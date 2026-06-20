Perú

Lambayeque: 25 niños y adolescentes en situación de calle recibirán alimentación diaria tras convenio del Inabif

Durante su visita a la región, la directora ejecutiva del Inabif también supervisó tres centros de acogida para verificar las condiciones de atención e infraestructura

Guardar
Google icon
Inabif supervisa centros de acogida y refuerza apoyo a menores vulnerables en Lambayeque. (Foto: INABIF)
Inabif supervisa centros de acogida y refuerza apoyo a menores vulnerables en Lambayeque. (Foto: INABIF)

Un total de 25 niñas, niños y adolescentes en situación de calle de la región Lambayeque accederán a alimentación diaria gracias a un convenio de cooperación suscrito entre el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) y la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo. La iniciativa busca fortalecer la atención que reciben los menores en condición de vulnerabilidad y contribuir a mejorar su estado de salud y nutrición.

El acuerdo fue firmado durante una jornada de trabajo encabezada por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, quien destacó la importancia de la articulación entre instituciones públicas y privadas para ampliar la cobertura de los servicios de protección dirigidos a la niñez y adolescencia.

PUBLICIDAD

Como parte del convenio, los beneficiarios son menores atendidos por el Servicio de Educadores de Calle (SEC), quienes recibirán diariamente alimentos en el Centro de Apoyo Alimentario “Estrellitas en Situación de Calle”, administrado por la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo. Con esta medida, el Inabif busca reforzar el acompañamiento integral que brinda a esta población.

Inabif impulsa alianza para mejorar la nutrición de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. (Foto: INABIF)
Inabif impulsa alianza para mejorar la nutrición de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. (Foto: INABIF)

Convenio fortalece la atención a menores vulnerables

Según informó el Inabif, la alianza permitirá complementar las acciones que desarrolla el Servicio de Educadores de Calle en Lambayeque, orientadas a la restitución de derechos y la reducción de los factores de riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes que viven o permanecen en las calles.

PUBLICIDAD

Actualmente, este servicio atiende a cerca de 200 menores en la región mediante programas de orientación, fortalecimiento familiar, acceso a servicios básicos y prevención de riesgos sociales. La nueva iniciativa incorpora el componente alimentario como un apoyo adicional para quienes presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia de suscripción del convenio, el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo entregó un reconocimiento a Melina Locatelli por su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia. La funcionaria sostuvo que el trabajo conjunto entre instituciones resulta clave para garantizar una atención integral y generar mayores oportunidades para los menores.

Inabif fortalece atención a menores vulnerables con nuevo convenio de alimentación en Lambayeque. (Foto: INABIF)
Inabif fortalece atención a menores vulnerables con nuevo convenio de alimentación en Lambayeque. (Foto: INABIF)

Inabif supervisa centros de acogida en Lambayeque

Como parte de su visita a la región, la directora ejecutiva del Inabif también realizó inspecciones inopinadas a los Centros de Acogida Residencial Rosa María Checa, San Juan Bosco y San Vicente de Paul, con el objetivo de verificar la calidad de los servicios que reciben los residentes.

Durante los recorridos supervisó las condiciones de alimentación, infraestructura, atención y acompañamiento integral que se brinda en estos establecimientos. Actualmente, el CAR Rosa María Checa alberga a 12 adolescentes, el CAR San Juan Bosco atiende a 22 adolescentes y el CAR San Vicente de Paul ofrece protección a 20 personas.

Servicio de Educadores de Calle reforzará atención a 25 menores gracias a convenio en Chiclayo. (Foto: INABIF)
Servicio de Educadores de Calle reforzará atención a 25 menores gracias a convenio en Chiclayo. (Foto: INABIF)

Asimismo, la funcionaria sostuvo reuniones con los equipos técnicos de cada centro y conversó directamente con las niñas, niños y adolescentes acogidos para conocer sus necesidades, inquietudes y expectativas. Estas visitas forman parte de la estrategia de supervisión permanente que impulsa el Inabif para fortalecer la calidad de los servicios de protección y garantizar una atención con enfoque de derechos, priorizando el bienestar integral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Temas Relacionados

LambayequeInabifCARperu-noticias

Más Noticias

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

El director deportivo de la ‘U’ se refirió a la posibilidad de la ‘Pulga’ vuelva al club de cara al Torneo Clausura 2026

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

Marcha ‘Justicia Electoral’ en Lima: Roberto Sánchez desafió a Keiko Fujimori y rechazó cargos penales contra sus líderes

Cientos de simpatizantes recorrieron las principales arterias del centro de Lima en una protesta que cerró con Sánchez denunciando una denuncia penal contra dirigentes del partido y rechazando la criminalización de la protesta

Marcha ‘Justicia Electoral’ en Lima: Roberto Sánchez desafió a Keiko Fujimori y rechazó cargos penales contra sus líderes

Capitán del Ejército es arrestado tras extorsionar a empresario en Pataz

Un oficial del Comando Unificado Pataz fue capturado en flagrancia tras exigir pagos mensuales a un comerciante local y amenazarlo con operativos y vigilancia permanente, según consta en mensajes y evidencias entregadas a la Policía

Capitán del Ejército es arrestado tras extorsionar a empresario en Pataz

Julio Velarde se pronuncia ante posibilidad de continuar en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Julio Velarde indicó que meses atrás contemplaba dejar la entidad monetaria al finalizar su periodo, pero ahora considera analizar una eventual invitación para continuar. La decisión dependerá del próximo Gobierno y de la ratificación del Senado

Julio Velarde se pronuncia ante posibilidad de continuar en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

El Gran Combo vuelve al Gran Teatro Nacional con un show que repasa sus clásicos y una preventa con descuento. Fecha confirmada y todo lo que debes saber para asegurar entradas.

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

ONPE termina conteo de votos al Congreso: Conoce la lista de los virtuales senadores y cuántos votos recibieron

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Keiko Fujimori: “Esperemos que el resultado final salga pronto, hay decisiones que tomar, equipos que conformar”

Rafael López Aliaga comunica vía carta notarial al JNE que no asumirá como senador

ENTRETENIMIENTO

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

Susy Díaz se molestó con Carlos Cacho y abandonó la entrevista en vivo: “No me gusta escuchar cosas negativas”

‘Cri Cri’ difunde audio de supuesto reportero de Magaly Medina y sugiere que lo “sembraron”

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Maluma revive su experiencia en 'Combate' con Nicola Porcella: "Me pasaron unas cosas, que yo dije: 'Dios mío'"

DEPORTES

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

¿A qué hora juega Paraguay vs Turquía HOY?: partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Se definió si Pablo Guede continuará o no en Alianza Lima tras confirmarse nuevo dueño del club

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026