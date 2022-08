Exportaciones peruanas habrían superado los US$ 5,769 millones en junio

Exportaciones peruanas.

Las exportaciones peruanas habrían alcanzado el valor US$ 5,769 millones en junio de este año, cifra que significa un incremento de 21.91%, en comparación con lo registrado en igual período del 2021, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Ello se explicó por un mayor dinamismo del macro sector tradicional, en el que destacaron los minerales de cobre, cuyos envíos totalizaron 782,450 toneladas (30.79%) por US$ 1,708 millones (15,52%), indicó el Idexcam.

Así como las barras de oro que reportaron 31 toneladas (-16.68%) por US$ 643 millones (-10.57%), seguidas por los cátodos de cobre refinado 34,557 toneladas (128.96%) por US$ 311 millones (116.94%), gas natural licuado 335,345 toneladas (82.54%) por US$ 257 millones (244.28%), y minerales de zinc y sus concentrados 170,186 toneladas (-2.05%) por US$ 211 millones (15.25%).

En tanto, entre las líneas de producto exportadas pertenecientes al macro sector no tradicional sobresalieron las paltas frescas con 98,627 toneladas (6.15%) por US$ 154 millones (-18.19%), y los fosfatos de calcio naturales sin moler 430,656 toneladas (40.16%) por US$ 45 millones (127.61%), reportó el gremio empresarial.

También zinc en bruto sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99.99% en peso, 10,437 toneladas (74%) por US$ 42 millones (132.52%); pota congelada 17,046 toneladas (-45.03%) por US$ 39 millones (-16.45%); y espárragos frescos 10,189 toneladas (-12.35%) por US$ 30 millones (-13.55%), añadió.

PRINCIPALES MERCADOS

En el sexto mes del año, China figuró como el principal destino de las exportaciones peruanas con envíos por US$ 2,042 millones, evidenciando un incremento de 22.32% respecto a similar mes del 2021, indicó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Dicho resultado se explicó por el crecimiento de los despachos de minerales de cobre que reportaron 619,318 toneladas (51.24%) por US$ 1,326 millones (35.38%), mencionó la entidad.

Le siguieron los cátodos de cobre refinado 17,579 toneladas (139.41%) por US$ 156 millones (120.81%), harina de pescado 94,036 toneladas (-15.69%) por US$ 151 millones (-11.21%), minerales de hierro 1 millón 402,279 toneladas (21.48%) por US$ 138 millones (-35.20%), y minerales de plata 46,517 toneladas (128.65%) por US$ 86 millones (91.54%), anotó.

Exportaciones peruanas.

Como segundo destino figuró Estados Unidos, mercado al cual se exportó 807 millones de dólares, registrando un aumento de 63.06%, reportó el Idexcam.

Entre los principales productos enviados destacaron las barras de oro con 12 toneladas (-24.49%) por US$ 106 millones (24.48%), y aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 106,987 toneladas por US$ 88 millones (en junio del 2021 no se exportó este producto), y palta fresca 35,413 toneladas (48.22%) por US$ 67 millones (46.14%).

Así como los cátodos de cobre refinado 6,514 toneladas (131.84%) por US$ 60 millones (130.59%), y demás minerales de molibdeno 2,768 toneladas (47%) por US$ 48 millones (78.83%).

Otros destinos importantes fueron Canadá con US$ 262 millones (13.90%), Reino Unido con US$ 228 millones (511.94%), Corea del Sur con US$ 227 millones (-39.46%) y Brasil con US$ 191 millones (173.06%).

También España con US$ 186 millones (32.81%), India con US$ 176 millones (-36.02%), Suiza con US$ 172 millones (-3.63%), y Japón con US$ 162 millones (-33.25%), concluyó el Idexcam.

PROYECCIONES

Las exportaciones peruanas podrían alcanzar los US$ 66,500 millones a diciembre del 2022, logrando un nuevo récord a fin de año, proyectó el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez Palomino.

En esa línea, el ministro comentó que esta proyección es posible gracias al crecimiento acumulado de los envíos de productos peruanos al mundo en los cinco primeros meses del año (+17,7% respecto a igual periodo de 2021), así como la puesta en marcha del proyecto cuprífero Quellaveco, en el segundo semestre del año.

SEGUIR LEYENDO