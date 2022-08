Internacional de Porto Alegre fue goleado a días del duelo con Melgar por la Copa Sudamericana

Equipos se enfrentaron por la fecha 21 del torneo local.

Internacional de Porto Alegre fue goleado 3-0 por el Fortaleza a solo días de enfrentarse a Melgar en la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Mano Menezes no vieron el gol en ningún momento del cotejo correspondiente a la fecha 21 del Brasileirao. Por el contrario, recibieron tres tantos incluso con una expulsión en el conjunto rival a los treinta minutos del encuentro.

La localía la tuvo el equipo ganador y la supo aprovechar aunque marche en el puesto 17 de la tabla de posiciones, en contraste con los ‘Colorados’ que venían de sumar dos empates, dos triunfos y una derrota en sus últimos cinco partidos. Del mismo modo, la ventaja del Internacional sobre el Fortaleza, en la previa del partido, era extensa y suponía victoria, en calidad de visita, en el estadio Governador Plácido Castelo de Ceará.

Aunque en el transcurso del partido, Inter duplica el porcentaje de posesión del balón, la cantidad de pases y la precisión de los mismos; Fortaleza vio más posibilidades de cara al arco rival con siete remates a la portería y 16 en general. Internacional, por su parte, bajo su intensidad con dos remates al arco.

Video: TV Globo

Este resultado deja entrever que el nivel con el que se encuentra Internacional de Porto Alegre los últimos días no es el más óptimo, al menos, como visitante. Melgar también fue testigo de ello al recibir a la escuadra brasilera en el Monumental de la UNSA en Arequipa el pasado jueves 4 de agosto. Los brasileros no pudieron más que igualar la nulidad de puntos con su similar peruano cumpliendo con las mismas estadísticas: solo dos remates al arco. Los ‘rojinegros’, en contraste, sacaron adelante la plantilla, en su cancha y con su afición en la tribunas, y pese a las nueve oportunidades claras de gol. No se pudo concretar ninguna acción en el partido de ida.

Para la vuelta, el 11 de agosto a las 5:15 pm (hora peruana) 7:15 pm (hora brasilera), el duelo tendrá lugar en el estadio José Pinheiro Borda y será el partido que defina el pase a las semifinales del torneo internacional. Si no hay anotaciones, se pasará a una tanda de penales para designar al club clasificado. Teniendo en cuenta el presente de Melgar, que viene ganando tres de sus últimos cuatro partidos de Liga 1 2022 y empatando el duelo de ida en Copa Sudamericana, se considería que no habrá problema en jugar al nivel de los ‘Colorados’ que, por su parte, no ven el triunfo con facilidad en su liga doméstica.

Resumen Melgar vs Internacional 0-0. Video: DirecTV

Cabe recordar que una escena similar se vivió para la etapa de octavos de final de Sudamericana. Internacional se enfrentó a Colo-Colo como rival directo para esta fase del campeonato. El cuadro chileno comenzó la fecha con un 2-0 a su favor y en su cancha, el Monumental de Chile. Si bien, tomó por sorpresa a la afición de Porto Alegre, el equipo brasilero no se quedaría atrás y pensaría en revancha para el cotejo de vuelta. Así sucedió. El equipo fundado por Henrique Poppe Leão, con ansias de gol, anotó cuatro tantos frente a uno del ‘Cacique’. Con ese resultado, el marcador global concluyó en un 4-3 que favoreció a los dueños del estadio Beira-Rio y los colocó en los cuartos de final.

El único tanto del Cacique lo marcó el peruano-uruguayo Gabriel Costa.

La esperanza de los chilenos creció con los dos goles en la primera jornada de octavos. Sin embargo, los ‘Colorados’ guardan un historial que demuestra su sed de revancha en las segundas oportunidades que les da el fútbol. En este caso, frente a Melgar, no la desaprovecharían, pese a su mal momento en liga local.

