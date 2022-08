Michael Succar y el día que Marcos López rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudita

Michael Succar habló de Marcos Lopez y la millonaria oferta que recibió de Arabia Saudita.

Marcos López es uno de los jugadores peruanos que apunta a tener una gran carrera deportiva. Si bien a nivel colectivo no la pasa muy bien en el San Jose Earthquakes de la MLS, en los últimos días se habló de un traspaso al Feyenoord de los Países Bajos que estaría a poco de cerrarse. En ese sentido, el periodista Michael Succar reveló el día en que el futbolista rechazó una millonaria oferta de Arabia Saudita.

Este tema fue abordado en un contexto en que en el programa ‘Al Ángulo’ mencionaban los nombres que podría llamar el flamante técnico de la ‘bicolor’, Juan Reynoso, en una próxima convocatoria. “Un jugador que le va a encantar a Reynoso y, de paso comentar algo que me parece maravilloso, es que Marcos López esté yendo al fútbol holandés. Queda demostrado que la MLS es un buen paso previo al fútbol europeo”, comentó Diego Rebagliati para el espacio televisivo de Movistar Deportes.

“Puede ocupar distintas funciones, de lateral o de extremo. Creo que va a crecer mucho futbolística y físicamente en Europa”, agregó.

Ahí fue donde apareció el periodista para indicar que el exSporting Cristal tiene las condiciones para llegar a una liga ‘top’ de Europa. “Marcos López va a llegar en algún momento a una de las mejores ligas del mundo. Tengo entendido que es muy profesional. La tiene clarita”, dijo.

Marcos López debutó en 2018 con la selección peruana. Para este año, sigue consolidando su continuidad con la 'blanquirroja'. | Foto: GEC

PROPUESTA DEL MEDIO ORIENTE

Luego, reveló el suceso de la llamativa propuesta que recibió López y su entorno para cruzar el charco al Medio Oriente. “Me contaron algo de hace no mucho tiempo y que esto no se entienda como una crítica a los que optan distinto. Cada uno está en un momento diferente de su carrera y tiene prioridades diferentes. Pero así como aquí tratamos de entenderlas estando de acuerdo o no, me parece bueno lo que pasó con Marcos López cuando le dijeron que había una oferta millonaria. Imagínate la edad que tiene él, es de 1999, muy joven, destacando en el fútbol de la MLS que hoy está mucho más valorado, con una proyección gigante y con posibilidades de ser vendido varias veces más, la oferta que te llega de Arabia”, contó.

La respuesta del lateral impresionó a todos por tener las cosas muy claras para su trayectoria, con un enfoque hacia lo más alto. “Se la ponen en la mesa y él dice a las personas que estaban ahí: ‘¿me estás hablando en serio? Que a mi edad, con la proyección que tengo, con la línea de carrera que me he fijado y los objetivos que me he planteado ¿voy a fijarme en lo económico? Ni si quiera la evaluó”, aseguró.

POSIBLE INCONVENIENTE EN PAÍSES BAJOS

José Chavarri, otro de los panelistas, intervino sorprendido por esta declaración para aclarar que la carrera en este deporte es muy corta. “Eso habla de una persona que tiene un ‘drive’ (expresión norteamericana) increíble porque nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol”, mencionó.

Sin embargo, relató algo que suele ocurrir en los Países Bajos, país a donde ahora Marcos mudará su fútbol y relacionó con la partida de Renato Tapia de dicho club. “Hay una cosa importante y que no es un detalle menor. Le pasó a Renato (Tapia). Hay muchos entrenadores en Europa y en Holanda, porque conozco de primera mano, que son un poco cerrados. A la hora de tomar una decisión entre un sudamericano y un holandés o un croata, se inclinan por el europeo. Esto es lamentable, pero suele ocurrir. Puede que sea una de las cosas que lo llevaron a Renato a irse a España”, confesó.

Falta la confirmación oficial por parte de la entidad holandesa, pero es casi un hecho por la divulgación de varios medios. Aparte del mismo Tapia (Celta de Vigo de España), no hay otro peruano actualmente en una de las mejores ligas del mundo. Y Marcos apunta a crecer aún más.

El periodista contó cuando el lateral declinó irse al Medio Oriente esperando una mejor propuesta de Europa. | Video: Movistar Deportes Perú

