Pedro García opinó del traspaso de Marcos López a Feyenoord: “Que bueno que se va a Holanda y no a Arabia”

Pedro García y su comentario sobre el fichaje de Marcos López a Feyenoord.

Marcos López se volvió tendencia tras dejar San Jose Earthquakes y fichar por Feyenoord. En el epílogo del programa Al Ángulo, los panelistas hablaron sobre el traspaso del peruano y Pedro García, fiel a su estilo, se mostró de acuerdo a su salto al fútbol holandés.

“Más que nada saludar la llegada de Marcos López a un grande de Holanda. Creo que le espera una gran carrera por lo que tengo entendido como se maneja, de los retos que tiene en mente y de lo que vemos en la cancha”, manifestó Michael Succar en el programa deportivo.

Diego Rebagliati se unió a la conversación y expresó lo siguiente: “Es una gran noticia porque si Marcos López se iba en diciembre, se iba como jugador libre. Han logrado hacer la operación en un momento en el que incluso le cuidan el 20% a Cristal. Le deja plata a San Jose, a Cristal y él hace un gran contrato”.

“Qué bueno que se va a Holanda y no a Arabia”, exclamó Pedro García. “Es mérito de él”, intervino Rebagliati en seguida. Minutos después, José Chavarri le hizo una pregunta al periodista deportivo. “¿Tú tienes un temita con Arabia no?”. “Me gusta más Holanda nada más”, respondió Eloy.

“Antes era Perú, Argentina y de repente Europa. Ahora puede ser México o MLS (Major League Soccer). Ese es el camino Europa, equipo importante de Holanda y el siguiente, la verdad que le veo un gran futuro”, finalizó Michael Succar.

Pedro García habló de la incorporación de Marcos López a Feyenoord.

Esta declaración de Pedro García puede partir por varios sucesos. Primero, días atrás, su compañero Michael Succar compartió la información de que Marcos López recibió una oferta de Arabia Saudita al mismo tiempo que la de Holanda. El exfutbolista de Sporting Cristal prefirió irse a los Países Bajos para conseguir sus objetivos, entre ellos llegar a la Premier League.

Y segundo, estaría la partida de peruanos al fútbol árabe. Las más recientes son la de Christofer Gonzáles y Alex Valera. En esa liga también militan titulares de la selección nacional como Christian Cueva y André Carrillo. Este último fue muy criticado en su momento por dejar el torneo de Inglaterra y mudarse al Medio Oriente.

Despedida de Marcos López

“Hoy me despido de todos en San Jose Earthquakes , después de vivir 3 años y medio maravillosos en este gran club, que confió en mí para dar los primeros pasos fuera del país donde nací. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a mis entrenadores, a los utileros, los doctores, el staff, y a toda la maravillosa afición que me demostró su cariño desde el primer día. Hasta pronto! Por siempre GoQuakes!” fue el post que Marcos López le dedicó al equipo estadounidense.

Post de despedida de Marcos López.

Posible debut de Marcos López

Feyenoord vendió a su lateral izquierdo Tyrell Malacia a Manchester United. Tras la partida del holandés al gigante de Inglaterra, el técnico Arne Slot tuvo que improvisar en el debut de la Eredivisie. Puso a Marcus Pedersen por esa banda, cuando él habitualmente se desempeña por derecha.

Marcos López viene de San Jose Earthquakes con mucha regularidad, por lo que su estado físico no sería un impedimento para debutar lo más pronto posible. Asimismo, medios holandeses informaron que ya tiene todos los papeles en regla. Por estos dos motivos, su primer partido podría ser Feyenoord vs Heerenveen.

SEGUIR LEYENDO