable y que, aún así, pudo aprender mucho de él. “Mi recuerdo como Juan jugador es más grato que como entrenador. Fue un tremendo capitán. Era bastante joven y la manera que él lideraba te lo puede decir cualquiera de esa selección. Él me ha enseñado muchas cosas y no lo sabe”, aseguró.

Si revisamos la trayectoria de ambos personajes, podemos darnos cuenta de que jugaron juntos en Universitario de Deportes, entre 1993 y 1994. A este suceso se le suma las presencias en el elenco nacional, momento en los que Reynoso llegó a portar la cinta de capitán, evidenciando su capacidad de liderazgo.

Cambios en su carrera

Ahora, de todo este proceso hasta ser elegido estratega de la ‘bicolor’ fue elogiado por el mismo Paul, quien resaltó sus creencias para haber apuntado tan lejos. “A nadie le va bien siempre, hay clubes en donde no le ha ido bien. En todo caso, sus convicciones. Seguramente que con los años ha tenido que cambiar algunos detalles. Como diría un gran entrenador, muchas veces hay que cambiar para no cambiar”, dijo. “La esencia seguramente sigue siendo la misma, pero estoy seguro de que desde el 2007 que empezó dirigir hasta hoy, hay muchos matices que deben haber cambiado”, agregó.

Luego de su paso por la escuadra tacneña, asumió las riendas de la ‘U’ y lo sacó campeón el 2009. Por ende, lo dirigió en la Libertadores del año siguiente, en donde cumplió un papel más que resaltante, aunque cayó en octavos de final en una reñida llave ante Sao Paulo. Posteriormente, no le fue bien en Sporting Cristal y Juan Aurich, pero se reivindicó con Melgar de Arequipa, cuando el 2015 le dio el título nacional.

En el extranjero también saboreó la gloria. De la mano de Cruz Azul, su exequipo como jugador, lo hizo ganador de la Liga MX del 2021 y del trofeo Campeón de Campeones, títulos que calaron en el hincha de la ‘Máquina Cementera’.

Juan Reynoso durante la premiación a Cruz Azul como campeón de la Liga MX 2021. | Foto: Mexsport

Consideración al técnico peruano

Por otro lado, el ‘Increíble’ fue consultado por la chance de que ahora sea un entrenador peruano el que dirija a la ‘blanquirroja’, un hecho que le restó importancia, aunque sí reconoció que al formado en suelo nacional no se le valora mucho.

“Más allá de nacional o extranjero, creo que se debe apelar a la capacidad para saber quién es bueno o no. Después, nuestra idiosincrasia ve más afuera que acá. Es lamentable, pero pasa en todo el fútbol”, declaró.

