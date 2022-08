Paul Martín se enteró de la muerte de Diego Bertie en Cusco: “No termino de procesarlo”

Paul Martin en shock por muerte de Diego Bertie | RPP Noticias

El actor Paul Martin, quien compartió escenas con Diego Bertie en la telenovela Natacha y en la teleserie De vuelta al barrio, lamentó la muerte del actor, quien perdió la vida al caerse de su departamento, en el piso 14, en el distrito de Miraflores.

“Acabo de llegar a Cusco. Prendo el celular y encuentro mensajes, no podía entender nada y la noticia es muy triste, muy triste”, manifestó el artista a RPP Noticias.

El reconocido “Pichón” contó que, durante las grabaciones de Natacha en 1990, Diego Bertie era más reservado. No obstante, en los últimos años se había acercado mucho más a su público, que lo había recibido con los brazos abiertos.

“Prefiero hablarte del lado humano. Diego era un tipo muy sensible, en la época de Natacha era mucho más cerrado, conectaba mucho menos con la gente. A diferencia de estos últimos años que hicimos Mamma mia! y De vuelta al barrio donde estuvimos juntos cinco años. El Diego de los últimos años fue muy encantador, con un corazón enorme; antes no es que no lo era, sino que era más reservado. Estoy en shock, todavía no termino de procesarlo”, agregó.

Paul Martin reconoció que Diego Bertie se llevaba muy bien con todos los trabajadores de la teleserie: “Se hacía querer mucho con los actores y los técnicos. Había una buen relación con él. Esta noticia te descuadra y descompensa un poco el panorama; así son las cosas de la vida”.

En el programa de RPP hubo una remembranza del artista porque había empezado como cantante y luego empezó en la actuación.

“En el último año, el personaje de De vuelta al barrio volvió a cantar. Era por una inquietud personal, había hablado con Gigio para desarrollar un poco la música. Esto nos enseña que la vida es frágil y tenemos que valorarla y tratar de estar bien con la gente, son las cosas que te hacen pensar un poco”, concluyó.

Paul Martin utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Diego Bertie; escribió: “No se puede creer...”, seguida de una imagen con el mensaje: “Descansa en paz, Diego”.

