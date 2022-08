Diego Bertie y la vez que reveló que estaba enamorado: “Tengo amor en exceso y del mejor”

Diego Bertie confesó en el programa de Amor y Fuego que se encontraba enamorado, aunque no quiso revelar el nombre de su pareja.

Diego Bertie durante varios años evitó dar detalles de su vida privada, sin embargo, con el relanzamiento de su carrera musical, el actor se animó a presentarse en diferentes programas de televisión, incluyendo los de espectáculo nacional, donde por primera vez habló sobre su sexualidad de manera abierta.

Luego de revelar que es homosexual, muchos se interesaron en su vida íntima, pues desde que se separó de su esposa, se pudo conocer por un libro que escribió Jaime Bayly que ellos tuvieron una relación sentimental, el cual ocultaron por los prejuicios que existían en esa época en el Perú.

Fue así que el pasado 1 de junio del 2022, el programa Amor y Fuego tomó la decisión de invitarlo a su set, en el que estarían sus conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. Ellos no se guardarían ninguna duda y le preguntarían de todo, resaltando si en ese momento Diego Bertie tenía pareja.

Este momento sucedió cuando el popular ‘Peluchín’ recibió al actor y notó que en su polo había el estampado de una mano, por lo que le hizo una consulta de una manera peculiar. “¿Y hay alguna mano que te está tocando por estos días? Te vemos contento, ¿habrá alguien a quién le permites entrar a tu templo, a tu casa?”, le dijo.

En aquel entonces, lejos de sentirse avergonzado, el artista peruano no dudó en responder a la pregunta del presentadores de televisión, señalando que no le faltaba amor, pero aseguró que tampoco iba a hablar sobre su vida sentimental, pues no era algo que lo caracterizaba.

“ Digamos que no me falta cariño, amor, tengo amor en exceso y del mejor (...) nunca me ha gustado hablar de mi intimidad, pero tampoco tengo nada que ocultar ”, dijo el recordado actor de “Natasha”.

Asimismo, los conductores de Amor y Fuego le insistieron sobre el tema, preguntándole de manera directa si es que tenía pareja, a los que el cantante respondió con un ‘sí’, aunque no dio el nombre ni contó más detalles acerca de su romance.

Diego Bertie, destacado actor peruano, falleció a los 54 años este viernes 05 de agosto. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO LA FISCAL A CARGO DEL CASO?

Diego Bertie murió de manera repentina este viernes 5 de agosto al caer desde el piso 14 de su departamento ubicado en Miraflores. fiscal Lina Loayza Alfaro, quien se encuentra a cargo del caso, sostuvo que la caída del actor se trataría de un accidente.

Al salir de realizar las primeras diligencias, declaró a la prensa y señaló que el artista se encontraba solo en su casa, además que no se encontró ningún signo de violencia en el cadáver del cantante, descartando que hubiera una tercera persona involucrada en este hecho.

“ La causa de la muerte probablemente sea un politraumatismo (...) Definitivamente él ha caído y probablemente (ha sido un accidente)... el cuerpo fue del hospital a la morgue ”, manifestó la autoridad a cargo de las investigaciones.

