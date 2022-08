Jean Ferrari respaldó a Carlos Compagnucci en Universitario, aunque las ocasiones “no se están concretando”

Jean Ferrari apuesta por la continuidad de Carlos Compagnucci en Universitario. | Foto: Club Universitario

Universitario de Deportes no viene atravesando un buen momento en la Liga 1. De hecho, acumula tres derrotas consecutivas, la última ante Cienciano el domingo 7 de agosto, que lo han alejado de los primeros lugares y cada vez con menos chances de luchar por el Torneo Clausura. A pesar de ello, el administrador del club, Jean Ferrari, respaldó el trabajo del técnico Carlos Compagnucci porque considera que el equipo tiene una idea de juego.

“Vemos el trabajo de Carlos y lamentablemente las ocasiones que se originan en base al buen funcionamiento no se están concretando . Se tiene que seguir trabajando para que eso se pueda corregir”, expresó el dirigente en declaraciones para ‘Fútbol en América’.

Del mismo modo, se refirió a que el tema de la definición no es un tema exclusivo de su equipo, sino que pasa en todo el balompié nacional, lo cual se ve reflejado en el plano internacional. “El tema de definición es un trabajo que no solo nosotros sino todos los equipos peruanos tenemos que aplicarlo porque fallamos mucho y lo vemos en torneos internacionales cuando nos toca participar. Esta es una tarea continua”, comentó.

El dirigente habló del técnico argentino y su futuro en la institución 'crema'. | Video: Fútbol en América

Y es que el DT argentino llegó como una gran solución para enrumbar al elenco ‘merengue’ en la consigna por devolverlo a los primeros lugares y, sobre todo, luchar por el título nacional a fin de año. De hecho, su debut ante Sport Huancayo en la jornada 18 del Torneo Apertura que acabó en derrota podría haber sido un aliciente que lo que vendría.

En lo que va desde que asumió las riendas de la entidad ‘estudiantil’, ha tenido un salgo negativo de 8 partidos dirigidos, de los cuales consiguió 4 derrotas, 3 triunfos y 1 empate, resultados que lo mantienen en el noveno lugar del Clausura con 7 puntos, a 7 del líder Cienciano. Y en la tabla del Acumulado también está en la casilla 9 con 35 unidades, muy lejos de los 50 que tiene el primero que es Melgar.

Los resultados de Carlos Compagnucci en Universitario:

Sport Huancayo 2 – 0 Universitario

Universitario 1 – 0 UTC

Universitario 1 – 1 Academia Cantolao

Universidad San Martín 0 – 4 Universitario

Universitario 2 – 0 Carlos Stein

Universidad César Vallejo 1 – 0 Universitario

Universitario 0 – 1 Deportivo Municipal

Cienciano 1 – 0 Universitario

Rodrigo Vilca es el autor del último gol de Universitario en la Liga 1. Fue ante Carlos Stein. | Captura GOLPERU

¿Qué dijo Carlos Compagnucci tras perder con Cienciano?

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero creo que fue parejo. Me pareció que podría haber terminado en empate. Es un momento difícil, pero hay que seguir y tratar de ganar el próximo partido”, declaró.

La cara que mostraron los ‘cremas’ en el segundo tiempo con respecto al primero fue distinta. Por tal motivo, el ‘gaucho’ considera que merecían irse con marcador más favorable.

“No hemos sido menos que el rival. Se han creado situaciones y nos está faltando meter el gol. Estamos pagando muy caro los errores que cometemos y no tenemos esa suerte para convertir. No creo que como equipo seamos menos que el rival. Me pareció que siempre estuvimos a la altura o un poco más arriba. Nos está faltando el gol y quizás no cometer los errores porque sabemos que hoy lo estamos pagando caro”, manifestó.

Finalmente, recordó a Alex Valera, quien fue fundamental con sus goles para mantener con vida a los de Ate, aunque con su salida, el equipo ha adolecido en esa faceta. “Sabíamos que con la salida de Valera iba a ser más difícil porque se va un goleador. Buscaremos la manera de, o los jugadores o el sistema para ver si podemos mejorar eso”, concluyó.

En efecto, desde que el ahora futbolista del Al-Fateh dejó de alinear, la ‘U’ solo ha podido anotar 2 goles en 4 encuentros. Números que Compagnucci tratará de corregir para enrumbar al plantel.

El técnico argentino habló del rendimiento de su equipo ante el 'Papá'. | Video: Juanito Superstar / Fútbol en América

