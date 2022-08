Pedro Castillo comunica al electo presidente de Colombia que Dina Boluarte viajará en su lugar

| Foto: Presidencia de la República

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el presidente de la República, Pedro Castillo, le manifestó a su homólogo colombiano Iván Duque, y al presidente electo, Gustavo Petro, que no podrá participar de la ceremonia de transmisión de mando que se efectuará el 7 de agosto y que en su reemplazo viajará la vicepresidenta, Dina Boluarte.

Castillo mencionó en la misiva que el Congreso le negó la autorización para salir del país. Sin embargo, señaló que la decisión del Parlamento “no se condice, en forma alguna, con la altísima valoración que mi Gobierno asigna a las históricas relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen nuestros países”.

“Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial del próximo 7 de agostos, en Bogotá. El Congreso de la República del Perú no me ha otorgado el permiso que requiero para ausentarme del territorio nacional, conforme lo establece la Constitución Política del Perú”, manifestó Castillo al electo presidente de izquierda, Gustavo Petro.

CASTILLO LAMENTA DECISIÓN DEL CONGRESO

En medio de especulaciones de que el presidente de la República, Pedro Castillo, podría fugarse del país en busca de asilo político, el Congreso de la República decidió denegar la autorización para su viaje a Colombia. Ante ello, a través de las redes sociales, el mandatario peruano se pronunció sobre esta decisión que tomó la mayoría de parlamentarios y aseguró que está negativa perjudica la relación entre Perú y Colombia.

“Desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado. Lamento que, de forma inusual y prepotente, el Congreso me impida asistir a un acto protocolar internacional. Este hecho mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, rechazó la posición del Congreso de la República. El canciller utilizó su cuenta personal de Twitter para exhortar a los parlamentarios a reconsiderar su decisión, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, y así no desmejorar la imagen del país ante otras naciones.

“Nuestra imagen internacional vuelve a ponerse en cuestión al no autorizarse el viaje del Presidente a la transmisión de mando en Colombia. Hago un llamado a los congresistas, quienes en otras ocasiones han revertido decisiones para honrar los compromisos internacionales del Perú”, tuiteó Landa.

