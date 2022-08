Pedro Castillo dijo que se ha "sometido a sobornos y chantajes”

El presidente del Perú, Pedro Castillo, arremetió en contra del Congreso de la República durante el discurso que brindó en la ceremonia del 198° aniversario de la Batalla de Junín, que se desarrolla en el Santuario Histórico de Chacamarca.

En su intervención, retó a los congresistas a pedir su renuncia o hablar de vacancia en una “plaza del pueblo” y no desde sus curules, como están acostumbrados. “Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano”, aseveró.

Sin embargo, estas palabras perdieron importancia segundos más tarde, cuando la atención de la ciudadanía se centró en un exabrupto que cometió al afirmar que se ha sometido a “sobornos” y chantajes”.

“Tiendo la mano por última vez a estas fuerzas políticas, para que, de una vez por todas, hagamos un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia”, precisó el jefe de Estado, para luego decir: “Lo que ha pasado, es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, no les gusta que me haya sometido a salvajes”.

Pese a que el mandatario no se corrigió ni hizo referencia de esta equivocación, horas después, utilizó su cuenta de Twitter para postear un extracto del discurso que dio en el Santuario Histórico de Chacamarca.

Fue en dicha red social, donde escribió lo que realmente quiso decir. “Vamos a cobrar las deudas de los 30 mil millones de soles que las grandes empresas le deben al pueblo. No les gusta que les cobre las deudas históricas, no les gusta que no me haya sometido a sobornos, ni chantajes”, tuiteó a través de un hilo.

Fuente: Twitter de Pedro Castillo.

Como se recuerda, en tan solo un año de gobierno, Castillo Terrones ya cuenta con cinco investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nación, que lo acusa de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno y la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú. Además, tiene en proceso el presunto delito por el plagio de su tesis.

Pedro Castillo en la Fiscalía

El presidente de la República se presentó el pasado 4 de agosto en la sede del Ministerio Público. Allí, permaneció por una hora, sin embargo, no respondió a las preguntas planteadas hoy por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo citó por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas en el 2021.

De acuerdo a su abogado, Benji Espinoza, el mandatario se acogió al derecho al silencio frente al pliego interpelatorio. “El presidente ha realizado un relato voluntario y ha ratificado su inocencia [en la Fiscalía]. Luego, señaló que más adelante va a declarar, pero que por el momento va a ejercer su derecho a guardar silencio”, indicó en declaraciones a la prensa en Palacio de Gobierno.

De otro lado, enfatizó que el mandatario rechazó todas las imputaciones por graves casos de corrupción en su contra. “El presidente ha señalado que rechaza cada uno de los cargos levantados, que no está involucrado en actos de corrupción y que no existe ninguna organización criminal”, apuntó. El letrado añadió que guardar silencio sería una estrategia para los siguientes interrogatorios por temas como la licitación de biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) de Samir Abudayeh por parte de la estatal Petroperú y el caso del encubrimiento para capturar a los prófugos de este gobierno.

“Porque en el marco de la dinámica de la investigación se viene realizando actos de investigación todos los días. La Fiscalía y las cuatro carpetas viene realizando diligencias. Es mejor que el presidente conteste todo en un parte. Será mejor, más adelante cuando se acopie toda la información, que el presidente de las explicaciones que corresponde”, manifestó Espinoza.

SEGUIR LEYENDO: