Melissa Paredes y Anthony Aranda ya no muestran su romance en las redes sociales

Melissa Paredes y Anthony Aranda ya no lucen juntos en redes sociales. Foto: composición.

Melissa Paredes y Anthony Aranda eran una pareja de la farándula peruana muy activa en las redes sociales, demostraban su amor con bailes en Tik Tok, compartían fotos y videos de sus actividades diarias, es más hasta publicaron las celebraciones que hicieron por su aniversario; sin embargo, luego de todos los problemas legales en que está sumergida la actriz ya no se los ha visto publicando absolutamente nada acerca de su relación amorosa, en sus plataformas digitales.

MELISSA NO PUBLICA FOTOS CON ARANDA PERO SI DE SUS TEMAS LEGALES

La última publicación que realizó la ex conductora de América Hoy, fue el miércoles, 27 de julio, al comunicar que las denuncias por los delitos de difamación y chantaje que le hizo su exesposo Rodrigo Cuba quedan sin efecto por orden del Poder Judicial.

“Una vez más se demuestra mi inocencia en toda esta difamación. La Fiscalía superior archiva definitivamente la denuncia en mi contra por chantaje”, indicó.

“Asimismo, también el proceso de querella en mi contra por el delito de difamación, resuelven rechazar de plano la querella donde me pedían 200 mil soles y 2 años de cárcel para mi persona ”, acotó.

También, señaló que poco a poco seguirá saliendo adelante en este proceso que tiene contra el futbolista, padre de su hija. Como se recuerda, la pequeña se encuentra al cuidado de la abuela paterna, Ysmena Piedra, madre del jugador, hasta que las investigaciones terminen.

Melissa Paredes se pronuncia en Instagram por denuncias en su contra. (Foto: Instagram)

ANTHONY NO REALIZA PUBLICACIONES EN SUS REDES SOCIALES

Si bien es cierto, Melissa Paredes no ha publicado nada con respecto a su hija porque tiene un impedimento por orden judicial de no acercarse a la menor y no publicar nada en redes sociales ni en medios de comunicación, porque de hacerlo podría ser denunciada penalmente. No publica ninguna foto o video con su pareja Aranda, como lo hacía antes.

Por su lado, Anthony Aranda no tiene ningún impedimento; sin embargo, no publica nada en sus plataformas digitales, todo indica, que sería porque se habría solidarizado con su pareja.

Debido al escándalo de la vulneración de la indemnidad sexual de una menor de edad, las marcas no han considerado al bailarín para realizar publicidades en sus redes. Solo se le puede ver en una que otra historia de Instagram, promocionando sus clases de baile.

Un aspecto que es bastante llamativo es que su principal ingreso que era su trabajo como competidor del reality Esto es Guerra ha sido suspendida. Ya no aparece en América Televisión desde inicios del mes de julio.

Él no ha querido pronunciarse por este tema y tampoco lo ha hecho la producción del reality, no han explicado los motivos por qué ya no aparece el bailarín en el show de competencia.

‘ACTIVADOR’ ALISTA MALETAS PARA VIAJAR

La cuenta de Instagram, Instarándula publicó un video donde se puede ver a Aranda meter unas maletas en la camioneta blanca de Melissa Paredes, el último jueves 28 de julio, en La Molina.

Según la seguidora de la cuenta que maneja el periodista, Samuel Suárez, Paredes se encontraría en el asiento del piloto de su camioneta Ford. En las imágenes se puede ver a una mujer subir y bajar del carro, se trataría de la chalaca que por ningún motivo bajó, ayudar o alistar algunos pendientes para lo que podría ser un viaje o un paseo por fiestras patrias.

Además, en el video se puede ver a una pareja que serían familiares o amigos de Melissa y Anthony. Y a un lado, también se puede apreciar la moto que maneja el ‘Activador’.

Anthony Aranda es captado metiendo maletas en camioneta de Melissa Paredes. Video: Instarandula - Instagram.

MELISSA LUCE DEMACRADA JUNTO A ANTHONY

Luego de que, la Fiscalía de Familia ampliara las medidas de protección a favor de la pequeña. Melissa Paredes quedó impedida de acercarse a su hija en un radio de 100 metros de distancia.

Las cámaras del programa de ‘Amor y Fuego’ lograron captar a la exreina de belleza con un semblante bastante demacrado, delgada y triste, junto a su pareja, por las calles de San Isidro.

La exmiss Perú, según la resolución del Juzgado, no habría protegido adecuadamente a la niña, luego que se difundiera una llamada donde ella acusaba de vulnerar la indemnidad sexual de su hija.

Melissa Paredes se encuentra totalmente desaparecida en las redes sociales, por lo que el programa Amor y Fuego fue a buscarla.

LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN JUNTOS

La última foto que lucen juntos en sus redes sociales es el día de su aniversario, el pasado 24 de junio. Ella lo llevó a un hotel para pasar días de relajo y él le regalo una deliciosa cena en un restaurante de comida italiana. Tienen un poco más de un mes sin mostrar ninguna muestra de cariño en sus cuentas digitales.

“Tu apoyo, tus abrazos, tus besos, tus maneras de alegrarme, de traerme comida cuando no podía ni tenía ganas de comer, de sacarme de la cama solo para hacer TikToks y distraerme, tus mil maneras de decirme aquí estoy a tu lado no te soltaré… uf creéme que hoy lo valoro a mil. Y aunque quizá pensabas que no veía todo ese esfuerzo que hacías día a día para sacarme una sonrisa. ¡Creéme que si! ¡Te amo bebe! Gracias por esos 7 meses de apoyo incondicional mi amor. Te amo. Y sigamos más fuertes que siempre”, fueron las palabras que Paredes le dedicó a su pareja.

Melissa Paredes y Aranda en su aniversario. Foto: Instagram

