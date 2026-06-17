Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán y cuestiona demora en resolución de amparo constitucional: “Tiene una obsesión conmigo”

La periodista abrió su programa con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para el exseleccionado nacional. Captura: Magaly TV La Firme.

La disputa legal y mediática entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa generando nuevos capítulos. Esta vez, la conductora de ATV decidió pronunciarse sobre el estado del amparo constitucional que presentó en medio del proceso que mantiene con el exfutbolista, asegurando que, pese al tiempo transcurrido, todavía no existe una resolución definitiva.

Sus declaraciones no solo estuvieron dirigidas al exseleccionado nacional, sino también a diversas figuras de la televisión que han cuestionado públicamente su situación judicial y el cumplimiento de las jornadas comunitarias que le fueron impuestas.

La periodista manifestó su incomodidad por la demora del proceso y sostuvo que los plazos establecidos para emitir una respuesta ya habrían vencido. Según explicó, el recurso fue presentado hace varios meses y, pese a ello, continúa sin obtener una decisión que permita esclarecer el panorama legal que enfrenta.

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Magaly Medina, presentadora de televisión, critica al futbolista Jefferson Farfán en vivo durante su programa, abordando un caso judicial pendiente y sus "vendettas personales". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina cuestiona demora en resolución de amparo constitucional

Consultada sobre el estado actual del amparo, la conductora indicó que sigue esperando una respuesta por parte de las autoridades competentes y recordó que incluso hubo cambios en el juzgado encargado del caso.

“Aún no. Hace bastante tiempo que presentamos nuestra queja ante el juzgado constitucional y todavía no tenemos respuesta. Cambiaron de juez y seguimos esperando”, expresó.

La figura televisiva reconoció que ha perdido la cuenta exacta del tiempo que lleva esperando una resolución. Sin embargo, insistió en que este tipo de recursos suelen resolverse con mayor rapidez debido a su naturaleza constitucional.

“Uff, ya perdí la cuenta. Se supone que un amparo constitucional debería resolverse rápidamente. Al margen de esperar esa respuesta, estoy cumpliendo con todo lo estipulado por el juzgado de ejecución. Mi abogada me dice que el 19 de mayo venció el plazo que habían fijado para resolver el amparo que presenté. Esto viene desde hace muchísimo tiempo”, añadió.

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Magaly Medina y Jefferson Farfán aparecen en una imagen dividida, resaltando la tensión de su conflicto judicial y las recientes declaraciones de la presentadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora responde a críticas por sus jornadas comunitarias

En las últimas semanas, diversos comentarios en redes sociales han cuestionado la postura de Magaly Medina respecto a la privacidad y al cumplimiento de las labores comunitarias ordenadas por la justicia. Frente a ello, la periodista aclaró que nunca ha intentado ocultar información sobre su situación, sino únicamente preservar la tranquilidad del lugar donde realiza dichas actividades.

“Hay que explicarles con manzanitas que solo reclamo privacidad respecto al lugar donde cumplo mi servicio comunitario, para no invadir ni importunar, con mi figura mediática, a una parroquia militar. Por lo demás, nunca he reclamado privacidad. Soy consciente de quién soy y toda la vida he difundido el eslogan: ‘La carne sale con hueso’”, señaló a trome.

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“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly acusa a Jefferson Farfán de tener una obsesión con ella

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando se le preguntó sobre la aparente animadversión que tendría Jefferson Farfán hacia ella. Lejos de minimizar el tema, la conductora elevó el tono de sus declaraciones y aseguró que la actitud del exfutbolista va más allá de una simple enemistad.

“¿Animadversión? Obsesión, diría yo. Debe ser un hombre que vive para las vendettas personales”, afirmó a Trome.

Jefferson Farfán reta a Magaly Medina a sacar evidencias de su servicio comunitario

La fuerte respuesta de Magaly a Janet Barboza y Rodrigo González

La periodista también aprovechó la ocasión para responder a los comentarios realizados por Janet Barboza y Rodrigo González, quienes dejaron entrever que no habría cumplido con las jornadas comunitarias ordenadas por las autoridades.

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Lejos de quedarse callada, la conductora rechazó dichas versiones y aseguró que ambos estarían repitiendo información sin sustento.

“Leían un guion entregado por Farfán; siempre han sido sus chupes. No sé cómo le permiten a una persona, como la mona con metralleta, lanzar tanta mentira junta. Por eso no tienen credibilidad, porque solo recogen rumores y los exponen como grandes verdades”, manifestó.

Las declaraciones evidencian el nivel de confrontación que mantiene con diversos personajes del medio televisivo, especialmente aquellos que han cuestionado públicamente su versión de los hechos.

La denuncia sostiene que Magaly Medina no habría cumplido las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas por su condena por violación a la intimidad agravada.

Posteriormente, también respondió a una reciente publicación realizada por Jefferson Farfán, quien compartió un mensaje acompañado de la canción “Alimaña” y volvió a exigir explicaciones sobre el cumplimiento de las horas comunitarias.

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Ante ello, Magaly Medina defendió su posición y señaló que cualquier duda puede ser despejada recurriendo a las entidades correspondientes. “Que vaya a preguntar al INPE y se informe bien. Las investigaciones hay que hacerlas de forma rigurosa y profesional, no en base a suposiciones”, sostuvo.

Nicola Porcella entra en la polémica y recibe contundente réplica

La controversia no quedó ahí. Durante la conversación también se mencionó el pronunciamiento de Nicola Porcella, quien recientemente utilizó sus redes sociales para criticar a la conductora y acusarla de haber destruido carreras y familias por rating. La respuesta de Magaly Medina fue inmediata y directa.

“Él se olvida de que se destruyó solo. Por eso le dieron la espalda en EEG; ya no podían seguir respaldando los escándalos en los que se metía. A gente como él le molesta que yo les dé pantalla y espacio a mujeres maltratadas física y emocionalmente, que se cansaron de los abusos y acudieron a mi programa buscando algo de justicia. Yo no soy alcahuete de infieles, golpeadores, narcisistas ni parranderos de la farándula”, expresó.

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Magaly Medina interpreta la canción "Alimaña" mirando directamente a Jefferson Farfán, quien permanece sentado con expresión seria en un programa de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina habla sobre sus juicios pendientes y la libertad de expresión

A pesar de los cuestionamientos y procesos que aún enfrenta, la periodista aseguró que forma parte de los riesgos inherentes a su trabajo como comunicadora. Incluso fue consultada sobre la posibilidad de que otro juicio pendiente, como el relacionado con Yahaira Plasencia, pudiera tener un resultado adverso.

Lejos de mostrarse preocupada, respondió que situaciones como esa reflejan las dificultades que, según su percepción, enfrentan quienes ejercen la libertad de expresión en el país.

“Son los riesgos que se corren en un país donde la libertad de expresión y de opinión no son respetadas. Imagínate si me dedicara a investigar temas más serios, como me pide la gente. Encontrarían la manera de enviarme a prisión”, concluyó.

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Magaly Medina no descarta programa sabatino y responde con ironía al estreno de Edson Dávila. Captura: Magaly TV La Firme.