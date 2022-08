Christian Ramos se refirió al video viral de Juan Reynoso tras ser designado como DT de Perú

Christian Ramos habló del divertido video que hicieron los fanáticos sobre la llegada de Juan Reynoso.

Ni bien se anunció la incorporación de Juan Reynoso a la selección peruana, la gran imaginación de los hinchas de la ‘bicolor’ quedó evidenciada. Los fanáticos del ‘equipo de todos’ realizaron un video del ‘Cabezón’ siendo añadido al grupo de WhatsApp. Christian Ramos, uno de los habituales convocados al conjunto nacional, se refirió a ese divertida pieza audiovisual.

“Me parece gracioso el ingenio de las personas. Reynoso había sido nombrado como entrenador de la selección y al rato ya estaba este chat en redes. Lo pasamos al grupo y causó mucha risa”, contó el futbolista de Alianza Lima. Asimismo, dejó en claro, entre carcajadas, que él no es el administrador del WhatsApp de la ‘blanquirroja’.

El video de Juan Reynoso siendo añadido al grupo de WhatsApp de la selección peruana se hizo viral en las redes sociales. En la pieza audiovisual se ve la interacción entre los integrantes de la ‘bicolor’ y posteriormente la conversación con el extécnico de Cruz Azul.

Hinchas realizaron video sobre la incorporación de Juan Reynoso al grupo de WhatsApp de la selección peruana.

La ‘Sombra’ no habló solo de lo extradeportivo, sino también dio su opinión sobre la llegada de Juan Reynoso. “Es un técnico capacitado para la selección”, dijo el defensor. El futbolista de 33 años cree que es una buena designación porque “hizo las cosas bien” en el Perú y en el extranjero.

“Todavía no he tenido la oportunidad de que Reynoso me dirija, pero tengo buenas referencias por compañeros que estuvieron con él”, manifestó Christian Ramos, quien, como muchos jugadores de la ‘bicolor’, podría compartir vestuario con el DT nacional por primera vez.

Por último, el actual integrante de Alianza Lima expresó su deseo de seguir conformando la selección peruana. “Uno siempre como futbolista quiere estar y vengo de otros procesos”. Además, el central tiene claro que debe sostener un buen rendimiento con el club ‘blanquiazul’ para ser llamado.

Christian Ramos en Alianza Lima

Christian Ramos reveló que le costó a inicio de temporada, no obstante ahora se ha consolidado haciendo dupla con Yordi Vílchez. “Siempre es difícil que en un equipo grande te esperen tanto, por eso que no había mucha paciencia durante las primeras fechas”.

Alianza Lima no juega desde el 31 de julio debido a la postergación de su partido con Melgar, el cual se encuentra disputando la Copa Sudamericana. El defensor mostró su molestia por la reciente para. “Creo que veníamos bien y yo quería jugar, ya que a veces eso afecta al equipo”.

Por otro lado, la ‘Sombra’ se refirió a su compañero Jefferson Farfán. “Está yendo todos los días, está haciendo terapia, creo que volverá más pronto de lo que uno piensa”. A su vez, aseguró que la ‘Foquita’ tiene un motivación extra por la selección peruana.

Próximo partido de Alianza Lima

Christian Ramos y compañía tampoco disputarán un compromiso por la fecha 7 del Torneo Clausura. ¿Por qué? A los ‘blanquiazules’ les toca descansar este jornada. Por lo que su próximo cotejo será ante Sport Huancayo el domingo 21 de agosto a las 11:00 en el estadio Alejandro Villanueva.

Pese a que los íntimos tienen un partido menos, se encuentran en la segunda posición del Clausura a un punto del líder, Cienciano. Su ubicación en la tabla acumulada también es buena. Es cuarto pero con las mismas unidades que el tercero y a cuatro del puntero, Melgar.

