Beder Camacho confirma que no se someterá a la colaboración eficaz para esclarecer si ayudó a fugar a Bruno Pacheco

Ministerio Público para esclarecer si presuntamente apoyó a mantener en condición de prófugo a Beder Camacho , subsecretario general de Palacio de Gobierno, confirmó una vez más que no se convertirá en colaborador eficaz delpara esclarecer si presuntamente apoyó a mantener en condición de prófugo a Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, por orden del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Es falso lo que se ha vertido sobre la colaboración eficaz. Ser ello significa aceptar un delito, y yo no he cometido ningún delito, entonces no tengo miedo a lo que puedan decir en este proceso y estoy prestando mi declaración las veces que crea conveniente. Voy a asistir las veces que me cite la Fiscalía para este caso”, declaró al programa Punto final.

Al mencionado dominical, Camacho reiteró que no tuvo contacto con Pacheco mientras estuvo en condición de prófugo de la justicia, menos que lo haya escondido por orden del presidente.

“En ese aspecto no hay la carpeta fiscal. Yo ya estoy en un proceso de investigación en el cual yo ya me presenté ante el Ministerio Público y no puedo declarar. Solamente puedo decir que soy inocente y con eso estoy respondiendo muchas cosas”, apuntó el funcionario del Poder Ejecutivo.

Según el diario El Comercio, Bruno Pacheco indicó ante los fiscales que estuvo en la clandestinidad por tres meses por una decisión del jefe de Estado y con la colaboración de Camacho. Esto confirma una presunta obstrucción a la justicia de Castillo, quien, precisamente, es investigado tras lo denunciado por el exministro del Interior, Mariano González que no deseaban buscar a los prófugos de este gobierno.

González indicó que el presidente le recomendó nombrar a Beder Camacho, actual subsecretario general de Palacio de Gobierno, en el viceministerio de Orden Interno. Si hubiese prosperado la designación, el funcionario podría haber tenido control sobre el nuevo equipo policial especializado liderado por los coroneles Harvey Colchado(Digimin), Walter Lozano (Dirandro), Franco Moreno (Diviac) y Luis Silva (Dirin) que dio con la entrega de Bruno Pacheco.

ATAQUE CONTRA LA FISCAL DE LA NACIÓN

El semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que Beder Camacho se contactó con el periodista Américo Zambrano, quien trabaja en la citada publicación, para difundir una grave acusación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En el audio grabado al subsecretario de Palacio de Gobierno indica que la titular del Ministerio Público plagió su tesis.

“Ha cambiado al equipo de fiscales que está investigando a su hermana, y a todo el equipo de Los Cuellos Blancos. O sea, ella quiere limpiarla de Cuello Blanco”, le dice el colaborador del presidente Castillo. Luego, Camacho agrega: “Se ha hecho todo el estudio, lo han buscado a un pata, a un especialista”.

En su reportaje, Hildebrandt en sus Trece informó Camacho envió sus pruebas por WhatsApp: tres archivos, dos en PDF y uno de texto titulado “Cuadro comparativo del plagio y explicación”, en los que supuestamente aparecían las pruebas contra Benavides. Adicionalmente, el subsecretario le envía mensajes de otro destinatario al periodista Zambrano.

El sábado 23, antes de que Bruno Pacheco se entregue a la justicia, Beder Camacho llamó a @ensustrece para ofrecer una información contra la fiscal de la Nación. “La tía ha plagiado”, dijo. La denuncia era falsa y este medio grabó la llamada. La historia completa en @ensustrece pic.twitter.com/DQ5rXOAToL — Américo Zambrano (@mecozam) July 29, 2022

“Haga su magia mi compa!”, “lo del plagio ha sido todo un parto”, “si sale mañana, golazo”.

Tras una revisión, el semanario comprobó que lo enviado por el funcionario de Palacio de Gobierno no era la tesis de la fiscal de la Nación, sino un artículo académico que había escrito en LEX, una revista editada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruanas en 2017. En las 13 páginas de extensión, cuyo título tiene “El delito de prevaricato en el Perú”, no arrojó plagio alguno. Además, este documento ahora es un libro.

De otro lado, en otro archivo que Camacho envió está titulado como “Cuadro comparativo del plagio y explicación”, donde se enfatiza que la fiscal Patricia Benavides plagió varios párrafos de un documento redactado el 26 de enero del 2016 por el destituido ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Sin embargo, la publicación detectó que también era falso.