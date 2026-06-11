Kuélap recupera uno de sus principales atractivos con la reapertura de la muralla sur tras casi cuatro años del derrumbe

El complejo arqueológico de Kuélap volvió a habilitar uno de sus espacios más representativos con la reapertura del acceso a la muralla sur, sector que permanecía cerrado desde 2022 tras el colapso de una parte de su estructura. La reincorporación de esta área al circuito turístico marca un nuevo avance en los trabajos de recuperación del principal atractivo turístico de la región Amazonas.
La reapertura permite que los visitantes vuelvan a apreciar una de las imágenes más emblemáticas del monumento arqueológico desde el inicio del recorrido. De acuerdo con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, este espacio constituía tradicionalmente el primer contacto visual de los turistas con la fortaleza prehispánica antes de las restricciones impuestas tras el incidente registrado hace cuatro años.
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La directora de la DDC Amazonas, Rocío Sánchez Chávez, destacó que la recuperación del circuito representa un hito dentro del proceso de restauración del sitio arqueológico y contribuye a devolver parte de la experiencia que caracterizaba la visita a Kuélap antes del cierre. La funcionaria señaló que los turistas podrán volver a observar el monumento desde una perspectiva que permaneció inaccesible durante varios años.
Impulso para el turismo regional
Las autoridades culturales consideran que la reapertura tendrá un efecto positivo en la actividad turística de Amazonas, especialmente en una temporada marcada por una creciente afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. La expectativa es que la recuperación de este sector fortalezca el atractivo del complejo arqueológico y contribuya a incrementar el flujo turístico durante los próximos meses.
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Según las proyecciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Kuélap podría recibir entre 70.000 y 75.000 visitantes durante el presente año. Sin embargo, la institución estima que la cifra podría ser superada debido a la recuperación progresiva de los circuitos turísticos y a la difusión que ha generado la reapertura de la muralla sur.
Las autoridades también resaltaron que durante el último feriado de Semana Santa se registró un aumento superior al 20 % en la cantidad de visitantes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento es interpretado como una señal de recuperación sostenida del turismo en la región y un indicio del creciente interés por conocer uno de los monumentos arqueológicos más importantes del país.
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Experiencia turística y conservación
La reapertura del acceso a la muralla sur coincide además con la culminación de los trabajos de mantenimiento anual del sistema de telecabinas de Kuélap, principal medio de acceso utilizado por la gran mayoría de turistas que llegan al complejo arqueológico. Con ello, las autoridades buscan garantizar una experiencia integral para los visitantes.
El funcionamiento regular de las telecabinas permite complementar el recorrido por el monumento, considerado uno de los principales destinos turísticos del norte peruano. Actualmente, el complejo cuenta con un aforo máximo de 864 visitantes por día y ofrece recorridos que pueden extenderse hasta tres horas, incluyendo sectores como Pueblo Alto y Pueblo Bajo.
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Ante el incremento esperado de turistas, la Dirección Desconcentrada de Cultura informó que se mantienen protocolos de uso social orientados a proteger el patrimonio arqueológico. Entre las medidas adoptadas figuran la delimitación de rutas autorizadas, el control de grupos de visitantes y la habilitación de espacios específicos para las explicaciones de los guías turísticos, con el fin de evitar aglomeraciones y minimizar riesgos para la conservación del sitio.
Aprendizajes de la restauración
Los trabajos de recuperación de la muralla sur también dejaron importantes enseñanzas para la gestión del patrimonio cultural en Amazonas. Una de ellas fue la formación de personal especializado en conservación y restauración de estructuras de piedra, labor que involucró a trabajadores y técnicos procedentes de comunidades cercanas al complejo arqueológico.
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Asimismo, el proceso permitió consolidar el uso de herramientas tecnológicas para la documentación y restauración del monumento. Los registros fotogramétricos elaborados durante las intervenciones facilitaron la identificación y recolocación de las piedras originales en sus posiciones exactas, contribuyendo a preservar la autenticidad de la estructura.
Las autoridades destacaron además la necesidad de fortalecer la planificación logística y presupuestal para futuras intervenciones de gran magnitud. Factores como las condiciones climáticas y la complejidad de los trabajos manuales fueron identificados como elementos clave para el desarrollo de proyectos de conservación. En ese contexto, la recuperación de la muralla sur es considerada no solo una obra de restauración, sino también un paso importante para la preservación de Kuélap y el fortalecimiento del turismo cultural en la región Amazonas.
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