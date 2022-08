Diego Bertie en “JB en ATV”: cuando recordó una escena de “Cosas del amor” con un apasionado beso a Mariella Zanetti

Diego Bertie dio beso a Mariella Zanetti en "JB en ATV". Video: JB en ATV

Diego Bertie falleció este viernes en la madrugada después de caerse de su departamento, que se ubicaba en el piso 14, en el distrito de Miraflores. Miles de personas, como sus colegas artistas o los mismos peruanos, lamentaron la partida del intérprete de Qué difícil es amar, una de sus emblemáticas canciones.

También se han recordado algunas de sus últimas participaciones en conciertos y entrevistas como la que ofreció a Magaly Medina; o con la sorpresiva representación en un sketch de “JB en ATV” donde le dio un apasionado beso a Mariella Zanetti.

Fue durante la escena en que la ‘Tía Gloria’ (Jorge Benavides) sugirió un casting de Cosas del amor, la telenovela de 1998 donde Diego Bertie fue protagonista.

“He vuelto a La Estación de Barranco después de 25 años. Ha sido todo un éxito y queremos quedarnos un buen tiempo” , manifestó el también cantante en su primera declaración al programa cómico de ATV.

En algún momento, todas las integrantes de “JB en ATV”, entre ellas Mariella Zanetti, tenían que interpretar el personaje que dio vida al personaje de Maricarmen Regueiro, co-protagonista en Cosas del amor y Natacha, para hacer una escena de la recordada telenovela.

Diego Bertie tenía que elegir quién lo iba a personificar y con quién se iban a dar el beso hasta que la ‘Tía Gloria’ propuso un beso entre el artista y la exvedette, algo que, finalmente, se dio, ante los aplausos de los otros integrantes del programa de Jorge Benavides.

Justamente, Mariella Zanetti utilizó su cuenta de Instagram para mandar las condolencias por el deceso del actor de De vuelta al barrio. “Diego es luz. Tremendo talento, gracias por darnos tanto” , escribió en una foto donde aparece con el artista con la leyenda: “Gracias por todo”.

Mariella Zanetti se despidió de Diego Bertie. (Instagram)

LAMENTAN MUERTE DE DIEGO BERTIE

Diego Bertie se volvió tendencia en Twitter, pues conocidos, artistas y los peruanos lamentaron la muerte del actor este viernes en la madrugada, a sus 54 años.

Christian Meier hizo un homenaje a quien fuera su gran amigo: “De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto, Diego. ‘Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar…'”.

Paul Martin, con quien compartió roles en Natacha y De vuelta al barrio, se enteró de la noticia en Cusco y habló acerca del gran ser humano que era su compañero de reparto: “El Diego de los últimos años fue muy encantador, con un corazón enorme ; antes no es que no lo era, sino que era más reservado. Estoy en shock, todavía no termino de procesarlo”.

Rebeca Escribens llora en vivo el fallecimiento de Diego Bertie | VIDEO: América TV / América Espectáculos

Por su parte, el productor Efraín Aguilar se enteró del deceso del artista en una conversación en vivo con Radio Exitosa: “No me digas...¡Ay Dios! Ya me imagino lo que me vas a decir. Hace máximo un mes, estaba con él y su hija. Me has agarrado frío porque tenía un proyecto con él. Que Dios lo tenga en su gloria”.

Las periodistas Verónica Linares y la conductora de espectáculos, Rebeca Escribens, se quebraron cuando se confirmó la muerte de Diego Bertie.

“Estaba a punto de sacar un disco, era un deseo que tenía (...) Ha hecho cine, televisión, música, teatro, series. Muy talentoso... Fue una hermosa persona”, dijo la conductora de América Noticias.

“Yo tuve la oportunidad de trabajar con él, al igual que muchos de mis compañeros que están dolidos. Hay cosas que no vamos a entender nunca, como yo, que es la muerte... Es difícil afrontarla, es difícil el proceso” , agregó, por su parte, la integrante de América Espectáculos.

SEGUIR LEYENDO