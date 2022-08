Félix Chero aseguró que se ha tergiversado el ultimátum del presidente Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo ha sorprendido a muchos al señalar que tendía la mano al Congreso “por última vez para lograr un consenso”. Lo señalado por el jefe de Estado ha causado alarma entre los legisladores de oposición; sin embargo, para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, no se trata de un ultimátum al Parlamento y señaló que esta han sido tergiversadas.

“Siempre se tiende a desnaturalizar o tergiversar las expresiones del presidente de la República y de los ministros. Lo que el presidente siempre ha señalado es que está dispuesto a tener, a partir de esta nueva etapa, una agenda país en coordinación con el Congreso de la República”, dijo en conversación con los medios de comunicación desde el distrito limeño de La Victoria.

Chero invitó a ir “más allá de buscar semánticamente errores en las expresiones” y " ver el auténtico significado de lo que se dice. Queremos trabajar de manera ordenada y organizada con el Parlamento”. Tras tratar de esclarecer lo dicho por Pedro Castillo, Chero aseguró que “no (no soy un traductor), es un tema de cómo aclarar e interpretar el verdadero mensaje”.

Pedro Castillo desafía al Congreso

Cabe recordar que el sábado 6 de agosto, el presidente de la república envió un ultimátum al Congreso de la República al considerar que, desde que inició su gestión, planean una vacancia en su contra. Advirtió que —por última vez— tendía la mano al sector de oposición para lograr un consenso, puesto que, de seguir con las intenciones de sacarlo de su mandato, realizará una cruzada nacional junto a la población para defender su Gobierno.

“Estoy dispuesto a que hagamos un esfuerzo. Tiendo la mano, por última vez, para que todas estas fuerzas políticas agendemos un consenso por la democracia”, advirtió Pedro Castillo durante su discurso en el 198.° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

El presidente Pedro Castillo continúa con una crisis de popularidad. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la desaprobación a la gestión del profesor se sitúa en 67%. En el detalle, el rechazo al mandatario es mayor en segmentos como Lima Metropolitana (73%), norte (67%) y centro (73%) del país. En cuanto al sur y oriente del Perú, un 57% y 64%, respectivamente.

Por su parte, hubo un aumento de cinco puntos en la aprobación que ahora está en 24%, mientras que el 9% de entrevistados no sabe o no opina.

De otro lado, la encuestadora también hizo la interrogante de cómo se califica el primer año de Castillo. Los resultados son los siguientes: un 54% de los peruanos considera que fue “malo o muy malo”; mientras que un 11% califica su desempeño como “bueno” o “muy bueno”. Además, un 70% del total de interrogados le cree al presidente “poco” o “nada”. Finalmente, un 26% de entrevistados cree “mucho”o “algo” en su palabra.

Adicionalmente, el mensaje presidencial también resultó evaluado. El 37% de peruanos calificó negativamente el discurso de Castillo ante el Parlamento. En tanto, un 34% de las personas refirió como “regular”, un 16% manifestó no haber leído ni visto el mensaje y tan solo el 12% aprobó lo anunciado por el jefe de Estado.

La encuesta de IEP revela, además, que el primer ministro Aníbal Torres tiene un 65% de desaprobación de los peruanos por su gestión. El mismo estudio señala que solo un 25% de ciudadanos lo respalda.

De acuerdo al detalle del sondeo, el rechazo a Torres es más fuerte en Lima Metropolitana, puesto que un 73% no respalda su gestión. En tanto, en provincia, un 64% (urbano) y 51% (rural) mantiene una perspectiva negativa de su trabajo en el Ejecutivo.

Del mismo modo, son más las mujeres las que no aprueban a Aníbal Torres como primer ministro con un 71% y los hombres con un 58%. En el caso del nivel socio-económico, un 71% en el sector A y B no está de acuerdo con su trabajo en el Ejecutivo. Asimismo, en el grupo C, un 69% critica su gestión.

