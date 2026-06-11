Licencia de moto lineal: requisitos para obtenerla en Perú

La entrega de licencia de moto requiere aprobar exámenes médicos y de conducción en Perú - Crédito: Andina / Composición Infobae Perú

Cada vez más peruanos optan por la motocicleta como una alternativa de transporte eficiente, económica y práctica para movilizarse en las ciudades o generar ingresos mediante actividades como delivery, mensajería y transporte de mercancías. Sin embargo, antes de ponerse al volante de una moto lineal, es indispensable cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades para conducir de manera legal y segura.

Contar con una licencia de conducir para moto lineal no solo evita sanciones económicas y problemas legales, sino que también acredita que el conductor posee los conocimientos y habilidades necesarias para circular por las vías públicas. En Perú, el proceso para obtener este documento incluye evaluaciones médicas, pruebas teóricas y exámenes prácticos que deben ser aprobados ante entidades autorizadas. A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite paso a paso.

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Requisitos obligatorios: Edad mínima, secundaria completa y examen médico del MTC

Conoce las municipalidades donde podrás obtener la licencia de conducir para tu moto. Foto: Andina

Para manejar una motocicleta de manera legal en el país es necesario obtener la Licencia de Conducir Clase B, Categoría II-b (B-IIb), documento que habilita a conducir motos lineales tanto para uso personal como para actividades comerciales independientes, como reparto o mensajería.

Antes de iniciar el trámite, los postulantes deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias exigidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El primer requisito es tener al menos 18 años de edad al momento de presentar la solicitud. Además, se debe contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, o con los documentos migratorios correspondientes en caso de ciudadanos extranjeros.

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Otro requisito fundamental es haber culminado la educación secundaria completa. Aunque actualmente muchas municipalidades verifican esta información mediante cruces de datos con el Ministerio de Educación, algunas todavía pueden solicitar la presentación de un certificado de estudios.

También es obligatorio aprobar un examen médico psicosomático en un centro autorizado por el MTC. Esta evaluación tiene una vigencia de seis meses y busca determinar si el solicitante cuenta con las condiciones físicas y psicológicas necesarias para conducir una motocicleta.

Entre las pruebas que forman parte del examen médico destacan:

Evaluación de agudeza visual.

Prueba de capacidad auditiva.

Exámenes de coordinación motora y reflejos.

Evaluación psicológica y aptitud mental.

Asimismo, el postulante no debe registrar multas electorales pendientes ni sanciones de tránsito que impidan continuar con el procedimiento administrativo.

Paso a paso para aprobar el examen de reglas de tránsito específico para motos

Este distrito de Lima se opone a la ordenanza para prohibir la circulación de dos personas en una moto lineal| Andina/Lino Chipana

Luego de obtener el certificado médico, el siguiente paso es rendir el examen de conocimientos, una prueba diseñada para evaluar el dominio de las normas de tránsito y las responsabilidades que implica conducir una motocicleta.

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La recomendación principal de las autoridades es estudiar únicamente el balotario oficial del MTC, ya que las preguntas que aparecen en la evaluación provienen directamente de esa base de datos.

Antes de rendir el examen, los postulantes pueden practicar gratuitamente mediante el simulador virtual habilitado por el Estado, una herramienta que permite familiarizarse con el formato de preguntas y los temas más frecuentes.

Durante la evaluación teórica se examinan conocimientos relacionados con:

Señales preventivas, reglamentarias e informativas.

Límites de velocidad.

Prioridades de paso.

Normas de seguridad vial.

Actuación ante accidentes de tránsito.

Derechos y obligaciones de los conductores.

Infracciones y sanciones contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

La prueba se desarrolla en una computadora y consta de 40 preguntas, las cuales deben responderse en un tiempo máximo de 40 minutos.

Para aprobar, es necesario obtener un mínimo de 35 respuestas correctas. En caso de desaprobar, algunas municipalidades permiten nuevas oportunidades previo pago de la tasa correspondiente.

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La prueba de manejo: Circuitos autorizados y habilidades evaluadas en el examen

La Municipalidad de Lima inauguró una sede para licencias de motocicleta en Comas - Andina

Una vez superada la evaluación teórica, el postulante podrá acceder al examen práctico de manejo, considerado el último filtro para obtener la licencia de conducir.

La prueba se realiza en circuitos autorizados y certificados por las municipalidades provinciales. En Lima, parte de estas evaluaciones suelen canalizarse mediante instalaciones habilitadas para este fin, mientras que en provincias se desarrollan en circuitos especialmente acondicionados por las autoridades locales.

El objetivo es comprobar que el conductor domina las maniobras básicas necesarias para circular de forma segura.

Entre las habilidades evaluadas destacan:

Control y equilibrio de la motocicleta

Uno de los ejercicios más comunes es la prueba de slalom o zigzag entre conos. Esta evaluación mide la capacidad para mantener el equilibrio y controlar la dirección de la moto sin tocar obstáculos ni colocar los pies sobre el pavimento.

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Maniobra en forma de ocho

El postulante debe recorrer una trayectoria que simula el número ocho. Este ejercicio permite evaluar el manejo del acelerador, el embrague y la estabilidad durante giros cerrados.

Frenado controlado

Los evaluadores verifican que el conductor pueda detener el vehículo de manera segura y precisa, respetando las señales de tránsito y manteniendo el control total de la motocicleta.

Uso correcto de luces y señalización

También se observa la utilización adecuada de las luces direccionales antes de efectuar giros o cambios de trayectoria dentro del circuito.

Para rendir la prueba es indispensable acudir con una motocicleta en condiciones adecuadas, portar casco de seguridad, tener el SOAT vigente y cumplir con las medidas de protección exigidas por la autoridad evaluadora.

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Evita estafas: Cómo realizar el trámite legal ante los municipios provinciales autorizados

Las licencias clase B para motocicletas y mototaxis se entregan a los conductores que hayan aprobado satisfactoriamente los exámenes correspondientes. - Crédito: Andina

Las autoridades han reforzado en los últimos años los mecanismos de control para combatir la falsificación de brevetes y los trámites irregulares que se promocionan en redes sociales.

Por ello, los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier oferta que prometa obtener una licencia de moto lineal sin rendir exámenes o mediante procedimientos exprés.

Actualmente, todas las licencias emitidas de manera legal están registradas en el Sistema Nacional de Conductores (SNC). Esto significa que cualquier documento que no figure en dicha base de datos es considerado falso.

El trámite debe realizarse exclusivamente ante las municipalidades provinciales autorizadas o en los centros formalmente delegados para este fin. Las municipalidades distritales no tienen competencia para emitir licencias de conducir.

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Asimismo, los pagos por derechos de trámite deben efectuarse únicamente a través de canales oficiales, como:

Cajas de las municipalidades autorizadas.

Banco de la Nación.

Plataformas digitales oficiales del Estado.

Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), cuando corresponda.

Aceptar la ayuda de tramitadores informales puede generar graves consecuencias. Además de perder dinero, quienes utilicen una licencia falsa pueden enfrentar multas elevadas, la retención del vehículo e incluso procesos por delitos contra la fe pública.

Conducir una motocicleta sin licencia también constituye una infracción grave. Entre las sanciones se encuentran multas económicas, inmovilización del vehículo y restricciones para futuros trámites vinculados al sistema nacional de licencias de conducir.