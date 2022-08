Erick Osores defendió a Juan Reynoso para la selección peruana: “No es un retroceso, ni un improvisado”

El periodista Erick Osores habló de la posibilidad de Juan Reynoso para dirigir a la selección peruana.

El tema del nuevo entrenador de la selección peruana es uno que debe rondar en las oficinas de la Videna. Y es que desde la elección de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol, una de las primeras tareas es encontrar al reemplazante de Ricardo Gareca en la ‘bicolor’, sonando muy fuerte el nombre de Juan Reynoso. En ese sentido, el periodista Erick Osores destacó las cualidades del ‘Cabezón’ y lo ve más que capaz para comandar el proyecto de cara al Mundial del 2026.

Antes de ello, se refirió al legado que dejó el ‘Tigre’ bajo su mando, dejando en claro que el entrenador que llegue no empezaría de cero y tendría una base a la cual elegir, a falta de sus toques para imponer su estilo.

“Gareca deja una valla muy alta. Un entrenador que ha vuelto muy competitivo a Perú y que lo que deja es una forma, un estilo, un grupo de jugadores, una identidad. Eso tiene que ser aprovechado por el próximo técnico que venga. Es decir, no viene a empezar de cero. Viene con un equipo que sabe lo que quiere y a lo que juega. Reynoso o el técnico que venga, tendrá que venir a poner su firma y hacer los retoques o los cambios que crea necesarios para adaptarse a su propuesta”, señaló al inicio del programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Ahí fue cuando mencionó al extécnico de Melgar, dejando en claro que no sería una opción descabellada. “Si es Juan Reynoso, que todo hace indicar que así sucederá, personalmente estoy de acuerdo. No creo que sea ningún retroceso, tampoco ir a buscar a un improvisado ni a uno que no está al nivel ”, dijo.

Otro de los temas que tocó fue las cualidades de Juan y su grata experiencia dirigiendo a nivel nacional como internacional, saliendo campeón en ambos panoramas. “Viene de ser campeón en México, ha sido campeón en Perú. Dirige hace más de 13 años en la Primera División de Perú y México, y no es un técnico que vamos a ver cómo se adapta”, expresó.

“Creo que (Reynoso) tiene las cualidades para hacerlo: edad, fuerza, está en plenitud, idea, personalidad. Esperemos que si se da, sea una buena estadía con la selección peruana”, agregó.

Juan Reynoso cuando salió campeón con Cruz Azul el 2021 de la Liga MX. | Foto: Mexsport

PUNTOS POR MEJORAR

Al igual que Gareca cuando llegó a la ‘blanquirroja’ el 2015, Reynoso no cuenta con experiencia en el ámbito de selección, aunque podría emular a su par argentino y tratar de encontrar las piezas para plasmar su idea. “Lo que no tiene es la experiencia en selección. Pero Gareca tampoco la tenía cuando llegó de irle mal de Palmeiras y enfocarse en la selección que con buena muñeca fue armando y construyendo un equipo competitivo”, comentó.

Para cerrar y un asunto no menor, es la relación que tiene con la prensa y los directivos. Es conocido su fuerte carácter y que en más de una ocasión le ha causado problemas de expulsión y cruces, contrario a su faceta protectora hacia su plantel.

“Adentro no hay quejas de Reynoso. Los jugadores entienden y son protegidos por él. Pero hacia fuera, se calienta muy rápido y lo que ganó Gareca en este tiempo, es que no hubo cortocircuitos en la selección puertas para afuera. Reynoso tiene que haber aprendido a manejar los momentos y noticias incómodas que no terminen después en un cierrapuertas y en un mal ambiente. Eso no puede volver a acontecer”, comentó.

El mismo Oblitas había confesado que en esta semana debería estar cerrándose la contratación del nuevo entrenador de la selección peruana. Veremos cómo transcurre en los próximos días y si Reynoso es finalmente el elegido.

El periodista habló del 'Cabezón', destacando lo que encontraría y lo que tendría por mejorar si dirige a Perú. | Video: ESPN Perú

