Sheryl Rubio, recordada estrella de ‘Somos tú y yo’, anuncia con emoción su llegada al Perú

Sheryl Rubio, recordada por protagonizar la serie "Somos tú y yo", visitará Lima y Cusco. (Foto: Composición)

La actriz y cantante venezolana Sheryl Rubio, recordada por haber protagonizado la telenovela “Somos tú y yo”, anunció mediante sus redes sociales que muy pronto estará en el país para visitar Lima y Machu Picchu. La noticia ha emocionado a sus fans peruanos, quienes esperan ver a la modelo en territorio nacional.

En julio de este año, durante un viaje a Nuevo York, Sheryl confesó que viajaría a Perú en el mes de agosto para asistir a la boda de una amiga cercana. Aprovechando su estadía en el país, dijo que visitaría Cusco, declarada la capital histórica del país, por lo que pidió las recomendaciones de sus seguidores.

Este miércoles 3 de agosto, la artista venezolano subió un nuevo video de TikTok, indicando que viajará a Lima este viernes 5 de agosto. Nuevamente, solicitó la ayuda de los internautas para conocer cómo está el clima y cuáles son los mejores puntos culinarios que ofrece el país.

“A todos mis seguidores peruanos que me siguen por aquí, me estoy yendo a Perú este viernes. Voy a ir a Cusco, obviamente voy a ir a Machu Picchu. Recomiéndenme lugares para comer rico en Cusco y en Lima. Y diganme cómo vestirme porque creo que hace frío allá”, expresó en la red social de origen chino.

Sheryl Rubio anuncia su llegada al Perú | VIDEO: TikTok

SU EXPAREJA TAMBIÉN ESTUVO EN LIMA

Lasso, quien fue pareja de Sheryl Rubio por cerca de siete años, se presentó en Lima y Arequipa en julio de este año. El intérprete de “Ojos marrones” estuvo en el país como parte de su Algodón World Tour 2022. Regresará en octubre para presentarse nuevamente en la capital y así cerrar con broche de oro su gira.

Lasso ofrecerá el último concierto de su gira en Perú. (Foto: Instagram(@lassomusica)

Recordemos que Lasso conoció a Sheryl a través de una videollamada, en donde ella se lució cantando “No pares de bailar”, una de sus canciones. Acto seguido, empezó a seguirla en Twitter y empezaron a hablar. Así iniciaron un intenso romance en el 2011, que lamentablemente llegó a su fin en el 2018.

La ruptura no se dio en buenos términos, puesto que Sheryl Rubio apareció llorando en redes sociales, arremetiendo contra su expareja porque no podía comunicarse con él. Además, reveló que Lasso le había dicho a sus amistades que ella le fue infiel. “Mi problema no es que esté con nadie, mi problema es que tenga que pisotear mi reputación con sus amigos”, dijo entre lágrimas.

¿QUIÉN ES SHERYL RUBIO?

Nacida en Caracas el 28 de diciembre de 1992, Sheryl Rubio es una actriz, cantante, modelo e influencer venezolana. Alcanzó gran popularidad al interpretar a Sheryl Sánchez en “Somos tú y yo”, serie que duró desde el 2007 hasta el 2010 en distintas versiones.

Una vez culminada la serie, Rubio continuó participando en diversas series de televisión. En el 2017, fue anunciada como parte del elenco principal de “La casa de las flores’', serie original de Netflix. Su destacada participación aumentó su popularidad, por lo que se lanzó como solista en el 2019 con el sencillo “Terminamos”.

Actualmente, la artista venezolana se encuentra viviendo en Estados Unidos junto a su esposo Luchas Shapiro, con quien se casó en el 2020 luego de un año de relación sentimental. Allí sigue desarrollándose como actriz e influencer, contando con más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Sheryl Rubio es una actriz y cantante venezolana. (Foto: Instagram/@sherylrubio)

