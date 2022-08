Patricia Juárez califica ultimátum de Pedro Castillo como “mecanismo para ‘pechar’ al Congreso”

Las recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo han despertado el rechazo de varios miembros del Congreso, entre ellos la fujimorista Patricia Juárez. Esta lamentó el ultimátum dado por el jefe de Estado a la representación nacional señalando que extenderá su mano por última vez al Parlamento. Asimismo, cuestionó las críticas por la negativa a permitir el viaje del jefe de Estado a Colombia.

Juárez calificó de inapropiada lo señalado por Pedro Castillo y lo calificó como un intento de ‘pechar’ (enfrentar) al Congreso. “El presidente ha tenido algunas expresiones que no son apropiadas en el sentido de hacer, una vez más, ese mecanismo de ‘pechar’ al Congreso. Creo que el presidente está muy molesto porque el Congreso, en el ejercicio de su función, no le dio la autorización para su viaje”, señaló.

Juárez dice que ha sido una decisión incómoda para el mandatario. Asimismo, señaló que el Ejecutivo atraviesa una fuerte crisis tras la ratificación en el cargo de Aníbal Torres luego de que este anunciara su salida de la PCM. La parlamentaria considera que las complicaciones que enfrenta hoy el presidente Pedro Castillo han sido provocadas y promovidas por él mismo.

“No puede negar que existía una crisis en el gabinete (ministerial) en ese momento. Una crisis generada por la puesta a disposición del cargo del señor Aníbal Torres. No había un gabinete, no se sabía si es que iba o no iba a recomponer con otro presidente del Consejo de Ministros. Son problemas generados por él mismo (Pedro Castillo) y que al Congreso le significa una incertidumbre en donde no sabemos qué puede pasar”, manifestó a Exitosa.

Pedro Castillo tuvo un lapsus en Junín. Foto Andina.

“Esas fuerzas golpistas no tienen el valor y el coraje de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino que lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano”, fue parte del polémico discurso de Pedro Castillo desde Junín el último fin de semana.

Finalmente, el dignatario expresó su disposición para tender la mano al Congreso de la República y establecer una agenda por la democracia. “Estoy dispuesto de una vez por todas a que hagamos este esfuerzo, pero tiendo la mano por última vez para que las fuerzas políticas hagamos ese esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia”, expresó.

Malentendido

El presidente Pedro Castillo ha sorprendido a muchos al señalar que tendía la mano al Congreso “por última vez para lograr un consenso”. Lo señalado por el jefe de Estado ha causado alarma entre los legisladores de oposición; sin embargo, para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, no se trata de un ultimátum al Parlamento y señaló que esta han sido tergiversadas.

Félix Chero en el Congreso de la República.

“Siempre se tiende a desnaturalizar o tergiversar las expresiones del presidente de la República y de los ministros. Lo que el presidente siempre ha señalado es que está dispuesto a tener, a partir de esta nueva etapa, una agenda país en coordinación con el Congreso de la República”, dijo en conversación con los medios de comunicación desde el distrito limeño de La Victoria.

Chero invitó a ir “más allá de buscar semánticamente errores en las expresiones” y " ver el auténtico significado de lo que se dice. Queremos trabajar de manera ordenada y organizada con el Parlamento”. Tras tratar de esclarecer lo dicho por Pedro Castillo, Chero aseguró que “no (no soy un traductor), es un tema de cómo aclarar e interpretar el verdadero mensaje”.

