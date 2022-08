Wilder Cartagena le dio la bienvenida a Juan Reynoso y tiene certeza que le irá bien en la selección peruana

Wilder Cartagena habló sobre la llegada de Juan Reynoso a la selección peruana.

Este miércoles fue la presentación oficial de Juan Reynoso como entrenador de la selección peruana y como era de esperarse, varios jugadores de la ‘bicolor’ tuvieron palabras hacia su nombramiento. Uno de ellos fue Wilder Cartagena, quien le dio la bienvenida al ‘Cabezón’ y lo elogió. Asimismo, el mediocampista se refirió a su nuevo club.

“Darle la bienvenida al profesor Reynoso, a pesar de que nunca me dirigió, sé que es un técnico muy capacitado para hacer bien las cosas en la selección”, afirmó el volante en conversación con radio Ovación.

Wilder Cartagena era frecuentemente considerado por Ricardo Gareca en la ‘blanquirroja’. El jugador de 27 años ha disputado un total de 18 partidos con la selección absoluta. No obstante, con la llegada de Juan Reynoso, todos estarán en evaluación. Tal y como lo dijo el ‘Cabezón’ se verá el presente del futbolista.

Wilder Cartagena no ha podido anotar un gol con la selección peruana.

SU FICHAJE A ORLANDO CITY

“Estoy contento, pues llegué a un gran club y la ciudad. Es un club lindo, con una infraestructura que está muy buena, una liga que está creciendo y estoy muy feliz”, declaró Wilder Cartagena sobre su traspaso a Orlando City. A su vez, contó los detalles de la negociación. “Estaba viendo mi renovación en el Ittihad y llegó otro técnico con sus jugadores, por lo que se demoró el tema y cuando apareció la oferta, todo fue muy rápido”.

Pedro Gallese, capitán en el nuevo equipo de Wilder Cartagena, le dedicó unas palabras a su compatriota en redes sociales. “Bienvenido hermanito, un peruano más a morder en ese mediocampo”, escribió el ‘Pulpo’.

El exfutbolista de Alianza Lima le devolvió el detalle a Gallese. “Pedro es figura del equipo, siempre es bueno tener un amigo y me está ayudando mucho. El club tiene cariño a los peruanos y me tratan de la mejor manera”.

No es la primera vez que ambos peruanos coinciden en un club. Los dos compartieron vestuario en Veracruz de México desde 2017 hasta 2019. Por ese motivo, ‘San Gallese’ bromeó y realizó una publicación con el siguiente mensaje: “Déjame de seguir”.

Wilder Cartagena y Pedro Gallese en México.

LO MEJOR DE LA CONFERENCIA DE JUAN REYNOSO

Juan Reynoso fue presentado ante la sociedad como el flamante entrenador de la selección peruana para las Eliminatorias sudamericanas del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. El ‘Cabezón tuvo una conferencia de prensa en la Videna y habló de todo. Entérate sus mejores declaraciones a continuación:

“Ricardo Gareca fue un par de veces a Arequipa y me lo comentó. No la vez que vine a Videna y se publicó la foto. Sería 2014 o 2015, me veía como potencial técnico a mediano, largo plazo y se dio hoy”, contó su anécdota con el extécnico de Perú.

Como corresponde, después de conferencia de prensa de Gareca, hablé con Juan Carlos, luego Agustín y Jean Marcell, y tras el interés, mi representante se juntó a conversar con ellos. Primó en primer lugar lo emocional, luego lo racional. Es la mejor decisión en mi carrera, en cuanto a lo que puedo aportar al fútbol peruano”, explicó de su acuerdo con la FFF.

“Individualmente hay muy buenos jugadores, pero el equipo es lo importante. Ahí el ego queda un poco de lado. He hablado con varios y todos tienen claro que por encima del ego está el escudo de la FPF. Eso nos da tranquilidad”, enfatizó.

