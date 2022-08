Juan Reynoso aseguró que lloró por los mensajes de su esposa e hijas tras asumir la selección peruana

El flamante técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, reveló que se conmovió luego de leer los emotivos mensajes de su esposa Rocío Serna, y sus hijas Marcia y Fernanda, al confirmarse su designación como DT de la bicolor.

Reynoso se presentó en su primera conferencia de prensa como entrenador nacional y fue consultado por las publicaciones en redes sociales de familia. El estratega de 52 años reveló que lloró luego de tomar conocimiento de las misivas.

“Algo leía anoche y la verdad no sólo de mi señora, también mis hijas, en esta vorágine de emociones nos hicieron llorar prácticamente todo el trayecto hacia Lima”, dijo Reynoso al referirse a las publicaciones en Instagram de su esposa Rocío Serna y sus hijas Fernanda y Marcia Reynoso.

Luego, dio a conocer sus sensaciones en relación al reto que asume al dirigir la selección peruana y lo puso en contexto respecto a sus sueños familiares y la proyección a futuro.

“¿Qué significa? Que de una u otra forma nuestros sueños se han ido cumpliendo, lo que es la pareja y la familia. Hoy nos toca un reto mayor, que es dirigir una selección y más la nuestra, y hemos podido ver en distintos países como los seleccionadores, hemos tenido la suerte hablar con varios, conviven en el día con día y es una atención fuera lo normal. Ya Juan Carlos (Oblitas) nos dirá la diferencia entre dirigir un equipo y una selección. Y a eso apostamos como familia. A que nuestra Luz nos lleve a tener esa tranquilidad y esa sabiduría para terminar iluminando un país para lograr un nuevo mundial. Y ver esas escenas de mares de gente con la rojiblanca por las calles de Rusia en su momento. Dios quiera que nos toque México, Canadá o Estados Unidos, ojalá se pueda dar. Pero no solo la luz Juan Reynoso y familia, si no la luz de todos los que estamos presentes, que seguro queremos lo mismo para nuestra selección”, agregó.

EL MENSAJE DE SU ESPOSA

Rocío Serna en un largo mensaje expresó sus mejores deseos para su esposo Juan: “Es el momento de un proyecto que deje huella, como en muchas otras ocasiones. Cambiamos de camiseta, pero esa camiseta es la que llevamos en el alma al nacer. Quién nos puede decir qué se siente vestir con la franja en el pecho cuando estás fuera de casa, quién nos puede contar lo que es apretar los dientes y triunfar. Quién nos puede contar lo que significa el Perú en nuestro hogar, quién puede imaginar que nuestros hijos canten nuestra música peruana con tanto amor, quién se atreve a opinar sin conocer. ¡Hoy es un camino digno de ti!”

El mensaje de Rocío Serna, esposa de Juan Reynoso, en su cuenta de Instagram

EL MENSAJE DE SUS HIJAS

Fernanda y Marcia Reynoso también ofrecieron sentidas palabras para su padre: “¡Qué camino! ¡Qué historia! ¡Cuántos aprendizajes! Gracias por permitirme ser parte de su historia, gracias por enseñarme a callar porque el tiempo da la razón. Gracias por demostrarme que cambiar siempre es una opción. Gracias, Juan, porque con humildad y trabajo, hoy te embarcas en un nuevo proyecto (uno gigantesco) y contigo viene tu Perú”, citó Fernanda en sus redes sociales.

En la misma sintonía, Marcia escribió: “Tu historia es de éxito, no porque las cartas estuvieron de tu lado, sino porque miraste a la adversidad a la cara y la hiciste tu fiel compañera. Agradezco ese camino que hoy tomo de ejemplo y que con orgullo llevamos lo que te queremos. No dejes de volar alto, papá, porque como cometa, siempre sales adelante con el viento en contra”.

Los mensajes de Fernanda y Marcia en las redes sociales para su padre Juan Reynoso

EL MOMENTO DE REYNOSO

En otro momento, Reynoso manifestó que es un técnico que ha adquirido experiencia y es más tolerante. “Alguien maduro, mucho más tolerante y que optimiza más las herramientas con las que uno cuenta. Ahí es de gran ayuda la gente de cuerpo técnico y la gente que hemos encontrado en la FPF”.

LAS NEGOCIACIONES CON LA FPF

Con prudencia, Reynoso dio cuenta de las tratativas con la FPF: “Como corresponde, después que se da la salida Ricardo, después que da su conferencia de prensa, unos días después hablo con Juan Carlos Oblitas, en su momento con Agustín Lozano (presidente de la FPF), después con Jean Marcel Robilliard (secretario de la FPF) para cruzar teléfonos y ya después del interés mi representante pueda sentarse a negociar con ellos”.

“La verdad que desde aquella fecha hasta ahora ha sido una vorágine de adrenalina, en donde ha primado en primer lugar lo emocional, luego lo racional y hoy creo que ambas partes se conjugan y creo que es la mejor decisión de cara a lo que viene en mi carrera y de lo que siento que yo puedo aportar al fútbol peruano”, agregó.

REUNIÓN CON GARECA

El ‘Cabezón’ mencionó que no se ha comunicado con el saliente DT de la selección peruana, Ricardo Gareca, pero aseguró que se dará en su momento.

“No, no he tenido la suerte. No era el momento, pero seguro hay una conversación pendiente. Dios quiera que sea mano a mano para hablar de distintos temas y, sobre todo como hablamos la gente de fútbol, para retroalimentarnos. Seguro (Gareca) nos va ayudar más de lo que yo le pueda decir”, puntualizó.

