Sergio Peña responde con todo a fans de Tepha Loza por criticar su supuesta ruptura amorosa

Tepha Loza ha demostrado tener una legión de fieles seguidores en redes sociales, quienes no han dudado en salir en su defensa desde que se rumoreó que su relación con Sergio Peña llegó a su fin. El futbolista peruano, quien todavía sigue sin confirmar la separación, no hizo caso omiso a los comentarios en su contra.

Sucede que el deportista de 26 subió una inocente fotografía a su cuenta oficial de Instagram, en donde aparece posando frente a un espejo. Jamás imaginó que los fans de la excompetidora de Esto es Guerra llegarían de inmediato para reclamarle su salida nocturna con dos misteriosas rubias tras su rumoreada ruptura con la modelo.

“¿Y la foto con tus gringas?”, le preguntó una usuaria en referencia a la instantánea que subió el futbolista después de su comentada juerga, la misma que eliminó a los pocos días. Sergio Peña no se amilanó y respondió con sarcasmo: “Ahí te la paso”.

En otro comentario, un usuario le preguntó si iba a Suecia a jugar o a tomarse fotos porque su rendimiento como futbolista habría bajado de nivel debido al “efecto Tepha”. Lo único que respondió el seleccionado nacional fue: “Otro”.

“Este tipo no sabe lo que quiere”, le hizo saber una internauta, dando a entender que Peña fue quien terminó su relación amorosa con Tepha Loza porque no estaba seguro de sus sentimientos. Sin perder el humor, Sergio le pidió consejos a su ‘hater’.

Después de este intercambio de palabras con algunos de sus detractores, el mediocampista en el Malmö de Suecia no quiso responder más e ignoró las decenas de críticas que recibió en su cuenta de Instagram.

¿EN SALIDAS CON VALERY REVELLO?

Según el conductor Rodrigo González, Sergio Peña no pierde el tiempo y ha empezado a salir nuevamente con Valery Revello, madre de su única hija. Al parecer, la modelo e influencer no está más con Diego Rodríguez, su actual saliente.

“Lo que yo tengo entendido y me han pasado por ahí, es que Sergio peña ya se estaría viendo con Valery Revello. Me lo ha dicho una rodriguista que sabe que ya están en...”, dijo el periodista en su programa Amor y Fuego, causando el asombro de su compañera Gigi Mitre.

De inmediato, los seguidores de Valery Revello no tardaron en consultarle al respecto. Y es que la modelo decidió interactuar con los usuarios en Instagram, abriendo la famosa cajita de preguntas y un cibernauta quiso absolver la duda de muchas personas.

“¿Descartas volver con tu ex? Rodri dijo que ya están en planes”, se lee en las historias de dicha red social y a lo que la joven no tuvo inconveniente en responder. Según explicó, no quiere que se esté circulando un falso rumor, por lo que dejó en claro que no volvería con Sergio Peña.

“IMPOSIBLE. No iba a responder, pero no quiero rumores falsos. Estoy en modo zen en la playa leyendo este libro, se los recomiendo”, sentenció la popular influencer.

