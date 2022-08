“Mi suegra no aguanta tonterías”, esposa del Coyote Rivera defiende y ratifica su cariño por Doña Peta

La esposa del Coyote Rivera aclara que Doña Peta no es ningún a alcahueta. (América TV/ Panamericana TV)

Lorena Cárdenas concedió una entrevista a Amor y Fuego donde no solo habló de su situación matrimonial con Julio Coyote Rivera, sino que también defendió a Doña Peta. La aún esposa del exfutbolista aseguró que su suegra no tolera “tonterías” de nadie, y menos de sus hijos.

La madre de los herederos del Coyote Rivera indicó que guarda gran cariño a Doña Peta, pues es una mujer correcta. Es por ello que no dudó en sacar cara por ella cuando se le consultó si la mujer alcahueteaba a sus hijos. Ella descartó rotundamente lo señalado.

“Mi suegra no es una mujer que aguante tonterías de nadie, menos de los hijos, eso sí, no la dejen a Peta como que es una mujer apañadora, ni nada”, dijo.

Asimismo, aseguró que Doña Peta es la primera que le pide cuentas a sus hijos, sin temor de regañarlos. “ Peta es la primera que a sus hijos les grita y les dice de todo, desde la A hasta la Z” , dijo.

En otro momento indicó que la madre de Paolo Guerrero está bastante fastidiada con la situación que enfrenta el Coyote Rivera con ella, es por esta razón que prefiere no involucrarse.

“Siento que ella está muy afectada porque es su hijo”, sentenció Lorena Cárdenas.

Como se recuerda, Coyote Rivera fue protagonista de un ampay de Magaly Medina. A raíz de ello, salieron dos mujeres a decir que habían tenido una relación con el exfutbolista, cuando aún tenía una relación con su esposa.

PUEDES LEER: Julio ‘Coyote’ Rivera: Mujer asegura que fue amante del exfutbolista durante un año y que Doña Peta sabía todo

Su matrimonio terminó por infidelidad

Y aunque en un principio, Cárdenas dio a entender que la relación había terminado mucho antes del ampay a causa e otra infidelidad, esta vez decidió contar más detalles.

Todo parece indicar que la aparición de Julio Rivera en Teledeportes negando romances con otras mujeres, terminó por hacer que la madre de sus hijos pierda la paciencia y cuente su verdad.

Recordemos que, la primera en romper su silencio fue una mujer identificada como Julia Díaz, quien mostró las conversaciones que tenía con el exdeportista. Mismas que le habría enviado a Lorena Cárdenas para que se entere que tenía un romance con Julio ‘Coyote’ Rivera.

“Sinceramente abrí una caja de pandora y me enteré muchas cosas de esta mujer, es donde lo único que le puse es: “gracias” porque es la verdad, me abrió los ojos. Era una cosa que no sabía, no sabía que Julio tenía una vida paralela (...) Pensaba que tenía un matrimonio completamente sólido donde Julio nunca, en ningún momento me ha dado pie a desconfiar de nada. He vivido en una burbuja ¿no? y engañada definitivamente, no puedo tapar el sol con un dedo”, señaló.

“(Julia Díaz) pasó a tomarse las atribuciones no sé qué. Yo tendría vergüenza ajena de verdad de salir en pantalla nacional a decir que fui una amante (...) Me manda una foto de ella con un selfie con mi esposo, que el selfie se lo toma cualquier personas que se quiere tomar foto con ‘Coyote’ Rivera y ella le puso corazoncitos, eso a mí no me indica nada. Me manda una foto donde se toma en la casa de mi cuñado”, agregó.

Esposa de ‘Coyote’ Rivera revela por qué terminó su matrimonio con el exfutbolista. (VIDEO: Amor y Fuego)

SEGUIR LEYENDO: