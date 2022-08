Manager de Diego Bertie continuará con los planes de lanzar el nuevo disco que el artista estaba grabando

Manager de Diego Bertie aseguró que se continuarán los planes del nuevo disco de Diego Bertia. Video: América

El manager de Diego Bertie, Carlos Sánchez de la Puente, se encontró conmocionado al enterarse de la muerte de su representado, quien se cayó desde su departamento, que se ubicaba en el piso 14, en un edificio en Miraflores.

El también amigo del artista de 54 años comentó que su patrocinado estaba feliz y contento porque estaba regresando a la música después de 25 años y estaba cerca de lanzar un nuevo disco, por lo que oficializó que próximamente saldrá este como un homenaje póstumo.

“Nosotros, como agencia, vamos a ocuparnos del que disco salga. Hablé con él ayer en la mañana, estaba contento. (...) Era un tipo noble, un ángel en la tierra. Vamos a recordar a Diego como el hombre bueno, alegre, meticuloso en su trabajo y el gran actor que nos ha acompañado en este tiempo”, dijo a los medios de comunicación.

Luego, Sánchez de la Puente agregó que la próxima semana iban a realizar un show de celebración con sus familiares y amigos; y que ya se había concertado fecha para que todos estuvieran juntos, pero, lamentablemente, eso no se podrá dar.

Además, el manager de Diego Bertie también dijo que el cantante estaba preparando un show al interior del país y en Estados Unidos para que los peruanos que residen allá lo pudieran ver porque el regreso fue “rotundo y con mucho cariño”.

EL NUEVO DISCO

Diego Bertie había regresado a la música después de 25 años con su show Días de furia en “La estación de Barranco”, con solo cuatro funciones, sin embargo, como las presentaciones tenían bastante acogida se siguieron ampliando las fechas.

En una entrevista con Infobae, el artista contó que el próximo disco que estaba próximo a publicar se iba a llamar ‘Río tres x’, y luego de complementar lo que faltaba iba a ver cuándo sería el lanzamiento, ya que estaba concentrado en su espectáculo.

“Por ahora, me concentro en sacar adelante este espectáculo, que es la idea de volver a tocar, puesto que ‘La Estación’ es un lugar para tomar una cerveza, escuchar canciones, recordar, ir con tu pareja en un momento agradable y cantar todos juntos. Escogimos “La estación de Barranco” porque todo el mundo sabe dónde es, dónde puedas pasar un momento bonito”, sostuvo.

Diego Bertie confesó en el programa de Amor y Fuego que se encontraba enamorado, aunque no quiso revelar el nombre de su pareja.

‘Río tres x’ -si así se llegará a titular el disco- fue cuando el actor de Natacha grabó un disco en Río en 2003 para grabar la telenovela Vale Todo en Globo, y allí le ofrecieron grabar temas brasileños que sonaban en esos años; escogió diez y elaboró la versión en castellano con un productor de ese país,

“El disco nunca salió a la venta, tuvo caratula y está colgado en YouTube. El disco se llama ‘Cuando llega el amor’ y he decidido agarrar de ese disco nueve canciones y volverlas a grabar, con una producción nueva, que suene 2022 y a mi versión de ahora. He creado un producto nuevo y estoy sumamente feliz porque está bajo la producción de Manuel Garrido Lecca y Augusto Madueño, que son gente que quiero mucho y además, músicos increíbles, que la verdad sin ellos no lo podía hacer. Hay mucho talento de gente que interviene en este proyecto” , concluyó.

Diego Bertie se lanzó como solista en 1997 después de su paso por el grupo Imágenes con el albúm Fuego Azul con el primer sencillo, Qué difícil es amar, un emblema en su repertorio musical y que ocupó los primeros lugares en las listas locales.

No obstante, al seguir su carrera como actor en telenovelas, series y películas en el exterior, dejó de lado un poco la música hasta que pasó 25 años en que el actor de Cosas del amor decidió volver a los escenarios musicales con un espectáculo de pop y rock de los 80s y 90s.

“La pandemia y lo convulsionada que está la realidad me hace pensar que hay que vivir el ahora, la vida es un regalo y estamos aquí para hacer lo que nos hace felices. No he dejado la actuación, pero ahora solo estoy enfocado en mis proyectos musicales”, manifestó antes de lanzar Días de furia en “La estación de Barranco” para rendir homenaje a los músicos que influyeron en su vida como Charly García, Fito Páez, Soda Stereo y más

