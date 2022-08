Los discursos de Pedro Castillo: El uso de la confrontación y amenazas para enfrentar a la oposición de su gobierno

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente de Perú, Pedro Castillo, ajusta la banda presidencial tras un discurso a la nación, en Lima, Perú. Julio 28, 2022. Ernesto Arias/Congreso de Perú/Distribuida vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE CEDIDA POR UN TERCERO. NO REVENTAS. NO ARCHIVO

El presidente Pedro Castillo tuvo ayer, durante la ceremonia del 198° aniversario de la Batalla de Junín, un nuevo ataque contra el Congreso de la República. Desafió a los parlamentarios que piden su renuncia o la vacancia a que lo hagan desde una “plaza del pueblo”. Además, comparó al bando realista del periodo de la guerra de independencia con “los golpistas” que buscan su salida y se consideró dentro del bando patriota.

“Las fuerzas patrióticas que el día de hoy están en el campo y en todo el país seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia por la cual vamos a seguir luchando”, dijo.

Pedro Castillo desafía al Congreso

“Esas fuerzas golpistas no tienen el valor y el coraje de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino que lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano”, añadió.

Sin embargo, las palabras del mandatario contra el Parlamento no resultan una novedad.

Negativa de viaje

Días atrás, el presidente Castillo cuestionó que no se le haya autorizado para viajar a Colombia. “Desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado. Lamento que, de forma inusual y prepotente, el Congreso me impida asistir a un acto protocolar internacional. Este hecho mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, con 42 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones, el Pleno decidió no autorizar a Castillo a que viaje a Bogotá para la toma de mando del izquierdista Gustavo Petro. Luego de un encendido debate, los congresistas de oposición dijeron que hay un gran riesgo de que el presidente pueda fugar del país, ante las numerosas investigaciones que se le vienen siguiendo en la Fiscalía de la Nación.

Castillo tuvo que enviar a la vicepresidenta Dina Boluarte en su reemplazo.

Enfrentamiento por ministros

En mayo pasado, Castillo se mostró indignado por la penosa actuación que tuvieron algunos miembros del Congreso de la República con los ministros de Estado, quienes asistieron al pleno para responder a los pliegos interpelatorios con acusaciones y cuestionamientos en su contra.

Durante su participación en el XI Consejo de Ministros Descentralizado, que se realizó en el Coliseo Municipal de Chaupimarca, en la región Pasco, Castillo Terrones pidió disculpas al mundo entero por la clase de políticos que representan al país en alusión al trato que recibieron el premier Aníbal Torres; la titular del Ministerio de Trabajo, Betssy Chávez; y el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.

“Desde acá, vengo a decirles, con mucho fervor patriótico, que rechazo rotundamente las actitudes malintencionadas y malcriadas en el hemiciclo del Parlamento peruano. Pido disculpas a América Latina y el mundo por la clase política que se vio ayer. No voy a permitir que se le falte el respeto al premier y a los hombres y mujeres que dan la vida por el país”, manifestó el jefe de Estado.

Asamblea Constituyente

El presidente Castillo también criticó al Congreso por archivar su proyecto para convocar a una Asamblea Constituyente.

“Yo pregunto, ¿cuándo es el momento constituyente? El momento constituyente no nos va a buscar. Es momento que se debata, se analice, porque al pueblo no se le puede amordazar”, declaró el mandatario durante un evento de la Asamblea Nacional de Pueblos en Huachipa.

Castillo lamentó el accionar “denigrante y preocupante” de los congresistas, que aprobaron el “archivamiento de plano” del proyecto en la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, el pasado 6 de mayo.

“Hemos hecho visible ante el pueblo y el Parlamento para que se agende, para que se debata, se analice y se respete la voluntad popular del pueblo en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy en día, vergonzosamente, en este Parlamento se quieren tomar las cosas de acuerdo a la talla y el peso. Totalmente denigrante, totalmente preocupante”, espetó.

Vacancia

En noviembre del año pasado, el presidente Castillo arremetió contra el Congreso cuando se presentó el primer pedido de vacancia. Durante su visita a la región Huancavelica, dijo: “Yo quisiera invocar a los congresistas que caminen conmigo y que pidan la vacancia ante el pueblo, en estos espacios, y no dentro de cuatro paredes. Compañeros, he pasado por cosas mucho más cruentas”.

Pidió al Parlamento que también rinda cuentas sobre las normas que han promulgado en estos primeros 100 días de trabajo. “Es momento de que el Congreso le rinda cuentas al Perú. Que no me obstruyan el camino, llamemos a las empresas a que inviertan en el país, pero sin abusar de las comunidades. Piden vacancia a una persona elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos, cuando queremos que no sólo llegue una pista sino también educación y salud para los niños”, apuntó.

No cabe duda que el enfrentamiento entre el presidente Castillo y el Congreso ha sido parte también del último año de inestabilidad política en el Perú.