Imitador de Juan Gabriel responde y acusa a su expareja de criar a su hijo “en malas condiciones”

Foto captura.

Luego de ser acusado públicamente de haberse llevado a su hijo con engaños y no permitirle a su expareja verlo, Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel del programa de talento ‘Yo Soy’, respondió a la denuncia y también habló sobre la presunta infidelidad que habría cometido con su prima.

En comunicación con el programa de Magaly TV: la firme, el artista decidió defenderse de las graves acusaciones y afirmó que se llevó a su hijo porque vivía en malas condiciones. Además, dijo tener pruebas que sustentan su versión.

“Cuando él estuvo con ella, mi hijo estuvo con anemia, con parásitos y mal cuidado, por eso me lo llevé... tengo todas las pruebas de cómo estaba y cómo está ahora”, afirmó Ronald Hidalgo la noche del último miércoles 3 de agosto.

NIEGA INFIDELIDAD

El imitador también fue consultado sobre la supuesta infidelidad que habría cometido junto a su prima cuando tenía una relación con la madre de su hijo. “Eso es lo que ella dice, que demuestre que es mi prima, ella misma me confesó que estaba embarazada de otro hombre y lo abortó porque quería estar conmigo”, arremetió.

IMITADOR DE JUAN GABRIEL ES DENUNCIADO PÚBLICAMENTE POR SU EXPAREJA

Lisset Cárdenas, la exesposa de Ronald Hidalgo, denunció ante las cámaras del programa de Magaly Medina sobre el calvario que vive al no poder ver a su hijo. “La señora Rosa Quinteros (madre de Ronald) fue quien me pidió permiso para sacarlo a pasear dos días. Yo confié en ella, incluso me decía: ‘hija, hay un Dios que todo lo ve y Ronald la va a pagar’. Nunca imaginé todo eso”, sostuvo.

La mujer no solo acusó al artista de llevarse a su hijo con engaños, sino también afirma que el menor está siendo expuesto al peligro debido a que lo lleva a sus shows nocturnos.

Además, señaló haber sufrido agresiones psicológicas durante la relación que sostuvo con el cantante, y que incluso Ronald Hidalgo la engañó con su prima, con quien además tendría un hijo.

Cabe mencionar que, durante la emisión el último programa de Magaly TV: la firme, la periodista hizo público un audio donde la hermana del imitador del divo de Juárez deja muy mal parado al artista. “Él es muy vengativo y con las palabras quiere hacerte sentir mal, no le hagas caso”, se escuchó en el material difundido por el programa de espectáculo.

¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

Su historia de amor empieza en el 2014, cuando el imitador de Juan Gabriel conoce a Lizeth Cárdenas por amigos en común. Desde ese momento, el cantante empezó a escribirle frecuentemente y tuvo varios detalles con ella para llamar su atención y así finalmente convertirse en su pareja.

“Un día me dice que está cerca a mi trabajo y va a recogerme. Me llevó flores el primer día y luego me conversaba a diario, como que entablamos una amistad. Detallista, atento, preocupado por mí, me llevaba a sus eventos”, dijo en un primer momento.

Su relación se hizo formal en el año 2015 y en el año 2016 salió embarazada de su primer hijo. Desde ese momento todo cambió entre ellos, pues prácticamente el exconcursante de Yo Soy se alejó de ella y solo la llamaba para saber cómo estaba.

“Mi hijo nace un domingo, Día de la Madre, él no se apareció. Mi hijo no reaccionada al nacer, era como si estuviera en un sueño profundo, entonces se lo llevaron a observación”, comentó.

Luego de este episodio, a los ocho meses a su pequeño le diagnostican displasia de cadera moderada. Esto ocasionó que Ronald Hidalgo tome la decisión de irse a vivir con su pareja y su hijo, pero todo empeoraría cuando ella empezó a trabajar, sumando a que el imitador de Juan Gabriel tenía un problema con el alcohol.

Lizeth Cárdenas aseguró que durante mucho tiempo aguantó las malas actitudes del cantante, hasta que un día descubrió que tenía otro hijo, casi de la misma de su primogénito, solo nueve meses menor. De acuerdo a la mujer, este otro niño lo habría tenido con su prima.

En noviembre del 2020, ella decidió ponerle punto final a su relación con Ronald Hidalgo, esto luego de comprobar que efectivamente el artista le había sido infiel, encontrando fotos íntimas con su otra pareja.

SIGUE LEYENDO