Erick Osores habla sobre Paolo Guerrero: “Hubiera sido ideal que se disculpe, no lo ha hecho”

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv, la firme’, el periodista deportivo Erick Osores se pronunció sobre la pelea que tuvo hace unos días con el futbolista Paolo Guerrero. El presentador deportivo lamentó que el hijo de doña Peta no le haya pedido disculpas por acusarlo de recibir pagos para supuestamente perjudicar su imagen.

Las cámaras de Magaly Medina se encontraban haciendo un recorrido por los circos más conocidos, donde se toparon con varios personajes de Chollywood, entre ellos, Erick Osores. Uno de los ‘urracos’ no dudó en preguntarle al periodista sobre su altercado con el excapitan de la Selección Peruana.

En ese sentido, Osores lamentó que el ‘depredador’ no le haya pedido disculpas. “Hubiera sido ideal que se disculpe, no lo ha hecho, no me interesa. Personalmente yo pienso que Paolo vive en su nube, yo creo que está en su mundo”, señaló.

PAOLO GUERRERO FURIOSO CON ERICK OSORES Y GONZALO NÚÑEZ

Como se recuerda, Gonzalo Núñez y Erick Osores informaron que el Depredador había recibido una oferta por parte de Alianza Lima para ser parte del plantel, sin embargo el seleccionado peruano no la habría tomado porque espera una mejor opción económica que vendría de un equipo brasilero.

Núñez y Osores no solo lanzaron la mencionada información, sino que también revelaron el supuesto monto que la blanquiazul le habría ofrecido a Guerrero, una fuerte suma de 96 mil dólares para formar parte del equipo que lo vio nacer.

Minutos después de hacerse pública esta información, el delantero usó sus redes sociales para mostrar su enojo ante lo que él mismo llamó “una falsedad”.

En Instagram, Paolo Guerrero aseguró que la información brindada por los comentaristas deportivos es mentira, por lo que esta vez no lo dejará pasar por desapercibido y se defenderá. Según mencionó. no es novedad que Erick Osores y Gonzalo Nuñez siempre traten de descalificarlo y vendan una mala imagen de él. Incluso, los acusó de ser pagados para hacerle daño.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas). Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, dijo el futbolista.

“Solo les puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí, yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño, para perjudicarme. El que ve fútbol sabe que solo hablan cosas negativas de mí, nunca han hablado cosas positivas, es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot). Espero y les digo nuevamente que no se dejen manipular por esta gente. Todo lo que dicen es totalmente. Triste, pero cierto”, concluyó.

¿ERICK OSORES Y GONZALO NÚÑEZ DEMANDARÁN A PAOLO GUERRERO?

Los conductores deportivos no tomaron nada bien que Guerrero los acusara de ser pagados, por lo que le exigieron al futbolista rectificarse, para ello le dieron un plazo de 15 días, caso contrario, entablarían una demanda por difamación. Dicha advertencia fue hecha hace más de una semana.

Al respecto, Magaly Medina dijo en su momento que al Depredador no le gusta que hablen mal de él y que siempre se muestra molesto cuando esto sucede. “Paolo se molestó, porque no está acostumbrado a que lo critiquen. Se lanzó contra estos dos periodistas deportivos y les dijo que seguramente alguien les habría pagado para que hablen en su contra. Ahí ardió troya”.

Sin embargo, la conductora ironizó con la advertencia que hicieron Gonzalo Núñez y Erick Osores a Paolo Guerrero. Según la percepción de la presentadora de espectáculos, solo sería una cuestión de momento y ninguno tomaría acciones legales.

“Ahora estos dos periodistas amenazan con demandar a Paolo Guerrero por difamación y le han dado un plazo de 15 días para que se retracte. Ay, qué buenos que son, 15 días para que lo piense bien, lo consulte con su almohada, con sus abogados y le den tiempo. Cuando uno quiere demandar uno dice: ‘te doy un plazo de 24 horas para que te rectifiques sino me voy donde un abogado’. Hacen pura alaraca y la hora de la hora no lo van a demandar, pero el chisme está interesante”, comentó entre risas.

