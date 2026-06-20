Lambayeque: 25 niños y adolescentes en situación de calle recibirán alimentación diaria tras convenio del Inabif

Un total de 25 niñas, niños y adolescentes en situación de calle de la región Lambayeque accederán a alimentación diaria gracias a un convenio de cooperación suscrito entre el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) y la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo. La iniciativa busca fortalecer la atención que reciben los menores en condición de vulnerabilidad y contribuir a mejorar su estado de salud y nutrición.
El acuerdo fue firmado durante una jornada de trabajo encabezada por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, quien destacó la importancia de la articulación entre instituciones públicas y privadas para ampliar la cobertura de los servicios de protección dirigidos a la niñez y adolescencia.
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Como parte del convenio, los beneficiarios son menores atendidos por el Servicio de Educadores de Calle (SEC), quienes recibirán diariamente alimentos en el Centro de Apoyo Alimentario “Estrellitas en Situación de Calle”, administrado por la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo. Con esta medida, el Inabif busca reforzar el acompañamiento integral que brinda a esta población.
Convenio fortalece la atención a menores vulnerables
Según informó el Inabif, la alianza permitirá complementar las acciones que desarrolla el Servicio de Educadores de Calle en Lambayeque, orientadas a la restitución de derechos y la reducción de los factores de riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes que viven o permanecen en las calles.
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Actualmente, este servicio atiende a cerca de 200 menores en la región mediante programas de orientación, fortalecimiento familiar, acceso a servicios básicos y prevención de riesgos sociales. La nueva iniciativa incorpora el componente alimentario como un apoyo adicional para quienes presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Durante la ceremonia de suscripción del convenio, el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo entregó un reconocimiento a Melina Locatelli por su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia. La funcionaria sostuvo que el trabajo conjunto entre instituciones resulta clave para garantizar una atención integral y generar mayores oportunidades para los menores.
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Inabif supervisa centros de acogida en Lambayeque
Como parte de su visita a la región, la directora ejecutiva del Inabif también realizó inspecciones inopinadas a los Centros de Acogida Residencial Rosa María Checa, San Juan Bosco y San Vicente de Paul, con el objetivo de verificar la calidad de los servicios que reciben los residentes.
Durante los recorridos supervisó las condiciones de alimentación, infraestructura, atención y acompañamiento integral que se brinda en estos establecimientos. Actualmente, el CAR Rosa María Checa alberga a 12 adolescentes, el CAR San Juan Bosco atiende a 22 adolescentes y el CAR San Vicente de Paul ofrece protección a 20 personas.
Asimismo, la funcionaria sostuvo reuniones con los equipos técnicos de cada centro y conversó directamente con las niñas, niños y adolescentes acogidos para conocer sus necesidades, inquietudes y expectativas. Estas visitas forman parte de la estrategia de supervisión permanente que impulsa el Inabif para fortalecer la calidad de los servicios de protección y garantizar una atención con enfoque de derechos, priorizando el bienestar integral de las personas en situación de vulnerabilidad.
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