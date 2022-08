Stephanie Cayo dice adiós a Diego Bertie con fuerte mensaje: “Qué tristeza lo que no vemos, pero está ahí”

Stephanie Cayo se pronunció en redes sobre el inesperado deceso de Diego Bertie. (Foto: Instagram)

Stephanie Cayo se unió a las decenas de artistas que manifestaron, a través de las redes sociales, su profundo dolor tras la repentina muerte de Diego Bertie, quien cayó desde el balcón de su departamento, ubicado en Miraflores. La actriz peruana de 34 recordó al intérprete de “Qué difícil es amar” con gran nostalgia.

Mediante sus historias de Instagram, la integrante de la familia Cayo compartió un emotivo video de Bertie en una reciente sesión musical. Lo que más llamó la atención de los usuarios fue el mensaje que acompañaron las imágenes publicadas en su red social.

“Diego... Qué tristeza lo que no sabemos, lo que no vemos pero que está ahí. Si tan solo fuéramos más ‘metiches’ para asegurarnos que los que nos importan están realmente bien. Y no hacer como si nada pasara... Qué lástima Diego, que te fueras así. Qué tristeza”, escribió Stephanie Cayo.

Stephanie Cayo se refirió al fallecimiento de Diego Bertie. (Foto: Instagram)

Recordemos que se ha dicho mucho en torno a la inesperada muerte de Diego Bertie, quien perdió la vida cuando se encontraba lanzando nuevamente como cantante después de 25 años. Luego que su cuerpo fuera llevado a la Morgue de Lima, se determinó que la principal causa de su fallecimiento fueron los múltiples traumatismos que sufrió tras la caída.

Además, su mánager oficial, Carlos Sánchez, descartó descartó que la muerte del actor y cantante peruano se haya producido por un suicidio producto de una depresión, como se ha venido especulando en varios medios y en redes sociales. Esto porque Bertie estaba emocionado por sus planes a futuro.

“(¿Tú crees que haya tomado la decisión de suicidarse?) El ser humano es complejo, no he tenido solo una relación de trabajo con él y te puedo decir que Diego amaba la vida y a su familia, le encantaba estar rodeado de sus amigos”, manifestó en el programa de Magaly Medina.

Diego Bertie murió luego de caer del piso 14 de un edificio en Miraflores. (Foto: Instagram/@diegobertieb)

PREOCUPANTE MENSAJE DE DIEGO BERTIE

Diego Bertie concedió una última entrevista a Verónica Linares en su departamento ubicado en el Malecón de Miraflores, del mismo donde cayó a una altura de 14 pisos este viernes 5 de agosto, alrededor de las 4 a.m.

La entrevista, de 32 minutos de duración y publicada un día antes de su fallecimiento, atrajo la atención de los usuarios no solo porque se trata de la última aparición del artista en pantalla, sino también por unas declaraciones que hizo el músico peruano en torno a la muerte.

“Ahora hay que mirar hacia adelante. Yo no estaría haciendo algunas cosas si no hubiera pasado eso (la pandemia). Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, con decir qué cosas he dejado a medias y no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana. Todo es cambiante todos los días. No quiero dejar nada a medias”, expresó el artista nacional.

En otro momento, contó con gran emoción que estaba grabando un nuevo disco después de estar alejado de la música por 25 años. “En el momento en el que grabé (la canción) fui feliz. Cuando me la mandaron sonó tan bonito, que dije ‘wao’. Te confieso que tenía en la mente ‘yo no me puedo morir sin hacer algo de música’. Yo no puedo… no sé que pasará mañana…”, dijo para luego cambiar de tema.

Diego Bertie en entrevista con Verónica Linares días antes de su muerte | VIDEO: Youtube / La Linares

SEGUIR LEYENDO: