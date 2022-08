Juan Reynoso reveló qué cambió de su carácter previo a ser entrenador de Perú

Juan Reynoso habló sobre su crecimiento con el pasar de los años.

Los años te enseñan. Juan Reynoso, conocido en el medio peruano por su duro carácter y su extremismo, realizó una revelación durante su presentación como entrenador de la selección peruana. El ‘Cabezón’ lleva más de década viviendo el fútbol desde el banquillo y al parecer todo este tiempo no ha sido en vano, más bien lo ha llevado desarrollar nuevas habilidades blandas.

“Hoy en la madurez he encontrado los matices, de repente en mis inicios era menos tolerante para encontrarlos y hoy en lo técnico, en lo táctico y la gestión del grupo pasa mucho por eso. Eso te lo dan los años, a veces uno quiere acelerar los procesos y ya estás (preparado), pero nunca estás. Yo sé que después de esta etapa va a haber un mejor Juan porque así es la vida”, reflexionó el flamante estratega de la ‘blanquirroja’.

Y es que pese a tener poco tiempo siendo DT a diferencia de otros colegas, a Máximo le ha tocado vivir situaciones en las cuales primaron la felicidad como también la tristeza. Si bien en la mayoría de veces donde estuvo al mando le fue bien y consiguió títulos, de la misma manera tuvo campañas muy discretas. Por ese motivo, el peruano señaló que llega maduro al reto más grande de su carrera.

Juan Reynoso asegura que hoy es más tolerante que antes | Movistar Deportes

Propio de su personalidad, Juan Reynoso tuvo muchas polémicas sobre todo en su paso por el fútbol peruano. Desde hacerle un desplante al presidente de la FPF, en ese entonces, Edwin Oviedo en una premiación hasta sus reclamos arbitrales en los diferentes partidos.

Asimismo, Máximo no se caracterizaba con llevarse bien con la prensa. Es más estuvo envuelto en controversias con periodistas locales. Por ese motivo, durante su presentación como DT de la ‘blanquirroja’ en las instalaciones de la Videna, fue consultado cómo va a llevar esta situación.

“Voy a ser muy respetuoso de todo como se ha venido manejando. Si entraban 10 o 15 minutos, si entraban todo el entrenamiento, yo tengo ningún problema. La verdad eso es una de las leyendas urbanas, entiendo hoy 2022 lo importante que son las redes y la comunicación para que el hinche esté minuto a minuto con la selección”, explicó.

“Habrá momentos, eso sí, cuando hagamos trabajos tácticos o algo ya muy específico que obviamente queremos que el rival no se entere, ahí si será a puertas cerradas. Pero en general, nosotros entendemos que la selección es de todos y para todos. No tendría que haber una limitación. Repito si hay una situación que debemos esconder, lo vamos a hacer. No es en contra de ustedes (la prensa), sino de los rivales”, finalizó.

