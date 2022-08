Avaí explicó situación física de Paolo Guerrero: “No jugará todo el tiempo”

Un poco de tranquilidad se vivió en la interna de Avaí tras lo sucedido el último miércoles con su estrella el delantero peruano Paolo Guerrero, puesto que dicho día no había terminado el entrenamiento de turno, sin embargo, esta mañana ‘El Depredador’ entreno con normalidad.

Así lo pudo conocer Infobae, puesto que llamamos a nuestra fuente de Avaí para conocer lo que le sucedió a Paolo Guerrero. “Él tiene 38 años y tiene que ser reservado. No jugará todo el tiempo ni todos los entrenamientos”, enfatizó nuestra fuente del club brasileño.

Como se recuerda, Paolo Guerrero debutó con Avaí que el último fin de semana perdió 3-1 a América Mineiro. En ese partido, el delantero peruano jugó veinte minutos de juego.

Ahora se prepara con miras al enfrentamiento contra el Corinthians, un duelo especial para el excapitán de la Selección Peruana debido a que el ‘Timao’ fue su primer club en el fútbol brasileño.

Elogios del DT de Avaí a Guerrero

“Estoy bastante contento con su rendimiento en los entrenamientos, esperábamos que tome las precauciones iniciales. A pesar de que tiene buen nivel, el tiempo de actividad y el entrenamiento de fútbol de alta exigencia provoca algunas situaciones en el cuerpo del atleta, como cansancio muscular”, señaló el entrenador de Avaí, Eduardo Barroca, sobre el debut de Paolo Guerrero con el ‘León’.

Paolo Guerrero, en su presentación, dijo estar mentalizado en cumplir con los objetivos trazados por Avaí, los cuales apuntan directamente a permanecer en la categoría. Su equipo apenas ganó uno de los últimos ocho encuentros en el Brasileirao, por lo que está a un punto de caer en zona de descenso.

Son tres derrotas consecutivas, las de Avaí y el reto que se avecina no será nada sencillo. Por la fecha 21 del certamen, su rival será Corinthians, escolta del líder en la clasificación. Para el choque con el ‘Timao’, las miradas las atrajo Paolo Guerrero, puesto que con el ‘timao’ ganó el Mundial de Clubes hace algunos años con su gol en el triunfo ante el poderoso Chelsea.

Reynoso no le cierra la puerta de la selección

El nuevo entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, no descarta a Paolo Guerrero ni a Jefferson Farfán para la selección peruana.

“Lo que marca ser convocado no es tu edad, es tu presente. No he podido conversar con ellos, pero si Jefferson (Farfán) y Paolo (Guerrero) están bien, las puertas están abiertas”, manifestó el DT en conferencia de prensa.

