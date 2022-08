¿Qué es un Vladimir? La curiosa pregunta que apareció en Tiktok

Bromas en Tiktok / Imagen: Freepik.

En la red social más popular entre los jóvenes podemos encontrar un gran número de contenidos en nuestro idioma y de diferentes temáticas, como por ejemplo, de humor, culturales, tendencias, retos, entre otros. La variedad ha permitido que se unan más usuarios para distraerse con los clips o compartiendo sus propias experiencias para crear sus comunidades e interactuar con ellas.

Así como hay grabaciones que resultan interesantes para los visitantes, hay otros que despiertan la duda sobre su origen y significado. Desde hace algunos meses se viralizó una pregunta que captó la atención de los miembros de Tiktok.

Aunque no alcanzó la popularidad de cómo murió Dora, la exploradora, esta duda curiosa ha involucrado a varios usuarios, quienes intentan descifrar su significado para poder usarlas o estar alertas si es que alguien se las envía.

¿QUÉ ES UN VLADIMIR?

Esta es la pregunta que ha vuelto a circular en la red social. Lo primero que llega a nuestra mente como respuesta es que esa palabra se encuentra asociada al nombre de una persona, por ejemplo, así se llama el presidente de Rusia, Vladimir Putín. Pero, ¿tiene otro significado?

¿Qué significa la palabra Vladimir?

Para explicar el contexto. Todo comenzó como una broma en Internet, la cual escaló hasta hacerse popular entre los cibernautas. El uso de ese nombre era justamente para que las personas pregunten a sus contactos quién era Vladimir o qué significaba.

Por lo que se ha podido recoger del buscador, se trata de una jerga que suelen usar los hombres para hacer referencia a una autosatisfacción sexual antes de dormir. Al ser un juego de palabras, cobraría algo de sentido el porqué usan ese nombre para mencionar este acto.

Ya que no todos están familiarizados con este significado adoptado en las redes sociales, en Tiktok se han hecho virales videos donde hacen esta pregunta y reciben curiosas respuestas por parte de los amigos.

Al no mostrar un contenido explícito en imágenes o sonidos, este no se encuentra censurado o bloqueado en la plataforma, por lo que todos los que tienen un usuario o no pueden encontrar este material que se origina en chats de WhatsApp.

¿Qué es un Vladimir en WhatsApp?

Esta es la pregunta que algunos usuarios reciben para caer en esta “broma” que solo algunas personas entienden. El que la envía espera a que tú responda quién es esa persona o qué significa el mensaje, para responderte en doble sentido.

¿En qué consiste la broma de Vladimir?

Aunque no se ha señalado el origen preciso de este intercambio de palabras, se sabe que suele ser usado en países como Colombia, España o Argentina. Su viralización puede ocasionar que en otros países se comience a emplear.

¿CÓMO SE ESCRIBE VLADIMIR?

Este nombre tiene un origen ruso, aunque se ha adaptado a otros países. Por lo general, se entiende que su correcta escritura es con la letra “V” en el inicio, pero existen algunos casos donde se hace el cambio por la “B”.

