Christian Limousin habló del penal atajado a Yoshimar Yotún: “Nadie se tendría que enojar si pican el balón y lo atajo”

Christian Limousin, arquero de Cantolao, le tapó un penal a Yoshimar Yotún.

El último sábado el nombre de Christian Limousin fue tendencia en redes sociales por imitar a Andrew Redmayne, el portero de Australia quien con su baile distrajo a Luis Advíncula y Alex Valera para que fallen sus respectivos penales, y de esta manera, la selección peruana fuera eliminada y pierda su opción de ir al Mundial de Catar 2022.

En esta ocasión, el guardamenta argentino de 30 años que milita en la Academia Cantolao hizo lo mismo ante Yoshimar Yotún y con una espectacular reacción evitó el gol de triunfo de Sporting Cristal en la última jugada del partido, cuyo resultado final quedó en empate 2-2.

Infobae conversó con el protagonista de la jugada más vista de la Liga 1 el fin de semana y habló de su atajada y de otros temas, como los retos que tiene por delante con el ‘Delfín’.

¿Cuál es tu análisis post partido tras el empate ante Sporting Cristal?

La verdad que es un punto muy valioso, nosotros necesitamos sumar, el partido lo arrancamos ganando 1-0, después de haber podido sacar ventaja tendríamos que haber manejado el partido de otra manera, quizás tendríamos que haber pasado de una presión alta a una zona intermedia para no dejar espacios atrás, pero al poco tiempo vino el gol de ellos y nos dio vuelta al partido, pero el equipo hizo un esfuerzo muy grande y logró empatarlo . Eso es muy meritorio, hicimos un gran trabajo en equipo.

¿A qué se debe la situación complicada en la que se encuentra Cantolao en la tabla de posiciones (puesto 13)?

Quizás no arrancamos el año de la mejor manera, quizás nos costó mucho al comienzo, pero ahora hemos mejorado mucho el rendimiento individual y grupal. Creo que estamos jugando bien y agarramos la idea del profesor Alejandro Apud. Tenemos que seguir de la misma manera y el objetivo es sumar puntos, la verdad que con Cristal se suma un punto muy importante, en el partido anterior contra Mannucci de visita también sumamos un punto. Quizás nosotros no tenemos muchos partidos empatados y este último tiempo tenemos que valorar eso del punto. Si no lo puedes ganar, al menos no lo pierdas. Tenemos que aferrarnos a eso y si podemos ir a buscar los tres puntos, mucho mejor. Pero tampoco es malo empatar y sumar.

Yoshimar Yotún la picó y falló penal en el último minuto, y Cristal no pudo ganarle a Cantolao

¿Ya te acostumbraste al fútbol peruano?

Yo vine el año pasado al fútbol peruano, uno de a pocos se adapta y conoce el medio. Estoy contento.

Revisando tu carrera, eres un atajador de penales. Le tapaste un penal al italiano Daniele De Rossi, que jugaba por aquel entonces en Boca Juniors.

La verdad que siempre me fue bien en los penales, he resaltado por eso . Me ha tocado dejar afuera a Boca Juniors en una fase de grupos, la verdad que muy contento por esa faceta y ayudar a mi equipo cuando más lo necesita.

Pero, ¿eres más de intuición o siempre lo estudias?

Es que hoy en día, con el tema de tecnología, la verdad que no hay mucho secreto, todo se sabe. Obviamente, siempre se busca un poco y está la intuición de uno, porque no hay nada que te garantice atajar un penal o ganar un partido . Creo que teníamos mucha información y basándonos en eso también depende de la intuición en el momento de cada uno.

¿Imitar a Andrew Redmayne fue una estrategia?

Obviamente, en todo penal hay un factor psicológico, yo he atajado penales moviéndome o estando quieto, también dependiendo del perfil de cada jugador que va a patear. Entonces, como te dije antes, con la tecnología que hay ya se sabe cada uno cómo patea, y la otra mitad es intuición de cada uno. Lo que traté en ese momento fue enfocarme en atajar el penal, hacer todo lo que está en mi alcance.

Sabía si que demoraba un poco la ejecución , no creo que Yotún se ponga nervioso porque es un jugador internacional, pero todo caemos a veces en alguna que otra duda. Una posibilidad era que la pueda picar, esa era mi intuición y traté de moverme, de quedar en una zona intermedia en donde pueda llegar para los dos lados. Ahí pude atajar el penal. También quiero destacar la actuación de mi compañero José Ramírez, quien en la jugada anterior puso la mano para que la pelota no ingrese y cobran penal. También los chicos que se tiraron de cabeza [Huerto y Gambeta] para sacar el balón, eso es muy valorable. Todos estamos comprometidos para sacar a Cantolao de la parte baja en la que se encuentra.

Sporting Cristal enfrentó a Cantolao por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

¿Y el árbitro por qué te amonestó?

Eso fue lo que yo le fui a preguntar, pero el partido fue muy rápido y volví al arco. En ese momento atajé el penal.

Siempre habrá críticas por lo que hiciste en el penal, ¿cómo lo tomas?

La verdad que un poco sorprendido por las declaraciones del DT de Cristal, Roberto Mosquera. Creo que todo lo que esté en el reglamento es válido para evitar que te conviertan un gol. Cada regla que se cambia es a favor de que haya goles y por ende, es en contra de los arqueros. Nosotros cuando estamos bajo los tres palos, estamos solos y siempre hay que buscársela de alguna manera para que el balón no ingrese. No es nada antifutbolístico, uno se pone como objetivo atajar el penal y ganar. Tampoco me enojaría que me piquen el penal y me hagan un gol, tampoco nadie se tendría que enojar si sucede lo contrario, sí patean y lo atajo.

¿Qué sientes que se puede corregir en el equipo?

Quizás manejar un poco mejor los partidos una vez que sacamos diferencia, contra Cristal arrancamos ganando y no tuvimos la capacidad para manejar el partido, salimos a presionar alto desde el primer momento y quizás cuando nos ponemos en ventaja, seguimos presionando alto y dejamos espacios atrás que el rival aprovechó para empatarnos. Debemos manejar un poco más esas situaciones.

Formación en Boca Juniors

¿Qué te enseño tu estadía en Boca Juniors?

Yo hice mi formativa en Boca Juniors, llegué en el 2000 con la edad infantil e hice ahí toda mi carrera formativa hasta la reserva. La verdad que Boca es otro mundo, te educan futbolísticamente y como persona, te enseñan valores. Además, te forman y educan para ganar. Te enseñan a ser disciplinado, ganador y profesional, para que puedas vivir de esto.

¿Con qué compañeros conviviste?

Con Paul Fernández, hay varios jugadores, yo estuve más de 10 años en Boca Juniors y he compartido con muchos jugadores que tienen una exitosa carrera.

¿A quién admirabas como arquero?

Quizás soy de la época de Navarro Montoya, Iker Casillas, me gustaban mucho. Siempre trataba mirarlos a ellos.

¿Con qué panorama te encontraste al momento de llegar a ser profesional?

Para un arquero debutar en Boca Juniors es complicado, porque cada vez que viene un técnico siempre trae de mucha jerarquía. Yo cuando era niño estaba Óscar Cordoba, después vino Roberto Abbondanzieri o Bobadilla. Además, siempre llegan dos o tres arqueros para pelear el puesto; por ende, es muy complicado. En un momento decidí irme y probar suerte en otro lado.

SEGUIR LEYENDO: