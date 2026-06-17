Qué se celebra el 17 de junio en el Perú: la fecha que reúne hitos que dejaron una profunda marca en la historia del país

La fecha enlaza fundaciones, sismos, cambios políticos, avances democráticos y nacimientos de figuras recordadas en la cultura, la aviación y el deporte nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 17 de junio concentra importantes acontecimientos de la historia peruana. En 1563 fue fundada la ciudad de Ica, vinculada al desarrollo agrícola y pisquero del país.

En 1678, un fuerte terremoto afectó Lima y Callao. También se recuerda la autoproclamación de Domingo Elías como Jefe Supremo en 1844 y el nacimiento de Joaquín Capelo en 1852.

La fecha incluye el fallecimiento de Francisco González de Prada, el nacimiento del aviador Armando Revoredo Iglesias y la primera participación electoral femenina en 1956. Además, nacieron Daniel Peredo y Lesly Águila, mientras falleció el artista y educador Adolfo Winternitz.

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17 de junio de 1563 - Se funda la ciudad de Ica, cuna del pisco y símbolo del desarrollo del sur peruano

Nacida como Villa de Valverde del Valle de Ica, la ciudad consolidó una identidad ligada al pisco, al comercio y al legado de antiguas culturas que florecieron en la costa sur. (Andina)

El 17 de junio de 1563, el capitán español Jerónimo Luis de Cabrera fundó la Villa de Valverde del Valle de Ica, origen de la actual ciudad de Ica.

Ubicada en un fértil valle del sur peruano, la ciudad se convirtió con el tiempo en uno de los principales centros agrícolas y comerciales del país. Su historia está vinculada al desarrollo de la vitivinicultura y al nacimiento de la tradición pisquera que le dio reconocimiento nacional e internacional.

Además, Ica heredó el legado de antiguas culturas como Paracas, Nazca y Chincha, consolidándose como un importante referente histórico, cultural y turístico del Perú.

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17 de junio de 1678 - Un devastador terremoto sacude Lima y Callao y deja graves daños en el Virreinato del Perú

Iglesias, viviendas y sedes gubernamentales quedaron severamente afectadas tras el terremoto que golpeó Lima y Callao en uno de los episodios sísmicos más recordados del siglo XVII. (Callao Querido, Callao añorado)

El 17 de junio de 1678, un fuerte terremoto golpeó Lima y el Callao, entonces parte del Virreinato del Perú, causando severos daños en viviendas, iglesias, edificios públicos y el Palacio Virreinal.

El sismo sembró el pánico entre la población y obligó a las autoridades a organizar labores de evaluación y reconstrucción. Aunque las pérdidas materiales fueron enormes y se estimaron en millones de pesos, el número de víctimas mortales fue relativamente reducido.

El desastre marcó uno de los episodios sísmicos más importantes del siglo XVII en el Perú y evidenció la vulnerabilidad de las principales ciudades virreinales.

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17 de junio de 1844 - Domingo Elías se proclama Jefe Supremo y lidera un inédito gobierno civil en plena anarquía

Con respaldo ciudadano y de la guardia nacional, Domingo Elías desafió el orden vigente y encabezó un breve gobierno que buscó devolver estabilidad al país en tiempos turbulentos. (Familia Elías)

El 17 de junio de 1844, Domingo Elías Carbajo se autoproclamó Jefe Supremo del Perú en medio de una profunda crisis política y militar que mantenía al país dividido por luchas entre caudillos.

Aprovechando la ausencia de Manuel Ignacio de Vivanco, desconoció su autoridad y asumió el mando con respaldo de sectores civiles y de la guardia nacional.

Su breve gobierno coincidió con la llamada “Semana Magna”, cuando ciudadanos de Lima defendieron la capital frente a fuerzas opositoras. Tras la victoria constitucionalista de Ramón Castilla, Elías entregó pacíficamente el poder el 10 de agosto de 1844.

17 de junio de 1852 - Nace Joaquín Capelo, ingeniero y pensador que impulsó la Amazonía y defendió a los indígenas

La trayectoria de Joaquín Capelo combinó servicio público, docencia y activismo social, dejando una huella profunda en el debate sobre el futuro del territorio peruano. (BNP)

Joaquín Capelo nació en Lima el 17 de junio de 1852 y destacó como ingeniero civil, sociólogo, político y defensor de los derechos indígenas.

A lo largo de su trayectoria promovió el desarrollo de la Amazonía peruana, impulsó proyectos de integración territorial y trabajó por mejorar las comunicaciones hacia el oriente del país. Fue diputado, senador, ministro de Fomento y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Además, participó en la fundación de la Asociación Pro-Indígena junto a Pedro Zulen, convirtiéndose en una de las voces más activas en la defensa de las poblaciones originarias del Perú.

17 de junio de 1863 - Fallece Francisco González de Prada, jurista y primer alcalde de Lima en la era republicana

Recordado también como padre de Manuel González Prada, Francisco González de Prada ocupó cargos clave en la administración estatal antes de fallecer en Lima en 1863. (Andina)

Francisco González de Prada falleció en Lima el 17 de junio de 1863, tras una destacada trayectoria como abogado, magistrado y servidor público.

A lo largo de su carrera ocupó cargos relevantes en la administración de justicia, integró organismos del Estado y ejerció la alcaldía de Lima entre 1857 y 1858, convirtiéndose en uno de los primeros alcaldes de la ciudad bajo el sistema municipal republicano restablecido por la Constitución de 1856.

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Además, fue padre del célebre escritor Manuel González Prada. Su figura quedó vinculada a la consolidación institucional y jurídica del Perú durante el siglo XIX.

17 de junio de 1897 - Nace Armando Revoredo Iglesias, pionero de la aviación peruana y figura de la diplomacia

Los vuelos realizados por Armando Revoredo marcaron una época de innovación y consolidaron su nombre entre las figuras más destacadas de la aviación nacional. (BNP)

Armando Revoredo Iglesias nació el 17 de junio de 1897 en Contumazá, Cajamarca, y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la aviación peruana.

Médico de formación y aviador por vocación, protagonizó importantes hazañas aéreas, entre ellas los primeros vuelos sin escalas entre Lima y Bogotá y entre Lima y Buenos Aires. También encabezó una histórica gira aérea por diversas capitales sudamericanas.

Su trayectoria incluyó cargos de alta responsabilidad en el Estado, como ministro de Aeronáutica, canciller y presidente del Consejo de Ministros. Su legado permanece ligado al desarrollo de la aviación nacional.

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17 de junio de 1956 - Las mujeres peruanas votan por primera vez y marcan un hito en la historia democrática

El primer voto de las mujeres peruanas abrió una nueva etapa en la vida política nacional y permitió avances concretos hacia una mayor igualdad de derechos. (Andina)

El 17 de junio de 1956, las mujeres peruanas ejercieron por primera vez su derecho al voto en unas elecciones generales, un hecho que transformó la participación política en el país.

Este avance fue posible tras la promulgación de la Ley N.° 12391 en 1955, que reconoció el sufragio femenino para mujeres mayores de edad que supieran leer y escribir. Más de medio millón de peruanas acudieron a las urnas en aquella jornada histórica, ampliando de manera significativa el padrón electoral.

Además, varias mujeres lograron ser elegidas para cargos legislativos, consolidando un paso decisivo hacia una mayor representación política femenina.

17 de junio de 1968 - Nace Daniel Peredo, la voz que marcó generaciones en el periodismo deportivo peruano

La carrera de Daniel Peredo trascendió las transmisiones deportivas y dejó una huella profunda en el periodismo peruano a través de relatos y publicaciones. (Andina)

Daniel Peredo nació en Lima el 17 de junio de 1968 y se convirtió en uno de los narradores y periodistas deportivos más reconocidos del Perú.

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A lo largo de su carrera trabajó en prensa escrita, radio y televisión, donde destacó por su estilo emotivo y cercano para relatar los partidos de la selección peruana.

Su voz quedó ligada a algunos de los momentos más recordados del fútbol nacional, especialmente durante el proceso que condujo al Mundial de Rusia 2018. Además, publicó libros sobre la historia de los mundiales y dejó una huella profunda en varias generaciones de aficionados al deporte.

17 de junio de 1993 - Fallece Adolfo Winternitz, maestro del arte peruano y fundador de la Facultad de Arte PUCP

El fallecimiento de Adolfo Winternitz significó la partida de uno de los artistas y educadores que más influyeron en la formación artística contemporánea del Perú. (PUCP)

El 17 de junio de 1993 falleció en Lima Adolfo Winternitz, destacado pintor, vitralista y educador de origen austriaco que dejó una profunda huella en el arte peruano.

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Llegó al Perú en 1939 y dedicó gran parte de su vida a la formación de artistas, impulsando la creación y desarrollo de la enseñanza artística en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Su obra destacó por la pintura, los vitrales y los mosaicos presentes en templos y espacios públicos del país y del extranjero. Su legado permanece como uno de los más importantes en la historia cultural peruana.

17 de junio de 1994 - Nace Lesly Águila, una de las voces más representativas de la cumbia peruana actual

Con una carrera vinculada a agrupaciones de gran impacto, Lesly Águila se consolidó como una figura destacada del género tropical gracias a su potencia vocal. (Sitio Oficial - Lesly Águila)

Lesly Katerine Águila Córdova nació el 17 de junio de 1994 en Piura y se convirtió en una de las cantantes más populares de la cumbia peruana.

Alcanzó notoriedad nacional como integrante de la agrupación Corazón Serrano, donde destacó con éxitos que contribuyeron al crecimiento de la orquesta en todo el país.

A lo largo de su carrera también formó parte de proyectos como La Única Tropical, Mensajeros del Amor y Puro Sentimiento, antes de regresar a Corazón Serrano. Su trayectoria, carisma y potencia vocal la consolidaron como una de las figuras más reconocidas del género tropical peruano.