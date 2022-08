Gisela Valcárcel lamenta profundamente la partida de Diego Bertie: “Te voy a querer hasta siempre y nos volveremos a encontrar”

Gisela Valcárcel se pronuncia por la muerte de Diego Bertie. ATV Canal / ATv Noticias.

La estrella de América Televisión, Gisela Valcárcel también quiso pronunciarse por el fallecimiento de Diego Bertie. Comentó que lo conoció en varias ocasiones por la televisión, pero también tuvo la oportunidad de compartir reuniones sociales con él, donde pudo conocerlo a mayor profundidad y es por eso que lamenta mucho su partida.

“Estuve con él en varias ocasiones no solo haciendo televisión, sino que hemos pasado algunas veladas juntos, lamento profundamente su partida, pero sé que nos encontraremos porque creo en la resurrección. Te quiero Diego y te voy a querer hasta siempre y creo que es ahora es momento de respetar ”, dijo Valcárcel

La directora de GV Producciones detalló que ya se encontraba en su vehículo camino a sus actividades cuando recibió la llamada de su productor Armando Tafur, quien le dio la triste noticia, esto motivó a que ella regrese a su casa a ver las noticias y saber un poco más de lo que había pasado con Bertie.

“Prendo el televisor y me quedé sentada como una hora, pero también hay algo que quiero decir, Diego ha partido hacia la eternidad y me voy a encontrar con él, creo en la resurrección. Lo voy a recordar con cariño y con respeto, voy a dejar que este momento sea tan íntimo para su familia, como tiene que serlo”, expresó la presentadora de televisión.

Por otro lado, recordó cuando el actor visitó el set de América Hoy, el último 22 de julio, lo llamó para preguntarle cómo se había sentido en el programa y comentarle cómo ella lo había visto. “Gisela le dijo: ‘Qué pleno se te siente, que bien se te siente Diego’ y él me dijo: ‘Gracias Gisela, no sabes lo bien que me han tratado”, fueron las últimas palabras que intercambiaron.

Asimismo, explicó que el intérprete de ‘Qué difícil es amar’ era un ser humano sensible, inteligente y maravilloso. “Lo mirabas y uno se quedaba con las ganas que él tenía más cosas por decir. A veces, consideré que era tímido, pero en realidad era reservado, por eso es que su mirada era emotiva”, explicó.

Gisela Valcárcel se animó a contar como quisiera que el público y los medios la traten el día que ella parta de este mundo. Pidió que sea un momento íntimo y solamente familiar.

“El día que yo parta, lo sabe Ethel, no quiero que nadie se acerque, quiero que solamente sea un momento íntimo para mi familia y eso es lo que siempre pide la familia, que a uno lo dejen expresar sus sentimientos en esta partida, así que yo no pondré más”, manifestó.

También publicó un sentido mensaje en sus redes sociales que dice lo siguiente: “Con amor y respeto. ¡Hasta siempre Diego!.

Agregó a la publicación una fotografía de la portada de la revista Gisela, donde los dos estaban vestidos para la adaptación de un cuento infantil, Diego Bertie lucía un traje de príncipe y Gisela de princesa.

Una seguidora de la popular Señito le escribió un comentario en su cuenta de Instagram, acerca del recuerdo que tenía de la breve ficción que la rubia grabó con el actor. “Hasta ahora recuerdo cuando en tu programa transmitieron esa breve ficción de Diego y tú Gise... convertidos en príncipes de cuento... Se fue el galán de las telenovelas de los 90s, que crecí viendo en mi niñez. Q.E.P.D. Diego Berti”.

Gisela Valcárcel publica mensaje en sus redes sociales a cerca de la muerte de Diego Bertie. Foto: Instagram.

