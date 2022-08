Diego Bertie, el último encuentro

Así fue mi último encuentro con Diego Bertie

Era miércoles 27 de abril, el reloj marcaba las 12:00 p.m., era la hora acordada para charlar con el reconocido actor y cantante Diego Bertie, a propósito de su regreso a la música y las presentaciones que iba a dar en ‘La Estación de Barranco’.

Le escribo dos minutos antes, previa hora acordada de la entrevista y me presento vía WhatsApp. “Hola, buenas tardes, estimado Diego, te saluda Jean Pierre Maraví, periodista de Infobae Perú, un gusto y honor poder escribirte”. Diego Bertie, me responde luego de tres minutos: “Hola, el honor es mío, claro que sí, hacemos la entrevista” . Entonces, lo llamó y la primera impresión que tengo al oír su voz por el teléfono, es la de una persona amigable, honesta y muy trasparente.

La primera pregunta que le hago fue sobre las sensaciones que tenía de volver a cantar, porque había dejado los escenarios hacía más de 20 años para dedicarse a la actuación, carrera que llevó con mucha disciplina y profesionalismo. Pasó varios años fuera del país, pero luego regresó al Perú donde se estableció y protagonizó verdaderos éxitos en el teatro nacional.

En aquella conversación, Diego se sinceró y contó que a sus 54 años pensó que “no iba a volver a cantar y cuando llegó la pandemia y me vi un poco desolado, sin rumbo y sin saber que iba a ser de mí como individuo, cantante y actor”, pero de pronto una llamada le cambió la vida. Lo estaban invitando a cantar de nuevo, a volver a los estudios de grabación. En ese momento su entusiasmo se notó en su voz, en su manera de contar aquella charla que tuvo con Augusto Madueño. “De pronto, fue volver al inicio, a quien era yo realmente antes de empezar con la actuación de las novelas y al conectarme dije necesito cantar. Eso me llena el alma”.

Y dicha decisión fue en éxito, luego de anunciar su retorno a ‘La Estación de Barranco’, sus seguidores rápidamente agotaron las entradas y su show fue un retorno a los años 90 cuando Diego Bertie, joven, con carácter y decidido, se apoderó del escenario para presentar su disco ‘Fuego Azul’.

Diego Bertie murió a los 54 años de edad (Instagram)

Mientras oía las respuestas de Diego Bertie, percibía mucha emoción porque iba a pararse nuevamente en un escenario, y eso, para toda persona que en algún momento ha cantado, es una sensación indescriptible. Para el intérprete de ‘Qué difícil es amar’, ver cómo las personas cantan sus canciones le generaba muchas emociones y alegrías. Él mismo me contó lo que significaba la música para él y que sus fans la hicieran suyas. “Yo estaba absolutamente incomunicado del mundo. Entonces, por la gente, comencé a reaccionar, su amor ha sido lo que me ha impulsado a creer que era posible . Entonces, fue como viajar hacia mi juventud y revisar todo lo que había hecho en mi vida y no dejar nada pendiente , sino tratar de recuperar todo lo que hice para construir algo más bonito y mejor, para hacer algo que realmente quiero hacer en verdad”, comentó a Infobae en aquel momento.

Todos oímos música, tenemos diferentes géneros, pero siempre recurrimos en ella para olvidarnos de las diferentes situaciones que nos pasa en la vida. Para Diego Bertie la música era sinónimo de paz y tranquilidad. “Yo me siento sumamente agradecido, porque eso es un regalo. Uno es un ser imperfecto, pecador y el amor de la gente hace que se convierta en algo bonito. Uno no es nada sin la gente, mi intención siempre es que ese vínculo sea bonito , que la relación que pueda tener con alguien sea positiva, yo no quiero guerras ni peleas, solo quiero paz y para mí la música es una forma de encontrarte y abrazarte con la gente”.

Mientras conversaba con Diego Bertie se mostraba como una persona que consumía mucho arte, también por momentos era risueña como si te conociera de todo una vida, más que una entrevista parecía una conversación de dos amigos que se habían vuelto a ver luego de mucho tiempo.

Diego Bertie en una de sus últimas presentaciones en la Estación de Barranco | Instagram

En aquella ocasión me demostró la sensibilidad que tenía respecto al mundo, el respeto hacia la prensa y a todas las personas con las que en algún momento interactuó en su vida. Vuelvo a escuchar la conversación que tuvimos y me sorprende cómo en los últimos descubrió que no estaba solo y que detrás de sus cuentas en redes sociales siempre estaban sus seguidores, del Perú y del extranjero. “A veces las redes te permite ser genuino, no soy ni tan comunicativo o tampoco comparto mi intimidad. Lo que comparto es lo que creo que son las cosas que me hace feliz y le puede dar felicidad a otros. No las mezquindades, hay que mostrar para compartir. No me parece sano meterte en la vida del otro, me parece que la gente tiene que vivir para uno. Los errores de los demás no son para lapidarlos, sino para entender que es parte de su vida y aprendizaje. Cada uno está tratando de hacer lo mejor que puede”.

Sobre su retorno a la pantalla chica, Diego Bertie no la tenía clara aún, sobre todo ante el lanzamiento de la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’. “No sé si ellos decidirán en algún momento retomar el personaje, no tengo la menor idea, no está entre mis planes y no está entre los planes de ellos, por ahora, yo estoy concentrado en tratar de sacar adelante esto de la música que para mí es montón porque me la estoy jugando toda”.

Al final de la entrevista hizo una reflexión que pocos artistas lúcidos y de buen corazón hacen sobre los nuevos talentos que salen a la luz y tratan de sacar adelante su carrera pese a las críticas.

“Tenemos esa manía de meternos cabe entre nosotros mismos y eso no está bien. Hay que aplaudir y celebrar los éxitos del otro. De repente no estarás de acuerdo, no te gusta, pero si la intención de la persona es buena, eso es lo que vale, no vale la forma, lo que vale, cuál es tu intención, si tú quieres lograr algo bueno estás en un buen camino, por lo menos estás siendo una persona proactiva. Lo otro es malicia y enfermedad”, sentenció.

Cuando corté la grabación y me decidí a despedirme, Diego Bertie me responde con lo que sería lo último que escucharía de su voz: “Cuídate, que siempre te vaya bien en la vida”.

