Rodrigo Cuba recibe el apoyo de la gente ante conflicto con Melissa Paredes: “Estamos contigo”

Rodrigo Cuba recibe el apoyo de la gente tras conflicto con Melissa Paredes. (Video: Instagram)

Rodrigo Cuba fue captado por una seguidora de Instarándula en una casa hogar recibiendo el cariño del público. La usuaria no especificó el motivo de la visita del futbolista, pero sí se refirió a las palabras de aliento que le dedicaron las personas que se acercaron a él para tomarse fotos y decirle que están con él.

Como se recuerda, tras la ruptura de su matrimonio, son muchos los peruanos quienes han expresado su total respaldo a Rodrigo González. Ellos consideran que Melissa Paredes faltó a la relación y originó el terror que hoy viven, lo calificamos así porque desde hace un tiempo, la pareja no puede ver a su menor hija debido a los constantes enfrentamientos que han tenido.

La pequeña está al cuidado de su abuela materna, quien recientemente fue denunciada por Melissa Paredes por no dejar que se comunique con la pequeña. Ante ello, Doña Ysmena Piedra indicó que la insistencia de la modelo provoca que su estabilidad emocional se vea perturbada, así como el de su nieta, por lo que desde hace casi dos semanas ha decidido no responderle las constantes llamadas que le hacía.

“He sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre, sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes de WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad de la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional”, señaló.

Melissa y Rodrigo no han dejado de denunciarse mutuamente, haciendo cada vez más compleja su situación. Sin embargo, para las personas que se acercaron al futbolista en la casa hogar, él es solo una víctima, pues le dijeron “estamos contigo”, mientras lo abrazaban y le pedían una foto. Por su parte, el deportista no dudó en mostrarse presto al constante pedido.

“Es un a persona muy caballerosa. Todos decían estamos contigo” , escribió la usuaria en el video que mandó a Instarándula. Aquí se ve cómo el personal de salud y una madre de familia se le acercan de fotos cariñosa a Rodrigo Cuba y le expresan su apoyo.

Rodrigo Cuba recibe el cariño del público. (Foto: Composición)

