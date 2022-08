Marcos López habló luego de fichar por Feyenoord: “Me toca demostrar de qué están hechos los jugadores peruanos”

Marcos López nuevo futbolista de Feyenoord.

Un nuevo peruano en el fútbol europeo. Marcos López fue oficializado este lunes por Feyenoord y competirá en la Eredivisie. El lateral izquierdo fue parte de un video, que se difundió en las redes sociales de su antiguo club, San Jose Earthquakes. El ‘incaico’ aprovechó para despedirse de los ‘terremotos’ y dar sus primeras palabras como jugador del conjunto de Holanda.

“Cuando me enteré la noticia de que San Jose había hecho una propuesta para venir fue una felicidad enorme, sabía que también conllevaba una responsabilidad mayor porque iba a estar solo, obviamente iba a ser un aprendizaje para mí. Estaba nervioso a la vez porque no iba a ser fácil de venir de Perú y saltar a Estados Unidos. Nueva cultura, nueva gente y nuevo idioma”, sostuvo el peruano.

“Fue duro, pero la verdad que también me hicieron sentir como en casa porque desde el día uno que llegue me trataron de la mejor manera. Estoy muy agradecido con San Jose porque me dio la oportunidad de destacarme afuera y creo que dentro de todo, respondí al nivel que exige la MLS y el club San Jose”, agregó.

“La transición de la liga peruana a la estadounidense me hizo crecer como persona y como futbolista un montón. Me siento feliz por toda mi etapa aquí en San Jose, me llevó bonitos recuerdos y espero de donde esté, poder seguirlos”, expresó.

“Ahora me toca ir y demostrar de qué estoy hecho, de qué están hechos los jugadores peruanos y que la liga estadounidense es un brinco importante para los jugadores jóvenes que quieren llegar a Europa”, exclamó el flamante refuerzo de Feyenoord.

Finalmente, Marcos López agradeció a los fanáticos de San Jose Earthquakes. “El apoyo que me dieron desde que llegué, más allá de que el primer y segundo año no fueron buenos, siempre estuvieron apoyando y nunca dejaron que el estadio esté vacío”.

Marcos López habló luego de confirmarse su traspaso a Feyenoord.

Un peruano más en Holanda

Hace poco el único representante nacional que se encontraba en el fútbol holandés era Miguel Araujo. El central logró el ascenso con Emmen FC a la Eredivisie. Su club dio la sorpresa al fichar a Gonzalo Sánchez, con pasado en Alianza Lima, y Fernando Pacheco de Sporting Cristal. Este último ya hizo su debut oficial. Marcos López será el cuarto ‘inca’ en los Países Bajos.

Trayectoria de Marcos López

Marcos López fue visto por gente de Sporting Cristal en Universidad San Martín, club donde hizo su debut profesional. El conjunto ‘celeste’ creyó en el potencial y lo fichó. El tiempo le daría la razón, logró consolidarse en el primer equipo y fue pieza fundamental en el campeonato nacional de 2018, en el cual marcó cinco goles.

Después de su gran campaña fue traspasado a San Jose Earthquakes. En su primer año no fue muy considerado por lo que fue cedido a Reno 1868 FC. El defensor pudo regresar al Perú, como sucedió en varios casos, pero decidió volver al club de Estados Unidos y luchar por un puesto.

Consiguió ser titular y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Siempre destacó por su velocidad y su recorrido. Pero en los últimos tiempos le ha agregado gol a su juego. Se mandó con una pinturita ante LA Galaxy por la MLS. Asimismo, marcó un tanto de cabeza. Sin duda alguna, López puede adaptarse al Feyenoord de Holanda.

SEGUIR LEYENDO