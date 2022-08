Brunella Torpoco explica por qué decidió regresar a los escenarios de Perú pese a las amenazas de muerte

Brunella Torpoco regresa a los escenarios. (Foto: Instagram)

Después de culminar su gira en Estados Unidos, Brunella Torpoco regresó a Perú para concretar su regreso a los escenarios nacionales. Como se recuerda, en el mes de marzo anunció su retiro debido a las constantes amenazas de muerte. La joven revela por qué decidió volver a la música y responde a las críticas.

En conferencia de prensa, Brunella Torpoco señaló que comprende tantas dudas del público después del anuncio de su retiro.

“Sé que para algunas personas esto es algo inesperado (su regreso a los escenarios), pues en mis redes sociales anunciaba mi retiro de la música y esto, para todas las personas que me siguen y quieren, fue triste”, empezó diciendo la joven, quien procedió a dar la explicación de su regreso.

“Ahora he decidido volver y retomar mi carrera porque mi familia me lo pidió y el público también, sin la música no puedo vivir. Lo que me sucedió ha podido pasarles a otros artistas, pero he vuelto más fuerte que nunca ”, acotó Brunella Torpoco.

Tras hacer una gira de conciertos en Estados Unidos, la salsera cuenta que sentía que ya era hora de regresar y tomar algunas medidas para seguir con sus sueños. Es por ello que se planteó regresar con su show Más fuerte que nunca, donde compartirá el escenario con grandes exponentes de la salsa como Son Tentación, Tania Pantoja, N’Samble, Combinación de La Habana, Bembé, Antonio Cartagena, Álvaro Rod, Barrio Fino, JP Chamaco, Farik Grippa, entre otros.

“Estoy muy agradecida porque la policía nacional ahora me cuida y estamos trabajando de la mano. La inseguridad ciudadana es terrible en nuestro país y también tengo seguridad particular. Voy a cuidarme y a cuidar a todo mi público”, comentó la cantante.

La fecha del esperado espectáculo es el domingo 7 de agosto en Fronteras Unidas en Independencia.

“Mi público me pide y voy a regresar por ellos y porque por mis venas respiro música. Me he presentado en varios escenarios fuera de nuestras fronteras, pero mi tierra es mi tierra. Gracias a Palmeras Producciones por esta oportunidad. Mi retorno será a todo lo grande y ellos están preparando un espectáculo sin precedentes. Mi público merece lo mejor”, indicó la artista.

¿QUÉ PASÓ CON BRUNELLA TORPOCO?

En el mes de marzo, Brunella Torpoco anunció su retiró de los escenarios debido a una serie de amenazas de muerte que recibió su madre mientras ella se encontraba de gira en Estados Unidos.

En conversación con Prensa Callao, la progenitora de Brunella Torpoco contó detalles del atentado ocurrido en su vivienda, ubicada en Chacaritas, Callao. Según sus declaraciones, delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon a las afueras de su casa. Aunque al inicio no quiso contárselo a su hija, eventualmente la salsera terminó enterándose de lo sucedido.

“No sé cómo se enteró (su hija) y me llamó. Como dice mi mami, yo soy su mamá y ya he vivido y disfrutado. Miedo a la muerte no le tengo (...) Para aquellos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme”, comentó la madre de Torpoco, quien luego fue consultada por las cámaras de Magaly Medina sobre el atentado, pero prefirió no dar más declaraciones por miedo a las represalias.

Brunella Torpoco decidió regresar a los escenarios de Perú. (Foto: Instagram)

